这些杀手不太冷——《边境杀手2：边境战士》

**《边境杀手2：边境战士》片名Sicario: Day ofthe Soldado (2018)，别名怒火边界2：毒刑者(台)/毒裁者2(港)/边境杀手2：战士/边境杀手2：兵凶战危/边境杀手2：并肩作战。

美国电影。关于本片的简介网上有多个版本，其中有一个版本简介将第二部介绍成了第一部《边境杀手》的前传，讲述特工亚历桑德罗妻女惨死毒贩之手的悲剧故事，其实根本不是这么回事，第二部是发生在第一部之后，依旧是关于这些游走在法律和道德边缘的杀手的故事。

第一部打下良好口碑后，导演丹尼斯·维伦纽瓦、摄影师罗杰·狄金斯、配乐家约翰·约翰逊、女主角艾米莉·布朗特全都退出，第二部只剩下编剧泰勒·谢里丹和另两位男主角。于是故事也就顺理成章地聚焦在灭霸饰演的马特和老帅哥亚历桑德罗身上。接手本片的导演斯特法诺·索利马擅长警匪黑帮题材影片，这次影片的中心也放在了警匪正邪之间。

故事起初中规中矩，恐怖分子在美国本土发动人肉炸弹袭击，惹得美国十分愤怒，于是美国人决定动用军队对付这些胆大妄为的恐怖分子。在收集情报后，美国人认为是墨西哥毒贩帮助也门的恐怖分子进入美国的，于是决定打击报复墨西哥的毒贩集团。采取的方法就是绑架最大毒贩老大的女儿，嫁祸给墨西哥其他贩毒集团，引发毒贩之间的战争。

美国佬的心思很是歹毒，想用最少的代价消耗敌人最多的力量，这方面例子很多，这次对付恐怖组织美国佬还准备这么干。但是这里有一点有意思的地方，既然情报显示是也门恐怖组织干的，为何不直接去源头发起斩首行动，偏偏对赚个过路费的毒贩集团抓着不放，美其名曰“杀鸡儆猴”，况且费尽心思伪造毒贩内讧后，恐怖分子也不知道美国人多能耐啊。既然是影片剧情需要，那就不要深究，只是这个出发点就充满矛盾，实在有点精分。

做脏活就要撇清政府的关系，于是美国人找上了马特，马特找上了亚历桑德罗。在第一部中就介绍了亚历桑德罗悲惨家庭，妻女全部死于毒贩手下，亚历桑德罗铁了心的要利用各种机会找毒贩集团报仇。马特带着小伙伴们成功绑架了毒贩老大的女儿伊莎贝拉，自编自导了一处捉放曹，就在放伊莎贝拉回家时，美国政府来了通知，说之前情报有误，发动恐怖袭击的是美国国籍极端分子，加上马特等人杀掉了十多名墨西哥黑警，总统为了不引发国家纠纷，更为了自己不被弹劾，决定终止任务，干掉相关人员，清除一切痕迹。

一般来说，站在台前的政府都是伟光正形象，幕后干着脏活的特工们则是抛弃一切底线的无情杀手。可偏偏在片中玩起了反差，看似伟光正的政府才是下令做出各种肮脏勾搭的幕后黑手，冲锋陷阵的特工们反而是坚守人性底线的人。他们是杀手，是游走在边境的杀手，一方面是地理位置，游走在美国和墨西哥国境边境上，另一方面是法律和道德层面，游走在各类底线的边缘，既然干的是脏活，那面对的就不仅仅是穷凶极恶的恐怖分子，还有无辜的平民百姓。当上级下达命令时，能否狠心扣下扳机就成了杀手们内心善恶观的巨大考验。

提着脑袋干活的人自然有一套自己的底线准则，初入战场的新兵蛋子不会理解也不能理解，只有在鬼门关前晃悠过几次才会明白。对于马特来说，自己的底线就是对自己的兄弟们负责，决不能因为政客们为了自保就抛弃自己的兄弟们，哪怕直接抗命，他也要尽全力保住自己人。对亚历桑德罗来说，他的底线就是打击毒贩集团，为死去的家人报仇，对无辜者则全力保护。亚历桑德罗对伊莎贝拉态度发生转变，也正是由于亚历桑德罗坚持了自己的底线。亚历桑德罗要对付的是杀害自己家人的毒贩集团，伊莎贝拉只是毒贩的女儿，并不是毒贩，换个角度来说也是受害者，更可以算是无辜者。沙漠里两人共同经历了那么多，亚历桑德罗隐约已经把她看做是自己的女儿。一个大叔带着一个萝莉，画风冷峻，似乎让人看到了大漠版的《这个杀手不太冷》，这次不冷的不是一位，而是两位。相比政府官员们的不择手段和随意抛弃，马特、亚历桑德罗才是外冷内热的有人情味的大叔。

影片中吸取了不少第一部的成功经验，画面平静又克制，整体依旧是冷峻的色调，和前作做到最大限度一致，干净的动作戏，能动手绝不吵吵，可以看出对杀手行业的尊重，边境的航拍，紧张连贯刺激，整个观影感受不输于第一部。

最后还要感慨一下主角光环，亚历桑德罗嘴巴被子弹打了一个对穿，过了一年他又生龙活虎地出现，甚至连毁容都没有，似乎还更帅了。毒贩集团中，浓墨重彩刻画的小男孩有心计有运气，结局的互动似乎表明，这个系列还会有第三部。置之死地而后生，边境杀手会将枪口对准毒贩还是对准抛弃自己的政客，让我们拭目以待。

游走边境，底线不破，

外冷内热，引人入胜。