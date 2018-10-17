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抛弃不放弃——《上瘾》

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2018-10-17 19:16:29

抛弃不放弃——《上瘾》

《上瘾》片名Hooked (2017)，别名上瘾了。

 

美国同性题材小成本电影。

 

影片关注LGBT群体，讲述了一对年轻男同的悲剧经历。杰克和汤姆都是刚刚成年的小伙子，两人因为性取向而被家人嫌弃。杰克在成年之际，被父母赶出家门，汤姆则是选择了与离家出走，躲避家人的搜寻。

 

两个年轻小伙子没有收入来源，又不愿意踏踏实实打工挣钱，满脑子想着远走高飞财务自由，于是杰克只能选择出卖自己的身体。杰克把主要精力放在皮肉生意上，只要给钱就行。汤姆没有出去接客，但也只是每天混吃等死。

 

杰克遇到了形形色色的人，有的是多金善良的中年深柜，有的是残忍暴力的变态怪胎。杰克选择了一条看似来钱快的路，实则风险极高，自己的身体和心理受到极大摧残，经常处在崩溃的边缘。因为出柜而被赶出家门，杰克只能一个人在社会上行走，身无长技，除了健美的身形，他没有其他资本。家庭的不理解不支持是造成杰克悲剧的原生原因，随后不断发生状况就是杰克自暴自弃的结果了。

 

总的来说影片人物角色比较单薄，除了花费大量笔墨描写的杰克，剩下的其他人物形象都很单调。要么就是单纯无脑的小男孩，要么就是多金痴情的深柜中年男人，表现力欠佳，不能很好的推动剧情发展。

 

影片结尾风格一变，转到公益救助方面。因为不被主流社会接纳，LGBT群体更加容易遭受侵害，影片号召大家向借助组织捐款，以期帮助更多的LGBT人群。LGBT更多的是由基因决定，天生就是和一般性取向不一样，其实并不值得大惊小怪，大自然生物演化了这么久，只要主流群体能够保持正常的繁衍能力就行，偶尔有一些少数群体无法完成繁衍种群的任务也无妨。LGBT群体总归只是少数，产生也是大自然的选择，没必要惊恐。其实现在社会对LGBT群体宽容的多，更多的还是要依靠自己，仅仅是依靠捐款肯定不能解决问题。不管是不是LGBT群体，出卖身体的方式都是不可取的，行走在高危行业中，收到侵害的几率自然会成百上千的增加。当然依靠金主也不是长远之计。只要做到自强自立，只要不影响别人，不影响种族繁衍大计，随你喜欢谁都行。

 

我很叛逆但我不坏，

我被抛弃但我不放弃。

上一页12

标签： 美国(8216) 剧情片(3172) 小成本(1393)

上瘾 (2017)

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上瘾/Hooked(2017)
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