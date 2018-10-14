网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>《过年》：爸，妈，我们很孝顺的，给我们点钱好吗？

《过年》：爸，妈，我们很孝顺的，给我们点钱好吗？

加入收藏

2018-10-14 13:21:12

 

 

一个90后女孩撞大运的消息传出，顿时唤醒了华夏无数中青少年对天上馅饼的渴望。各大商家借此机会，联合推出了“转发锦鲤”活动，不求必定找到幸运儿，但求拉动内需，促进消费。看着微信朋友圈刷了个遍的“锦鲤”软文，恍惚看到了特定时期朋友圈各式各样的拉票活动。而在没有数字网络的时候，人们有这么热情的时候，可是逢年过节串门讨利是。其实，从以前的讨红包、拉票到现在的“转发锦鲤”，人以情求利的嗜好永远没变。

 

 

“以情求利”这种中国式伦理现象在大银幕上最淋漓尽致的体现，要数1991年黄健中执导的《过年》。

 

（《过年好》）

 

在浅析《过年》之前，先吐槽几句：《过年》是《过年》，《过年好》是《过年好》，不要因为这俩片的标签都是喜剧，就把它们搞混了！《过年好》是部当乐子都不合格的闹剧，《过年》是超越喜剧的电影，不说娱乐性和艺术性，哪怕就是好郭敬明的电影里姐妹撕逼那一口的，也会更喜欢后者。如果你觉得《过年好》很棒，请好好看一看《过年》，然后想想自己之前的判断是否过了脑子。

 

再看看《过年》的荣誉成就——第4届东京国际电影节主竞赛单元评委会大奖、最佳女演员（赵丽蓉）；第15届大众电影百花奖最佳故事片、最佳女演员（赵丽蓉）、最佳男配角（葛优）——那时候百花奖还真的是在让热爱电影的群众投票，东京国际电影节则一直有影响力。影片能获此殊荣，至少说明它本身的价值绝不一般。

 

 

《过年》没有什么复杂的视听技巧和叙事手法，有的只是不急不缓的展现。但就是通过那么娓娓道来的叙事，影片准确地描绘了充满利欲气息的家庭成员群像——大儿子窝囊、大儿媳刁蛮、大女儿懦弱、大女婿坑蒙拐骗、二儿子是研究生、二儿媳是高干子女、二女儿叛逆、二女婿踏实能干、小儿子游手好闲、小儿媳同样游手好闲……本来这些儿女的到来就已经打破了老两口生活的安宁，没想到他们中大多数还心怀鬼胎，明着是探亲问候，字里行间却暴露了他们的共同目的——趁过年，捞父母一笔，有一笔是一笔。

 

 

在这些小心机的碰撞下，经过大量前戏的情绪积压，《过年》终于在年夜饭那段引爆了全片的高潮——几叠百元大钞摆在餐桌最显眼的中央，儿女们愕然了。“都愣什么啊！不都等着这道菜吗？”老父亲的一声一针见血的反问，让所有人的逢场作戏戛然而止。接着，吵架的吵架，开打的开打，好好的饭桌没多久就变得一片狼藉，所有儿女中唯二给老两口长出息的，一个是原本老两口最不看好的二女婿，一个居然是之前从来都不敢反抗的大儿子……看看《过年》这场戏，再看看这些年类似《嘉年华》《我不是药神》《找到你》等国内的所谓‘现实题材佳作’中，有多少敢于在电影里进行一次这么轰轰烈烈的人性大爆发？

 

 

影片的最后，老两口离开了已经支离破碎（无论是物质还是精神）的家，带着剩下的积蓄踏上了游荡四方的道路。有这么为了蹭小利而变得无情无义的儿女，家也没有了存在的意义。但是老两口就真的得到了精神上的自由了吗？“以情求利”这种现象至少在中国各地根深蒂固，只要这世上还有消费可言，人们总会有各种各样的理由来不惜任何代价讨便宜，要么老两口可能成为“以情求利”的牺牲品，要么老两口可能也会加入“以情求利”的群体当中，在以各种理由讨便宜的同时，也逐渐失去了本真。

 

在市场经济体制下，通过商业活动对人贪小便宜的潜意识的激发，“以情求利”的风气一时不可能被遏止，也没必要被遏止。只是在积极参与这些“抢便宜”的活动同时，大家或许需要想一想：咱们在得到眼前的这点便利的同时，又失去了些什么？

 

 

 

（文章首发于公众号“食梦狂人”）

 

 

8.2 

过年 (1991)

影评(38)

收藏(258)

过年/The Spring Festival(1991)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/15746866/blog/8062145/
--------------------
什么都有的时候，就是什么都没有的时候

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影及电影人及电影发烧友的联盟公社 20865

RSS订阅

电影及电影人及电影发烧友的联盟公社

409293名成员7765个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 