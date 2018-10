绝佳创意,满是惊喜——《时间陷阱》 **《时间陷阱》片名Time Trap (2017),别名限时拘捕/时空陷阱(台)。 美国科幻电影。 本片是一部低成本科幻电影,影片所有精彩的地方全部源自编导强大的脑洞。唯一限制影片发挥的地方就是低成本,在场景和特效方面可能和那些动辄千万级上亿级的好莱坞大片不能相比,但除了视觉效果略微显得寒酸,影片其他地方都很出彩。 故事围绕一个神秘洞穴展开。传说在深山老林之中,有一眼不老泉,人们纷纷前往寻找,以期可以找到永生之法。早些年有教授前往探险寻找不老泉,随后又出现一群小年轻在洞穴进行周末探险,大家都是误打误撞地进入这个神秘洞穴,也在逐步接近不老泉的真相。 正如片名《时间陷阱》一样,神秘洞穴主打时间元素。这个洞穴的确就是不老泉的所在,洞穴里不同地方时间的流逝程度尽不相同,在不老泉所在的核心地带,时间流逝地十分十分慢,离不老泉越远的地方时间流逝地越快。处在同一个时间流逝速度区域中的人,观察自己和周围事物时,都是感受到正常的时间流逝速度,而从时间快速区观察时间慢速区时,人们就可以观察到肉眼可见的慢速时间。身处时间慢速区的人看时间快速区的事物,就像超级快放一样,除了光线的不断更迭,一切事物好像在一瞬间都发展完毕。 不同的时间流逝速度,正是不老泉的秘密所在。我们古人就有天上一日地上一年的说法,爱因斯坦则通过相对论将这个理论化,影片则通过电影语言将这个过程具象化。站在洞穴口的人数秒1秒钟,洞穴外斗转星移,过去了几个世纪,不老泉附近更是夸张,泉水附近的人过1分钟,外面时间已是千年。相同的人处在不同的时间流逝区域内,寿命完全不同,试想,在时间慢速区生活的人不正是时间快速区顶礼膜拜的仙人么。 脑洞决定科幻电影的上限,本片通过一个很妙的点子,将不同流逝速度的时间整合起来,前后跨越数千年,原始人、现代人和未来人齐聚一堂,蛮荒和科技在这里结合,影片给仙人生活提出了一种解释,也为未来世界提供了一种发展可能。长生不老这个人类一直在追求的话题在本片中给出了一种解答,当然这种长生不老只是在快速区的人观察结果,作为生物体本身并没有实现延长生命体验。同时影片还关注了一波人类发展命运,当人口继续膨胀,地球已经无法满足人类生存需求,星际殖民和星际移民成了最终选择,可持续发展一定会好好利用现有资源,开拓更多的资源,抱残守缺式的保护环境和断子绝孙式的破坏环境都不可取,想要拯救人类自身还是要好好攀爬科技树。如果真的有不老泉,待在里面等个几千几万年,再出来看看人类星际移民发展程度,岂不快哉。 给影片挑个刺,神秘洞穴里的时间流逝速度总体趋势是不断变慢,从洞口到核心不老泉,整个时间流逝的速度应当是呈线性递减。如果存在拐点或者间隔空间比较狭窄,探险者们在跨越拐点区域时,身体处在流逝速度差别巨大的不同区域时,生物体肯定首先受损,活不到进入慢速区域的那天。这个区域才是真正点题的时间陷阱,想穿过这个区域就是死路一条。像片中所表现的情况,快速区和慢速区之间的间隔空间很短,间隔两个不同时间流速区域的空气墙不过巴掌宽,甚至探险者可以触摸到空气墙,人体穿过这个区域时,却丝毫没有收到影响,这点是最大的漏洞。 本片创意很棒,而且再精雕细琢一番的话,可以往多方向发展,探险自救可以像《127小时》,原始人大战时可以像《暗袭》,未来人类登场时又可以像《星际穿越》,同一电影可以拍出各种不同的感觉,可塑性十分强。甚至结合不同时间流逝的设定,拍成几十集美剧也没问题。 绝佳创意,展现不一样的时间, 满是惊喜,呈现有想法的脑洞。 上一页12下一页

