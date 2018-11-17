网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>《盲井》：假亲人，制造矿难，赔偿金

《盲井》：假亲人，制造矿难，赔偿金

加入收藏

2018-11-17 17:46:46

现实版的《盲井》,行话叫“打点子”,作案手法与董发全之死类似,流程就是找人、踩点、杀人、伪造矿难和诈骗赔偿金.锁定的通常都是老实、好哄骗、与家人联系少,尤其是智力有缺陷的人,以“货”或者“猪”的蔑称为指代；接着踩点,要找“有自然条件”、“好找死亡借口”的小型煤矿,比如“矿井比较烂的,电力设备不好的,容易漏电的,巷道比较陡峭的”.然后谋划杀人,先召集人手“凑班”,就是满足一次下井的要求,保证一个班里其他人都是同伙,在井下各有分工,主手、副手和望风.杀人后,根据矿井的条件伪造矿难,除了罐车,用得更多的是炸药,绑在死者身上引爆.诈骗是最后环节,给被害人制造一个假身份,据此假冒亲属.  分赃也有惯例.除了组织、策划者,找人者分得最多,近半数；真正动手杀人的,只能分到1万元左右,与假冒亲属者的出场费大致相当；其他踩点、凑班、望风的人,视具体情形和与团伙老大的关系而定,凑班一天的均价大概是1000元.这种比例,与以“货”和“猪”指代被害人一样,再次证明,在这条冰冷的“流水线”上,生命是多么的无足轻重.  “打点子”的罪行,赵良锋团伙不是首创,早在上世纪80年代就已经存在,可以查找到公开资料里,“打点子”最猖獗的是上世纪90年代末,若干个犯罪团伙,在全国各个小煤窑作案.以1998年江苏徐州破获的郑吉宽团伙为例,他们仅在1997至1998年7月间,就在陕西、河南、江苏等地作案19起,杀死29人,重伤、轻伤各1人,诈骗总额57万余元.出庭受审的25名被告,其中20人被判处死刑.  10年前,郑吉宽团伙经查实的19起罪案,没有一起矿方主动报案,诈骗未遂的两起是因为出了差错,受害者没有死,饶是如此,矿方也静悄悄地算了.10年后,赵良锋团伙的6起罪案,同样没有一起矿方报案,在第六起命案里,矿方明明看到那些“亲属”在太平间认尸都认错了,也没有声张,只是把赔偿款往下压,扣了几万块.

 

剧情：私人小煤矿做工的农民唐朝阳（王双宝）和宋金明（李易祥）发家致富的招数是，先套近乎将打工无门的外地农民认作亲人带到煤矿做工，在井下工作时制造“安全事故”将“亲人”杀死，一般矿长害怕事情闹大，都会选择私了。做过几次案。两人在火车站盯上16岁的懵懂农村少年元凤鸣（王宝强）后，故伎重操帮其办了假身份证，更名后元凤鸣“成为”宋金明的侄子。 　　三人来到新一家小煤矿成为挖煤工人，元凤鸣的好学、纯朴、天真与体贴常令宋金明想起自己正在念书的娃子，生出恻隐之心迟迟不肯下手，与唐朝阳的矛盾日益激化，不久，心狠的唐朝阳给他定下最后期限。宋金明见小孩子还是处男，便和唐朝阳商量带他去瓢鸡，完事后的凤鸣说“我成坏人了”。唐朝阳急着办事，宋金明还要为凤鸣安排一顿断头酒。

 

最后在矿场，唐见宋下不去手，便将宋打晕，将要打死凤鸣，这时候宋爬起来打倒了唐。凤鸣赶紧跑出去，然后矿场由于施工，点燃了炸药。矿场老板非把两人的补偿金6万塞给凤鸣，凤鸣要求他们家人来，矿场老板怕事情闹大，硬逼他签了字。

 

 

 

 

8.2 

盲井 (2003)

影评(312)

收藏(1483)

盲井/Mang jing(2003)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8064916/
--------------------
曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影及电影人及电影发烧友的联盟公社 20865

RSS订阅

电影及电影人及电影发烧友的联盟公社

409294名成员7817个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 