这部印度翻拍之作刻画出了阶级分化的残酷现实

12 日，又一部印度电影《嗝嗝老师》登录中国。

影片翻拍自好莱坞经典传记片《叫我第一名》，讲述了身患图雷特氏综合症的纳娜 ·玛图尔，不惧世俗偏见，通过不懈努力，成为一名优秀教师的故事。





虽是翻拍之作，但《嗝嗝老师》在剧情上作了一些有趣的改变。

原版片中，主角历经一系列挫折后，终于应聘成功，故事也快接近尾声。但在《嗝嗝老师》里，纳娜的个人经历被大幅压缩，反而在顺利应聘上圣蒂克学院后，故事才正式拉开序幕。

因为纳娜面对的不是一群普通的学生，而是因为土地征用，被并入圣蒂克的贫民窟孩子。





圣蒂克是一所名校，学生和老师全部来自富裕阶层，十分歧视这些穷孩子，导致他们的一腔求学热情，很快化为愤怒的叛逆，不但荒废学业，还经常恶搞前来教课的老师，最后学校只得将他们单独编成了 9F 班。





这是一群典型的问题学生，而造成问题的原因便是巨大的阶级分化，随后纳娜不得不周旋在调动这些孩子们的学习积极性，以及对抗来自 9A 班师生的嘲讽与阻挠之间。

原本温情的个人励志故事，在印度人的改编之下，被刻上了一道凌厉的阶级印记。

资料显示，印度 1% 的人拥有全国财富的一半以上， 5% 的人拥有全国财富的 68.6% ，一半以上的穷人却只拥有全国财富的 4.1% 。

一向喜欢以作品来反应社会现实的印度电影人，将这种巨大的阶级分化嵌套进重新翻拍的作品之中，也不奇怪。

其实，今年早前上映的另一部印度电影《起跑线》中，就描述过阶级分化造成的教育问题，穷孩子根本没机会进入好学校接受教育，所谓的 “起跑线”不再是接受怎样的教育，而是你投胎到怎样门第的家庭。





但在《嗝嗝老师》中，我们看到，即便穷孩子进了名校，恐怕也未能如愿成材。

因为所谓的名校，早就不是提供高质量教育的场所，而是上流阶级出没的名利场，穷孩子进名校，大抵不过是提前感受来自阶级分化的一万点暴击，心智成熟的成年人也未必能承受这种残酷，何况孩子们。憋出一身内伤，是意料之中的事。

但除了单纯的贫富差距，这其中还有印度的特殊国情因素。

印度有着悠久的宗教文化历史，其中印度教占据主导地位，这种宗教一直奉行着种姓制度，由每个人的出身决定。

种姓制度有着明确的等级观念和洁净理念。

种姓之间实行严格的隔离，因为高种姓是洁净的，低种姓是污秽的，其中贱民（达利特）被认为是最脏的。种姓之间若是有了接触，那就是污染，是对信仰的大不敬。

这种隔离深入到了印度人生活的方方面面。不能坐在一起共食，不能共用一口水井，高种姓的人若在大清早看到贱民是一件非常不吉祥的事，他需要看看月亮或太阳，对眼睛进行 “清洗”，才能去除晦气。其中，跨种姓的婚恋被认为是最严重的污染。

为了确保不要发生污染，显然只能是低种姓群体让渡自己的权利与利益。

与此同时，种姓与阶级有着紧密的联系，基本呈正相关。

片中没有明言这些穷孩子的种姓，但从他们住的贫民窟、父母从事的低端职业以及孩子们黝黑的皮肤来看，应该是低种姓无误了，而且很可能就是贱民。





让这样一群孩子进入名校，对那些富裕的高种姓来说，简直就是污染啊！

于是，你能理解片中 A 班师生对 F 班孩子的那种几近仇视的抵触，这绝非“我比你有钱”的优越感这么简单。

而 A 班老师阻挠 F 班男孩与 A 班女孩来往，也不是什么防止早恋，而是为了确保避免发生“最严重的污染”。





印度独立后在宪法中废除了种姓制度，但这个观念如此根深蒂固，让法律成了一纸空文。

随着经济的发展和西方思潮的影响，政府希望为低种姓孩子提供接受教育的机会，来改变当下的种姓格局，这也就是片中校长向纳娜老师介绍 9F 班时提到的“受教育权”。但思想上的落后，让这种好意对低种姓孩子来说，成了一种非常糟糕的体验。

由阿米尔 · 汗主持的《真相访谈》第一季第十集中，节目组请来了贱民出身的考沙尔 · 帕瓦尔，她谈起了自己的一段求学经历。

在学校里，她没有喝水的权利，必须穿与高种姓学生不同颜色的校服以作区分，老师甚至不许她学习梵语（梵语被认为是洁净的）。





虽然，考沙尔如今已经拥有梵文博士学位，并在德里大学担任教授，但回想起这段往事，她依然觉得非常受伤。





可见《嗝嗝老师》里描述的情况，是建立在扎实的印度社会现实之上，而非编剧的狗血臆想。

最终，纳娜老师以自己克服图雷特氏综合症的励志经历，激励了这些意志消沉的穷孩子去努力学习，同时以身作则地向 9A 班老师灌输了“有教无类”的仁爱教育理念。









总之，皆大欢喜。

值得注意的是，纳娜老师本身就是一位来自富裕阶层的高种姓，如果她是贱民，是否还能做到这一切？细思极恐！

尽管中国没有这样麻烦的种姓制度，但也有类似的问题。

上个月，苏州一所外来务工子女学校因校舍腾退后， 800 多名学生被整体安排到附近一所重点小学就读，结果校方居然用铁栅栏将这些学生隔开。

好似《嗝嗝老师》的故事穿越到了中国，而纳娜老师去家访时，看到穷孩子们，不是由于父母忙于生计，无人看管，就是干脆帮着父母在做营生，也很像是中国农民工孩子的真实写照。

看起来，印度又拍了一部中国应该拍却没拍的电影。

首发 锐影Vanguard