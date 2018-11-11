反英雄年度压轴——《毒液：致命守护者》

**《毒液：致命守护者》片名Venom (2018)，别名毒魔(港) / 猛毒(台)。

10年间，漫威靠着仅有的一些不著名漫画角色，成功打造漫威电影宇宙，攻城略地打下江山无数。手握最赚钱漫威角色的索尼似乎看到了赚钱新套路，于是索尼影业为旗下大约900多个漫画角色做了一次规划，决定开发SUMC即“Sony's Universe of MarvelCharacters”，索尼的全新电影宇宙意思就是“索尼的漫威角色电影宇宙”。

《毒液》作为SUMC的开局之作，被寄予厚望，影片的成败关系到SUMC今后的走向，也关系到和漫威电影宇宙可能的联动。于是面目狰狞的毒液主动降级，从R级降成PG13，目的就是吸引更多的观众，为后面的影片铺路。说实话，原本看到毒液降级成PG13，我很担心影片无法将毒液表现到位，而实际情况来看，这种考虑显得多余了。

影片围绕记者艾迪·布洛克和毒液展开。“毒液”是一种外星生物，也叫共生体，呈现液体或者胶体状态，具体形态根据画师而定，它无法适应地球的氧气环境，必须寄生在宿主身上才能存活。艾迪·布洛克偶然的机会成了毒液的宿主，两者结合形成了反英雄式的超级英雄，这次不出意外地，他们共同拯救了一次地球。

共生体没有正邪之分，只会放大宿主的念头，宿主是好人，共生体就做好事，宿主是坏人，共生体就为虎作伥。毒液历任宿主之中，有好有坏，毒液离开宿主后也会带一点原宿主的念头，共生体就像一张白纸，领路人很重要。

毒液初次露面是在蜘蛛侠电影中，毒液凶手硕大的蜘蛛标志也尤为醒目。当年艾迪·布洛克对蜘蛛侠的不实报道导致自己实业，因此艾迪·布洛克对蜘蛛侠心怀芥蒂。宿主不喜欢蜘蛛侠，毒液自然也将蜘蛛侠视为敌人。本片没有和蜘蛛侠的互动，毒液胸口也没有蜘蛛标志，可能SUMC不想步子迈得太大。

美漫和动画中，漫画中“反毒液/血清”“屠杀”“嚎叫”“皮鞭”“毒素”“极端”“吞噬”“蔑视”“蜘蛛幽灵”等都和毒液有千丝万缕的关系，甚至很多共生体都是毒液的子子孙孙，并不是像影片中的首领和小弟关系。比如片中出现的屠杀、嚎叫都是毒液的子孙，而且都只遗传了毒液的暴虐一面。当然，继承邪恶暴虐的只能做反派，最终结局都是被消灭干净。

回到影片，SUMC中的共生体成百上千万，它们只不过想入侵地球而已，带头的老大叫做“暴乱”，它们想通过大规模入侵地球，感染地球生活，获得生存空间。也就是说，并不是德雷克博士找到了共生体，而是共生体找上了人类。在实验室里存活下来的都是幸运儿或者能力超强的精英共生体，比如暴乱，没能活下来的就只能当一坨颜料。片中共出现四个共生体，黑不拉几的是“毒液”，灰蒙蒙的是“暴乱”，血红血红的是“屠杀”，剩下那个死在实验室内，黄色的很大可能就是“嚎叫”。

宁做鸡头不做凤尾的道理大家都懂，毒液身体力行将这个道理运用到拯救地球上。既然来到地球的几个共生体都是带着目的来的，那么毒液对待它们的态度就会有所变化。就像千军万马过独木桥一样，四个幸运的共生体来到了地球，有小头目暴乱，也有小屌丝毒液。毒液在自己的星球上只是一名毫无成就的路人甲，来到地球后发现，过得还真滋润，而且还可以独享偌大的地球，如果暴乱带着成百上千万的共生体来到地球，自己还会回到底层屌丝位置，于是毒液痛定思痛，很愉快地就决定当个叛徒，阻止德雷克、阻止暴乱带着更多共生体来带地球，顺便拯救一把地球。不像暴乱不断的害死宿主，毒液善良的多。屌丝之间可能有一种惺惺相惜地引力，毒液在同是屌丝的艾迪·布洛克身上找到认同感，也不愿意杀死艾迪·布洛克，反而开始帮助艾迪·布洛克。

影片一共两个彩蛋，一个出现在片尾字幕，表现的是共生体屠杀的宿主克莱图斯·卡萨伊（伍迪·哈里森饰演），他的台词也在表明身份：“当我出去的时候，会有屠杀。” 克莱图斯·卡萨伊本身就是血腥嗜杀，被红色共生体寄生后，能力大增，更加热衷于血腥屠杀游戏，屠杀也由此得名。以屠杀作为彩蛋，很可能未来会有毒液对付屠杀的电影。另一个彩蛋是关于动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙》的片段，考虑动画电影很大可能不会国内上映，这个彩蛋被删除了。

汤姆·哈迪作为影片主角，全片基本全是围绕汤老师展开。他一个人撑起两个角色，演技了得，轻轻松松将面目狰狞的毒液演绎地出神入化。毒液能够从R级变成PG13，和汤老师的精湛演技密不可分。在观影时，影院中的反响非常好，观众们前仰后合，十分愉悦，原本毒液出场就自带B级片恐怖效果，可汤老师却能够将毒液的出现变成人畜无害的段子。每每汤老师和毒液产生互动，影院内都能笑声一片，大家似乎都能通过汤老师的演绎，看穿毒液丑萌的外面，看到毒液内心的善良和温柔。如果将心有猛虎、细嗅蔷薇这几个字用在毒液身上，在汤老师之前我肯定是不赞同的，但经过汤老师这一版，毒液还真就是这么一位好孩子。

影片中海油不少彩蛋，如果没有能一次看全，可以多刷几次，或者看这里https://www.bilibili.com/video/av35613192

汤老师传神演绎，

反英雄年度压轴。