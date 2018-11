传递欢乐——《少年泰坦出击电影版》 **《少年泰坦出击电影版》片名Teen Titans Go! To the Movies (2018),别名电影少年悍将GO!(台)。 美国动画电影 《少年泰坦出击》拍摄了5季后,终于推出了大电影,本片完全是逗哔向的动画电影,也是DC宇宙中最为欢乐的电影,比之前的乐高版还要欢乐得多。 DC旗下的所有IP都拿来戏耍了个遍,超人、蝙蝠侠、神奇女侠三巨头是戏份相对较多的几个,绿灯侠、闪电侠、海王等角色则分刮了剩余戏份。比如超人大战蝙蝠侠的妈妈梗,这辈子都是绕不过去的了,而且俩位大爷互相问过母亲后,还要问一下父亲的名讳;比如蝙蝠侠堪比外挂的装备,你永远甩不掉蝙蝠侠,老爷浑身都是戏,身边随便拿个东西都能拍大电影,又是《管家侠》又是《蝙蝠车大电影》又是《万能腰带大电影》;比如人人都不愿意提起的《绿灯侠》;比如原本是死侍原型的丧钟,反而被人误认为知名度更高的死侍……每分钟都有梗,每分钟都有笑料,稍微熟悉美漫的人都能接住梗,加上欢快的少年说唱,喜剧效果极佳。 大电影的剧情无非是少年泰坦想要拥有一部属于自己的大电影,尤其是罗宾,他为了能够拍摄一部属于自己的专属超级英雄电影,想尽了一切办法。他尝试了三种路线,第一种是毛遂自荐、主动请缨,结果毫无作用,没有人想看缺少死对头的小跟班的故事,导演明确拒绝了他的请求,并表示只有所有超级英雄都不存在,才有可能拍摄罗宾这类小跟班的故事。第二种是改变时间线的方式。要知道,每位超级英雄都有悲惨的童年,少年泰坦只要让那些超级英雄的童年不发生悲剧故事,那就不会产生超级英雄啦。改变了历史后,少年泰坦发现世界一片混乱,只有超级坏蛋,却没有超级英雄加以制衡。第三种方法就是寻找培养死对头,社会接触面不大的少年泰坦看上了具有“心灵控制”能力的丧钟,这样才终于找对了拍摄大电影的路子。 斯坦·李老爷子跨界合作,在DC宇宙中也玩起客串大任。不论是真人电影还是动画电影,不论是漫威宇宙还是DC宇宙,老爷子都一直活跃,给观众们带来欢笑,也传递出积极乐观的态度。老爷子R.I.P.。 影片最后还是要回归拯救世界的大任上,这些都算是规定动作。少年泰坦通过自己的一番胡闹,终于认识到虚荣的危害,通过磨练完成自我成长,放下不切实际的念头,成长为英雄,观众们也可以再次领略这群逗哔的魅力。 《少年泰坦出击》电视剧和《少年泰坦出击电影版》之后,让我们期待真人美剧版《泰坦》吧。 上一页12下一页

标签: 美国(8257) 动画(3462) 奇幻(1277) 剧情片(3202) 华纳(418)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.