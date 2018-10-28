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【原创】第十集：《我的第二个家之爆米花》

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2018-10-28 10:29:40

         “爆米花有三种，一种是玉米爆的，第二种是大米，第三种则是小米。电影院里的爆米花都是用玉米做成的，因为玉米做出来的爆米花最美哦！而且玉米营养丰富，原产于中南美洲，现在世界各地均有栽培，含有丰富的玉米黄质、维生素E以及谷胱甘肽，有适合脾胃气虚、营养不良、动脉硬化、高血压、高脂血症、冠心病、肥胖、脂肪肝、癌症、记忆力减退、便秘、肾炎等患者食用。”记得这是我刚来电影院上班，我们的厨师长阿良告诉我的，天呢！原来玉米是这么好的食物啊！

 

      难怪全世界的影迷们只对玉米爆米花钟情，也在电影院里经常看到很多爱看电影的男人喜欢手捧爆米花，献给心爱的女友，当他们在观影时吃着甜蜜香脆的爆米花别提有多开心了！女友还时不时的喂对方，所以爆米花也可称为泡妞神器了呢！现在的爆米花经过不断地改良，在奶油原味的基础上衍生了很多品种，比如：巧克力味，草莓味，番茄味，焦糖味。

 

      如果觉得甜腻不够清爽可以尝试黄瓜味，如果觉得不够独特和刺激，可以尝试芥末味爆米花：  呛辣的芥末粉撒在香脆的爆米花上，看起来平淡无奇的外表，却让人充满惊喜。一入口马上感受到芥末的呛味直冲脑门，随之而来的是在口中与爆米花结合的椒盐味，最后口腔内回味出一股辣尽甘来的甜，那种独特的口感让人印象深刻。

 

      记得第一次吃到芥末味爆米花时，阿良睁大眼睛在一旁看我的表情：由满脸好奇兴奋到皱眉紧闭双眼留鼻涕，当时的感觉就是鼻子辣到要冒烟了很冲可瞬间就变了，变得柔和迎来的是香甜味，好神奇啊！我立刻对阿良说：“有种由恨变爱的感觉，我喜欢！”阿良不解地说：“因为爆米花营养丰富，现在老鼠越来越少了，我们电影院的猫这几年也专吃爆米花作为主食，这种芥末味爆米花比较少，给别的猫吃都说不好吃，唯独你说喜欢！”“嘻嘻！有的话给我留哦！”“当然，那你有空经常到餐厅来坐坐吧！”“太好了！阿良你真好！”说完我高兴地跳了起来，然后用脑袋蹭蹭它的头颈后，愉快地朝它眨眨眼。

 

      这之后我和阿良成为了无话不谈的朋友，阿良是比我早一年来的电影院，它结婚后和太太生了两只小猫一公一母，虽然孩子们活泼可爱，可因为年龄相当它们总是互不相让，很多生活上的小事情却争得面红耳赤，小吵小闹是家常便饭，后来有一次将争吵无意升级为动手，据阿良说它太太总喜欢胡乱猜测，不相信它说的话也就算了还质疑它的公平，说起了阿良妈妈的坏话，这让平时温顺、孝顺父母的阿良暴怒，狠狠地抽了太太一个耳光，就是这个耳光让它们的婚姻走到了尽头。

 

      它们不久就离婚了女儿归太太，儿子阿青跟着阿良过，儿子还小的时候阿良经常上班也带着它，我和阿敏一有空就和它聊天、玩耍。最近快有一个月没看见阿良了，它回老家杭州去了，父母年纪大了这次它把三年的年休加一起用的，听说昨天回来的，现在就去看它。

 

     “阿良，在吗？”过了好一会儿才有声音回复：“在的，阿灵进来吧。”“最近好吗？父母都好吗？”我急切地问道，“父母都老了还在担心着我，我还是单身它们希望我能有个伴侣。”“上海离杭州很近你应该每个月去看看它们的，有什么关系，我也不是单身，你知道吗阿勇它竟然还要我做小三，被我一口回绝了？”说话间我看着阿良眼睛的一瞬间，我看到了温暖、善良和浓浓的爱意，它终于笑了温情地说：“遵从自己内心就对了！”

 

      此时此刻我有种找到了知己的欣慰感，心里荡漾起一阵波澜，我立刻害羞地转移话题问：“你知道现在的爆米花是转基因的吗？”阿良从专业的角度分析：“现在从形状来看有两种：圆形和分散型，据我多次研究听到很多顾客和服务员说，二十多年前她们吃的爆米花都是圆形的，所以我们猫只吃圆形的，由于糖分和椰子油较多，但我会控制好你们的食量，所以你看我们电影院的猫咪里没有大胖子吧？”

 

      阿良的回答是那么专业，反问我的表情是那么自信，让我佩服我禁不住拍手较好。阿良比我大两岁，按照人类的算法也要大十多岁了，它是那么稳重和博学，之前我一直把它当长辈经常向它请教各种问题，可一段时间没见它我就想它了，这时阿良拍拍我的背说：“下班了，我送你回家吧？”这不是第一次它送我回家，可这次走在路上我的脸很烫、心跳得很快、身体也发抖了，之前爱上阿勇的感觉又来了，没想到的是这次来得这么快------

 

                                （待续）

 

 

 

 

 

 

 

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/9599883/blog/8063169/
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