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先讲一个女孩，再看一部童话

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2018-10-25 13:39:38

 

很显然，这部片子的剧情有些过于天马行空，只讲旅程，只讲故事，不够真实，太过梦幻。但我就是来写好评的。

 

印度的电影，很多故事都出自贫民窟，这部也不例外，从小阿贾的独白就能看到，显然男主是自我感觉良好，有种荣耀在里面的。从阿贾到教养所给三个违法少年讲故事，故事经过一系列的旅程回归到了终点：教育。可以说，阿贾能有这样的旅程和人生，完全离不开他伟大的妈妈的言传身教。显然，教育在印度是非常受重视，而且会经常被拍成电影来反思。

 

从阿贾小时候对宜家设计的喜爱，到长大借着宜家的橱柜进行冒险，宜家的展厅还承载了这部电影的主线之一：邂逅女孩，并娶她回家。

 

阿贾正在宜家给母亲寻找归宿：一个装骨灰的装饰瓶， 抬头遥望远处听宜家员工介绍物品的那个姑娘，镜头拉近，我们都会晓得：女主来啦。

 

我也是第一眼看到这个姑娘就太喜欢： 艾琳·莫里亚蒂。

 

从她一开口我就知道，这个女孩我曾经见过她，如此独特而有魅力。那种心动的感觉会如同阿贾一样，第一次的date就如此完美。阿贾向所有不会搭讪的男生展示了他的技巧，而且这技巧不露痕迹，还特地展示了沙盘推演的名词，还特地给宜家做了广告（又一次）：不光是买设计，最重要的还是置身其中。

 

阿贾直冲进客厅，像到家了一样把手中的包扔到餐桌旁边的椅子上，对着姑娘急忙说，honey，对不起，我下班晚了。在样板间看图片说明的姑娘首先睁大了眼睛，疑惑的眼神和瘦美的脸庞都在诉说，你是哪位，又在说什么？接着阿贾的声音落地，美丽的姑娘又眯起了眼睛，完美演绎了疑惑的表情转换。阿贾明显看到了女孩像观赏柜中游泳的一只鱼一样的表情，说道，别生气，我来做晚餐哦。姑娘的眼神眯得像刚出生的小月牙。阿贾却是不依不饶，我可是大厨哦，保证好吃。见姑娘没有任何反应，处于窘境的他向左看看房间的家具，向右看看窗户的窗帘，扭头的过程中有些恨：你怎么还不明白？

 

 

阿贾使出了杀手锏，摇摇头并微笑，对不起了，买之前要做下沙盘推演。姑娘略抬嘴角，同时眯起的眼睛再次长大，像瞪着森林里突然串出的麋鹿，略吃一惊又立刻淡然，象征性地微笑点头。姑娘转过身摇着头轻声说，OK，便像陌生人一样走开（他俩本就是陌生人呀）。自得其乐的阿贾露出了邪恶的笑容。

 

他锲而不舍，又冲进了另外一间客厅，姑娘正坐在木质的黄色的座椅上看书。阿贾去翻看蓝色沙发上的靠垫，不给任何理由地张口就来：honey，我的车钥匙呢？没有找到，转身对着像是他妻子的女孩说，有看到吗？女孩此刻像一只没寻找到食物而感到无奈的蚂蚁，眼神向下表示，你又来？瞪向了阿贾。

 

女孩坐在绿色的三人沙发上继续安静地看书，阿贾一屁股坐在旁边，沙发像吃饱了睡觉的鳄鱼一样摇动一下又安稳了。

 

“老板快把我逼疯了。”

 

注意，关键点来了：女孩回应了阿贾。亲爱的，压力很大吗？只有有趣的女孩才会和你讲对话接下去，这至少证明了两件事：一是女孩是个有趣的人，二是你没看走眼。阿贾低下头，看着远处的地毯，本来装作阴郁的脸迅速扩展开来，邪恶笑容再次展现。

 

他们顺便玩票了下路人，阿贾对着坐在床上翻书的男士，望着他的临时妻子说，你和我的哥哥竟然能做出这种事？！路人吓呆了，不是，我不是你哥哥。妻子坦然地说，我和你哥哥相爱了，我们要去瓜地马拉。阿贾愤怒地摇摇头，指着妻子说，不行！妻子却像一位故意气人的小朋友，摊开手的样子表示就是这样。

 

我很喜欢这一段，当做练笔似的描绘出来。

 

我上一次见艾琳·莫里亚蒂竟然是在真探第一季中，她扮演了伍迪哈里森青春期反叛的女儿。

 

嗯，就是这个样子。

 

真探第一季第六集。

但这依然不影响我对她的好感，反而是增加，她说话的声音让人听过不忘，像是在一根一公分长的声道线上又追加了一根细腻的线条。她有点像我心中的《布鲁克林》女主。

 

 

 

此后，阿贾从巴黎宜家住了可能不到半夜的衣橱里，被货运到了英国。英国警官展示了他独特而让人无语的幽默感，顺便跳起了一段单人独舞。当然，面对难民潮，欧洲各国家的态度还是不同，在这件事上英西两国还扯起了皮，喜剧的一部分。

 

从西班牙乘坐私人飞机到了意大利罗马。这次邂逅的是一位电影明星。

 

从罗马拿着影星帮他赚到的钱，乘坐热气球飞向了海上。

 

最终他到达了利比亚。他用他所有的钱帮助难民实现他们的理想。帮助别人是获得幸福感的重要方式。

 

阿贾最后选择去做一名教师。

 

他所讲的故事像一个成年人的冒险经历，更像是一部成人童话。尽管有些夸张和戏谑，但丝毫不会影响我们的观感，看到最后，阿贾终于找到了他喜欢的生活。女主角的出现自然太过童话，至少我是不信，但却可能是观众想看的。

 

影片融合印度歌舞和欧洲商业风格，两大元素碰撞的女主竟然是一位美国人。也让我想起了《白日梦想家》，追梦的过程是给人希望的前行，尽管这部片在追逐梦想上要更弱一点，因为阿贾就是想去巴黎泡妞！

 

所以，最后警察问阿贾，你说的故事是真实的吗？

 

阿贾说，大体上是吧。

 

我们就不必再在意这电影是否真实，是否夸张，因为在结束后的回味之中，你能感到有股能量在心中升腾。

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