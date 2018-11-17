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《盲山》：女毕业生被拐进穷山恶水

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2018-11-17 3:18:53

剧情步步推进，从一开始的激烈反抗，到被迫顺从，到利用偷情获得逃走的手段，再到最后的警察、父亲来救，一直能吸引注意力。得分较高，普遍好评的一部片子，折射了一定程度的社会现实。"在激烈的拉扯中,绝望无助的白秀梅顺手抄起一把菜刀,朝正在殴打父亲的"丈夫"砍了一刀下去----影片到此戛然而止。

 

上个世纪90年代的北方某山村，大学毕业生白雪梅被两个冒牌的中药采购员骗到村里，一杯水下肚就昏睡起来。醒来后身份证和钱包都没了，两个采购员也走了，原来他被以7000元的价格卖给这家人做媳妇，“丈夫”是40岁的黄德贵。一开始雪梅不安分，还割了腕抗争，被毒打后老实了一些，但他从没有丧失过逃跑的念头，她不想像村里其他被拐卖的女子一样生活。与黄德诚的夫妻生活，她自然无精打采。

 

黄德诚是黄德贵的表弟，村里唯一一个高中生，现在是老师，经常给雪梅带书看。他喜欢雪梅的身体，雪梅也想利用他帮助自己逃跑，两人数次滚到床上，每次完事后黄德诚推脱自己正在想办法，正在攒钱。奸情暴露，黄德诚离开了村子。结过婚的小卖部老板也喜欢年轻的雪梅，雪梅从他手中弄到了40元钱，成功坐车逃到镇子的车站。离成功就差一步之遥，黄德贵带人开车截了下来。

 

雪梅生下了孩子，但坚持给邮递员信件，却总没有回复。一个对她好的小孩李青山（她教他学习）告诉她，邮递员把她的信都给了黄德诚。黄德诚大骂“狗日的，还不死心”，给了邮递员半袋子好处。李青山愿意帮她送信，直接投到了镇子里。

 

不久，两个警察和雪梅爸爸赶来接雪梅，村民围了起来，警察只好放下雪梅和她爸爸，并私下告诉他们三天后一定接他们。黄德诚见到雪梅，怒火中烧，暴打雪梅，她爸爸阻止，和黄德诚扭打。这时候雪梅拿起一把刀砍了下去。。

 

 

 

7.4 

盲山 (2007)

影评(398)

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盲山/Blind Mountain(2007)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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