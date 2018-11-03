暴虐至死——《黑夜降临》

**《黑夜降临》片名The Night Comes for Us (2018)，别名嗜人之夜/噬人之夜/夜幕降临/我们的夜晚来临。

印度尼西亚动作片。

印尼电影我们看到的不多，唯一能够给人留有印象的就是《突袭》了。仅仅100万美元成本的2011年《突袭》横空出世，惊艳了所有人的眼球，大家忽然发现，不加入那些插科打诨，不加入那些糊弄人的电脑特效，就实打实硬碰硬的对打，不用花多少钱，动作片还能拍得这么好看。

《突袭》的导演加雷斯·埃文斯在2014年趁热打铁推出了《突袭2》，也进一步捧红了伊科·乌艾斯。当大家都期待《突袭3》 的时候，创作团队之间产生不和，项目被搁浅。

是金子总会发光，伊科·乌艾斯被Netflix看中，带着《突袭》的原班人马奉献了这场《黑夜降临》，比起《突袭》，本片戾气更重，血腥味更浓，动作更硬。该动手就动手，绝不拖泥带水，而且要动手都是往死里下手，绝对不会出现被打完还轻描淡写地爬起来像个没事人一样。

印尼柔道运动员乔·塔斯利姆，当初在《突袭》中扮演“队长”，这次担任本片主演Ito。伊科·乌艾斯扮演Ito的对手Arian。演员们从开头打到结束，影片主打是动作戏，剧情方面十分薄弱，如果说非要有剧情的话，那就是印尼当地黑帮组织和香港三合会搞到一起，黑帮组织选拔了六名最能打的杀手，起名为“六海堂”。Ito是“六海堂”之一，平时就负责杀人越货的勾当，一次屠村时，Ito 良心发现，杀掉了自己的队友，救出一名小女孩。自此黑帮组织派出“六海堂”追杀Ito，并许诺Arian，干掉Ito后，Arian可以晋升“六海堂”。

电影拍的很拼，而观众们看着就觉得疼。不夸张地说，拳拳到肉已经不足以体现本片的暴力程度，影片中的动作戏会让观众切身感受到疼痛。导演和武术指导创意十分出色，各场次动作戏发生的每个场景都是经过精心设计，演员身边有什么道具就用什么道具，绝对不会出现演员单恋某种武器一直拿着不放的情况，只可能出现演员手边有什么东西就用什么东西，真正贯彻无招胜有招的理念。相信看过影片后，观众们再看到日常常见用品时，会有一种不一样的感觉。

影片动作戏设计的十分生猛，表现结果上也贯彻了刚到底的想法，喷血这些小儿科早就不能满足导演的想法，残肢断臂的情况时有发生，各种道具被打入肉体的镜头也很常见，一切都是为了表现亡命之徒的困兽犹斗。

影片文戏是不存在的，而且剧情十分一般，严格一点说根本带不动剧情，纯粹是为了将各种打斗戏份串起来才加上了这些莫名其妙的文戏。好人，同样在影片中也是不存在的，片中出场的所有角色真正做到了全员恶人，除了黑吃黑，警察都是黑警。影片就是告诉你黑吃黑究竟会有多狠，当枪口对准自己人的时候，下手肯定会比对待敌人来得更重，血腥程度直接令人咋舌。

最后想要吐槽一下影片中的迷之中文，香港三合会以反派面目登场，因此黑帮分子会时不时的以中文对话，可演员们都不是中国人，说着令人尴尬无比的儿化音，说话时句子重音也是乱放一气，真的不知道演员的中文师承哪位高人。迷之中文让这部血腥暴虐的动作电影凭空增添了几分魔幻笑果。

黑吃黑全员恶人，

硬碰硬暴虐至死。