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食之无味如同嚼蜡——《未来机器城》

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2018-11-10 22:37:05

食之无味如同嚼蜡——《未来机器城》

**《未来机器城》片名Next Gen (2018)，别名新世代小英雄(台/港)/次世代伙伴(新)/暴走吧！失忆超人。

 

中国/加拿大科幻动画电影。影片由暴走漫画《暴走吧！失忆超人》改编而来，Netflix以3000万美元买下其海外发行权，上映时因故搁浅，后改名为《未来机器城》上映。

 

影片最大也是唯一的优点就是画面十分炫酷，完全就是好莱坞大制作动画电影，看介绍，影片的导演是《环太平洋》《变形金刚》的动画导演，动画制作也是由负责过《X战警2》等视效大片的团队打造，视觉效果不打9分也能打8分。

 

影片的剧情讲了一个新型机器人7723和人类女孩苏小麦的故事。苏小麦家庭条件不是很好，父母离异，孩子性格从小就有问题，对于报复社会充满兴趣，打着追求公平正义的名号，到处搞破坏。新型机器人7723原本只是设计原型，误打误撞成了苏小麦的朋友，7723武器先进威猛无比，成了苏小麦的伙伴后，苏小麦更是肆无忌惮地搞破坏。

 

影片剧情简直令人尴尬无比，前半段就是小屁孩的瞎胡闹，后半强行转折，加入机器人暴乱情节，苏小麦毫无转折地洗白，成了拯救人类的关键人物。主角塑造产生了很大的问题，开场埋下明显伏笔，给人感觉大体和《机械公敌》类似，但让苏小麦完成剧情的转折就显得十分生硬，原本打砸破坏的中二少年毫无缘由的变成了捍卫人类生存的斗士，缺乏必要的过渡。影片高潮大战时，画面达到极致，可惜音乐不够悲壮，并不是音乐放缓就是烘托气氛，音乐和剧情一样，需要一个积累的过程，缺乏必要的积累就显得很生硬做作。

 

既然原本是暴走漫画的影片中，那么片中出现大量中国元素就不足为奇了。在顶级动画团队的加持下，影片中的中国元素不是体现在影片内核，而是仅仅停留在表层元素，那就显得很漏了。比如庞贾廷神似贾跃亭啦、暴走漫画访谈乱入啦、智能公司的logo和乐视公司的logo极其相似，大多是些蹭热点的东西，没有硬核的中国元素。这样除了让人呵呵一笑，并没有能够让人记住的地方。

 

顶级画面毁于剧情，

食之无味如同嚼蜡。

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标签： 喜剧(4263) 动画(3458) 科幻(3111) 中国(3060) 加拿大(217)

未来机器城 (2018)

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未来机器城/Next Gen(2018)
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