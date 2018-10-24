跨越种族的爱恋——《精灵旅社3：疯狂假期》

《精灵旅社3：疯狂假期》片名Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (2018)，别名鬼灵精怪大酒店3：怪兽旅行团(港)/尖叫旅社3：怪兽假期(台)。

美国喜剧动画，最不吓人的怪物动画片《精灵旅社》终于推出了第三部。

前两部，Dracula分别完成了女儿出嫁和外孙诞生两桩大事，自从他妻子被人类害死后，Dracula作为单亲父亲，一手将女儿Mavis拉扯长大，拉扯了一百多年的确很不容易。Mavis作为小棉袄自然要关爱老父亲，为了让父亲有一个放松心情的机会，她给Dracula准备了一个惊喜。Dracula一家人前往豪华游轮“怪兽游轮”度过一场亲子之旅。Dracula在船上对船长Ericka一见倾心，用怪物的语言说，就是Zingred，随后两人开始了一场比较标准的欢喜冤家戏份。

这个系列拍到第三部，不论形式还是内涵，都保持了高度统一。本片的故事尽管发生在油轮上，但本质依旧是旅社，一栋飘在海上的移动旅社，叫做《精灵旅社3》一点问题也没有。故事的发生地只是表象，更加核心的东西也一直没有变化，那就是大家最后取得身份认同，不论是人类还是妖怪，不论是两只眼的还是三只眼的，不论是有皮肤的还是没皮肤的，总之大家都是和谐平等的关系，不要拘泥于外表，不要受限于形式，在本质上大家都是一样的生物，何不快乐地生活在一起呢。吸血鬼猎人范海辛Van Helsing的造型大大方方的隐射川普，头顶两撮飘逸的黄毛实在是太过于明显。最终世界会是人类大同，肤色、民族、语言，都不是成为阻碍这个趋势的障碍，Dracula用自己的亲身经历展现了这一点，是人是妖并不是关键，关键是共赢发展，构建命运共同体。

本片的喜剧成分也和前两部保持一致，大量采用反差对比手法营造喜剧效果，可以看得出编导们制作的时候十分用心，每个细节都用心安排。虽然都是反差喜剧效果，可看起来就是十分可乐，几乎每幅画面都有逗人发笑的点。神经病儿童欢乐多，别看妖怪们活了几百年，可他们在该轻松的时候毫不放松，疯起来比谁都厉害。为了营造CP感觉，Dracula和Ericka采取了黑白配，男生女生配的方式，一妖一人展示了类似Mavis和Johnny的爱情。原本一本正经的禅宗，在片中还发挥了教人谈恋爱的功效，真是做到没有什么不能拿来当做笑点。全片没有一秒钟会让人感到悲伤失落，每分每秒都在轻松愉快的气氛中度过。轻松观影的时候，也让人不由得十分羡慕，通篇尽是妖魔鬼怪的电影都可以拍得如此精彩，而有的地方却不让拍妖怪。

最后全片高潮以DJ对战收场，大量有年代感的老歌轮番登场，广场舞势力席卷妖怪界。海兽的音乐品味完全是导演口味的投射，每个年代都有他特有的口水歌，当熟悉旋律响起时，大家一边跟着抖动起来，一边暴露了年龄。

精心烹制的笑果，

跨越种族的爱恋。