《我不是药神》：物质充裕的时代，贫穷限制想象力

王砚辉饰演的假药贩子张长林说：“这个世界上只有一种病，穷病。”在物质极其充裕的时代，穷能限制想象力，穷能扼杀多种选择，“穷”不再是形容词，而是变成了一个名词和一个标签。穷，就是原罪。除了张长林（不对警察捅出程勇，算有一点良心），片中每一个角色的行为都出于正当且正义的立场。警察打击违规药品，义不容辞；正版药公司起诉仿制药，合情合理；穷人想要活命而购买印度走私药，情有可原。但不难看出，影片的立场完完全全地倒向了穷困的患者。

徐峥饰演小小的印度神油店老板程勇，贫困到交不起房租，因为偶然给白血病病人买了一批走私药，然后进一步认识了黄毛、慧姐、传教士等白血病患者，他们把走私药经营成了成熟链条，白血病友也因为价格低廉保护他们。他们一下变得富裕，但是，因为假药贩子张长林的威胁，徐峥卖了链条，牺牲了队友和患者。而最后，他为了弥补，自贴身家，把2000一瓶的药500来补给患者。黄毛为保护他开车引走警察而死。他也锒铛入狱，白血病人排成长队，揭下口罩为他送行。非常感人。他入狱后获得减刑，提前释放。而他的所作所为促进了医疗改革，药物列入医保，而且抗癌药免税进口。

普通中年男子程勇（徐峥 饰）经营着一家保健品店，失意又失婚。不速之客吕受益（王传君 饰）的到来，让他开辟了一条去印度买药做“代购”的新事业，虽然困难重重，但他在这条“买药之路”上发现了商机，一发不可收拾地做起了治疗慢粒白血病的印度仿制药独家代理商。赚钱的同时，他也认识了几个病患及家属，为救女儿被迫做舞女的思慧（谭卓 饰）、说一口流利“神父腔”英语的刘牧师（杨新鸣 饰），以及脾气暴烈的“黄毛”（章宇 饰），几个人合伙做起了生意，利润倍增的同时也危机四伏。程勇昔日的小舅子曹警官（周一围 饰）奉命调查仿制药的源头，假药贩子张长林（王砚辉 饰）和瑞士正牌医药代表（李乃文 饰）也对其虎视眈眈，生意逐渐变成了一场关于救赎的拉锯战。 本片改编自慢粒白血病患者陆勇代购抗癌药的真实事迹。



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