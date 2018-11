坚强自救——《我的纯洁土地》 《我的纯洁土地》片名 My Pure Land (2017)。 英国剧情片。本片根据真实事件改编,故事发生在巴基斯坦,讲述一场保卫家园的故事,三名弱女子誓死捍卫自己的家园,手持AK47对抗数十名入侵的敌人。 本片的制片国家是英国,可从头到尾都没有出现过英国相关内容。查看影片背景后才知道,本片是英国送往奥斯卡的外语片,因为参加奥斯卡外语片角逐的条件之一就是影片中的语言一定要不是英语,因此英国就送了这么一部乌尔都语对白的影片。 影片主线就是三名女子抵抗一大群男人闯入家门,在抵抗过程中逐渐倒叙了整件事情的来龙去脉。影片围绕着房子和土地展开,女主角Nazo的爷爷原本是房子和土地的主人,老人年老去世后,Nazo的叔叔Mehrban开始想要抢夺的房子和土地。 Nazo的老爸和叔叔Mehrban是同父异母的兄弟,并且都是长子,Mehrban早年分家产的时候已经拿了一块土地,但一直嫌土地贫瘠,觊觎老头的这块地,老头子死了之后,他蠢蠢欲动,想尽办法想要赶走同父异母的兄弟,强占房产。Nazo一方表示你已经有了土地,而且我们有各种证件,房子和土地就是我们自己的,肯定不会让给你。于是Mehrban开始强抢,先是诬陷Nazo的哥哥Sikander是杀人犯,警察枪杀了Sikander;又把Nazo的老爸设计送进监狱,导致他重病不知身亡。 巴基斯坦的民风很是彪悍,男女老少随身都带着AK,出门赶个集扫个墓都带着步枪。越是贫穷落后的地方,越是能够诞生外人看似匪夷所思的事物。当发生纠纷后,双方就纠结人马大干一场,冷兵器啥的早已淘汰不用,见面就直接是一梭子AK射击。唯一限制大家发挥的就是弹药问题。片中也在多次强调,人很便宜,子弹很贵。当人的生命都不如子弹时,发生什么样的奇葩事件也就不足为奇了。 影片的剪辑很有趣,聚焦保卫家园主线,通过不断闪回插入,将故事前因后果讲述清楚。开场众男子围攻弱女子就已经充满了悬念,他们是谁?他们为什么要攻击?警察就在旁边他们还能拿着AK射击?一连串的问题就会出现在观众们脑中。这就诱的观众继续往下看,随后这些问题一个接一个得到解答。 如果这不是真实事件改编而来,很多人肯定不会相信整件事情居然是真的。艺术来源于生活,真实世界的奇葩见闻远远超过常人的想象。贪腐警察对社会带来的打击、女性遭受的种种不平等待遇、贫穷落后地区呈现的状态时刻都能刺激到观众们的神经。就像片中“纯洁土地”表现的一样,如果一个社会最基本的组成单元都能乱成一锅粥,这个社会还谈什么发展呢。 坚强的人值得敬佩,坚强的女性最美丽。Nazo的爸爸宁死不屈,不向腐败的执法机构低头,哪怕死了也是一条铁骨铮铮的汉子。Nazo则继承了父亲的遗志,为房子和土地堵上了身家性命。你要抢走我赖以活命的房子和土地,那我只好豁出性命去抗争,何况我拥有所有合法文件,如果这都不能对抗贿赂警察法官的钱财,那只有死斗一条路可走。好在最后Nazo获得乡亲们的解救,保住了房子和土地,这是一个比较好的结局,如果真的被男人们攻占下房子,Nazo不知道会受到怎样的非人待遇。现实中,Nazo后来加入了政党,立志惩治腐败,也算是个一个比较好的消息了。 坚强自救, 保卫家园。 上一页12下一页

标签: 英国(996) 剧情片(3198) 生活(5159) 小成本(1405)

