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传递欢乐——《少年泰坦出击电影版》

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2018-11-14 23:20:41

传递欢乐——《少年泰坦出击电影版》

**《少年泰坦出击电影版》片名Teen Titans Go! To the Movies (2018)，别名电影少年悍将GO！(台)。

 

美国动画电影

 

《少年泰坦出击》拍摄了5季后，终于推出了大电影，本片完全是逗哔向的动画电影，也是DC宇宙中最为欢乐的电影，比之前的乐高版还要欢乐得多。

 

DC旗下的所有IP都拿来戏耍了个遍，超人、蝙蝠侠、神奇女侠三巨头是戏份相对较多的几个，绿灯侠、闪电侠、海王等角色则分刮了剩余戏份。比如超人大战蝙蝠侠的妈妈梗，这辈子都是绕不过去的了，而且俩位大爷互相问过母亲后，还要问一下父亲的名讳；比如蝙蝠侠堪比外挂的装备，你永远甩不掉蝙蝠侠，老爷浑身都是戏，身边随便拿个东西都能拍大电影，又是《管家侠》又是《蝙蝠车大电影》又是《万能腰带大电影》；比如人人都不愿意提起的《绿灯侠》；比如原本是死侍原型的丧钟，反而被人误认为知名度更高的死侍……每分钟都有梗，每分钟都有笑料，稍微熟悉美漫的人都能接住梗，加上欢快的少年说唱，喜剧效果极佳。

 

大电影的剧情无非是少年泰坦想要拥有一部属于自己的大电影，尤其是罗宾，他为了能够拍摄一部属于自己的专属超级英雄电影，想尽了一切办法。他尝试了三种路线，第一种是毛遂自荐、主动请缨，结果毫无作用，没有人想看缺少死对头的小跟班的故事，导演明确拒绝了他的请求，并表示只有所有超级英雄都不存在，才有可能拍摄罗宾这类小跟班的故事。第二种是改变时间线的方式。要知道，每位超级英雄都有悲惨的童年，少年泰坦只要让那些超级英雄的童年不发生悲剧故事，那就不会产生超级英雄啦。改变了历史后，少年泰坦发现世界一片混乱，只有超级坏蛋，却没有超级英雄加以制衡。第三种方法就是寻找培养死对头，社会接触面不大的少年泰坦看上了具有“心灵控制”能力的丧钟，这样才终于找对了拍摄大电影的路子。

 

斯坦·李老爷子跨界合作，在DC宇宙中也玩起客串大任。不论是真人电影还是动画电影，不论是漫威宇宙还是DC宇宙，老爷子都一直活跃，给观众们带来欢笑，也传递出积极乐观的态度。老爷子R.I.P.。

 

影片最后还是要回归拯救世界的大任上，这些都算是规定动作。少年泰坦通过自己的一番胡闹，终于认识到虚荣的危害，通过磨练完成自我成长，放下不切实际的念头，成长为英雄，观众们也可以再次领略这群逗哔的魅力。

 

《少年泰坦出击》电视剧和《少年泰坦出击电影版》之后，让我们期待真人美剧版《泰坦》吧。

 

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标签： 美国(8257) 动画(3462) 奇幻(1277) 剧情片(3202) 华纳(418)

7.8 

少年泰坦出击 (2018)

影评(2)

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少年泰坦出击/Teen Titans Go! To the Movies(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8064731/
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