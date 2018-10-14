向世界进发——《侏罗纪世界2：失落王国》

**《侏罗纪世界2：失落王国》片名Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)，别名侏罗纪世界2/侏罗纪世界：殒落国度(台)/侏罗纪世界：迷失国度(港)/ /侏罗纪世界2：堕落王国/侏罗纪公园5。

美国科幻电影。故事接着上一部，将恐龙的故事继续发扬光大，整个一直在往真正的世界进军，原本仅是发生在孤岛上侏罗纪公园，已经隐约开始往全世界的范围发展。

本片其实讲述了两段故事，第一段是孤岛火山爆发，孤岛上仅存不多的恐龙要依靠一切途径尽量活下来，第二段故事则是被囚禁在豪宅内的恐龙如何脱身。两段故事说起来是按顺序接连发生，但在场景和剧情连贯性上来看，还是比较割裂的。其实从影片128分钟的片长来看，再在前后加上一些内容，完全可以拍成两部90分钟的侏罗纪世界，这样直接就可以拍《侏罗纪世界4》了。

可以编导想要一气呵成，讲述恐龙们如何走进新的侏罗纪世界，直接完成了恐龙从孤岛向整个世界进军的过程。按照第二部的过渡方式来看，下一部《侏罗纪世界》肯定会大有看头。具有了智商、繁衍能力的恐龙，在克隆人类的帮助下，想在70亿人类活动范围中找到栖身之处，一场争夺地球资源的大戏马上就要上演，这样侏罗纪世界才能真的符合“世界”二字。《人猿星球》到了这儿就变成了《人龙星球》，我隐约想到大刘的很多部科幻小说中，都是恐龙在统治地球。

影片保持了对生命、对自然的敬畏，因为基因武器一旦打开，人类的贪欲将得到更大的释放空间。大自然演化到今天的样子，必然有其道理，当小部分人类想要逆天而为时，后果肯定不是人类能够承受的。当孤岛火山即将爆发时，恐龙即将再次面临灭绝，片中呈现了两种观点，一种是任由恐龙死于火山爆发，尊重自然规律，人类不应再狂妄地扮演上帝，不能肆意逆天而行，另一种是拯救恐龙，将恐龙带入人类世界，毕竟它们也是一条条鲜活的生命。

两种观点都有其正确性，一种是尊重自然规律，物竞天择、适者生存，人类能够统治地球自然要保护已经取得的地位，一种是尊重生命权，稍微夸张一点也就是日常说的圣母情结。观众们跟随者男女主角的视角进入侏罗纪世界，但一定要保持清醒的头脑，并不是主角的所作所为就是正确的。

女主角克莱尔就是一个典型的圣母，她组建了拯救恐龙社会团体，不断请愿抗争，目的就是让这些庞然大物继续活下去。表面看起来十分大爱，但细细一想，她的大爱是建立在对人类同伴残忍的基础上。生命很宝贵，也是平等的，但想要保护其他生命，前提是要能够让自己生存下去。如果为了克隆恐龙、变异恐龙的生存，牺牲人类同伴的生命，那就是本末倒置了。白左、政治正确是现在的热门话题，当圣母的人从来不会觉得自己是在作，而是在表现大爱，他们最大的误区就在于，同类在他们眼中毫无意义，只有非同类的生命才显得珍贵。

男主角欧文到不算是圣母情结，他关心的只是布鲁Blue，朝夕相伴自然会有感情，一人一龙相依相伴，相互帮助，关键时刻还能救命。就像人类撸猫撸狗，自然会爱护有加，他们的感情羁绊具有坚实基础。

小女孩梅茜·洛克伍德就不一样了，她对恐龙有浓厚兴趣，身份特殊，不能简单的用人类标准去衡量。有人说，梅茜最后的举动就像星爵打向灭霸的拳头，正好星爵也一直带着她，说不定梅茜就是得了星爵的真传呢。只要仔细想想就明白，梅茜其实和那些克隆恐龙是同类，除了长了一副人类的外壳，她的本质还是和克隆恐龙一样。从片中介绍梅茜的身世我们可知，梅茜只是她“外公”思念女儿而创造的克隆体，骨子里还是基因科技的产物，和那些基因科技催生的克隆恐龙是同一出身。片中有一处过渡镜头就很隐晦地说出了这个问题，场景切换时，梅茜渐变到了恐龙骨架，一般影片切换场景都是硬切，很少使用渐变的方式，如果采用渐变的方式，自然会有潜台词。同样的伏笔还有很多，因为都是同类，变异暴虐迅猛龙在完全可以一爪子劈死小女孩的情况下，只是温柔地触碰她，这就是同类之间的情感表达。

圣母强力助攻，

恐龙走向世界。