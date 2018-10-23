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剧本太弱——《阿尔忒弥斯酒店》

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2018-10-23 18:06:17

剧本太弱——《阿尔忒弥斯酒店》

《阿尔忒弥斯酒店》片名Hotel Artemis  (2018)，别名绝命酒店(港)。

 

美/英犯罪题材动作电影。

 

影片设定在末世背景，地球资源匮乏，普通人大多在争夺一口水。当寡头们宣布停止供水时，人们纷纷表达自己的强烈不满，整个城市都发生暴动，到处打砸抢，一片混乱。就是这么一个背景下，城市之中有一座名叫阿尔忒弥斯的酒店特立独行，它22年没有停止过工作，致力于给犯罪分子提供医疗救助服务，只要是阿尔忒弥斯酒店的续费会员，只要有床位，不论什么时候都可以前来寻求救治。

 

Jean Thomas运营着这座酒店，平日一直遵守着自己定下的多条规矩，还有一个大块头Everest做护士兼保镖，22年来酒店相安无事，一直给犯罪分子提供医疗服务，赚点小钱钱。无巧不成书，在前期设定的大背景下，故事总要想着意外的方向发展，先是Jean违背了自己的规矩，救助了警察，随后又是一帮子人打破了禁止打架斗殴的规定，酒店陷入一片混乱。

 

阿尔忒弥斯是希腊神话中的神明，奥林匹斯十二主神之一，主管狩猎，同时也是接生神。酒店和影片都用阿尔忒弥斯的名字命名，自然是想要取其狩猎的含义，不论是谁，进入酒店之后都是猎物，否则就要收到惩罚，守规矩的人则可以得到救治，不论多么严重的伤病都可以得到治疗，甚至重获新生。

 

不得不说，影片的设定还是很带感的，末世环境下兀自顽强存活着一座由黑帮头子供养的黑帮医院。演员阵容也十分强大，有影后Jodie Foster，有北非美女Sofia Boutella，有毁灭者Dave Bautista、《侏罗纪公园》男主角Jeff Goldblum，大家伙造型兼具个性和观赏性，逮到机会就互飚演技，毫不懈怠。大量的纯色场景更是凸显末世环境的凄凉感，在视觉方面也没有减分项。

 

影片的背景、演员和视觉都是上乘，可偏偏观看起来总有一种强烈的别扭感，究其原因就是剧本有问题。观众们可以很清楚的看到，导演和演员都尽了最大的努力，可依旧带不动这个剧本。庞大的末世背景和故事本体基本无关联，炫酷的未来科技也不是影片的必选项，角色们纠结在过去和现在，却缺乏一个令人信服的情绪过渡，剧情东一榔头西一棒子，浪费了这么一个好背景。其实如果将这个模式背景好好挖掘，拍成美剧，专门讲述黑帮旗下的专属医院，这样的话会有不少看点。

 

导演演员已然尽力，

剧本太弱无法挽救。

上一页12

标签： 犯罪(2265) 美国(8226) 英国(992) 动作片(1382)

6.0 

阿尔忒弥斯酒店 (2018)

影评(7)

收藏(59)

阿尔忒弥斯酒店/Hotel Artemis(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8062899/
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楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-10-26 8:23:25

和平饭店？看了楼主的介绍，反而更想看了，哈哈，看看剧情是如何弱起来的。有些电影就是设定有创意，而剧本太老套。

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1 楼

熊仔饼干 3265075

熊仔饼干

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