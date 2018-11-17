《盲井》：假亲人，制造矿难，赔偿金

现实版的《盲井》,行话叫“打点子”,作案手法与董发全之死类似,流程就是找人、踩点、杀人、伪造矿难和诈骗赔偿金.锁定的通常都是老实、好哄骗、与家人联系少,尤其是智力有缺陷的人,以“货”或者“猪”的蔑称为指代；接着踩点,要找“有自然条件”、“好找死亡借口”的小型煤矿,比如“矿井比较烂的,电力设备不好的,容易漏电的,巷道比较陡峭的”.然后谋划杀人,先召集人手“凑班”,就是满足一次下井的要求,保证一个班里其他人都是同伙,在井下各有分工,主手、副手和望风.杀人后,根据矿井的条件伪造矿难,除了罐车,用得更多的是炸药,绑在死者身上引爆.诈骗是最后环节,给被害人制造一个假身份,据此假冒亲属. 分赃也有惯例.除了组织、策划者,找人者分得最多,近半数；真正动手杀人的,只能分到1万元左右,与假冒亲属者的出场费大致相当；其他踩点、凑班、望风的人,视具体情形和与团伙老大的关系而定,凑班一天的均价大概是1000元.这种比例,与以“货”和“猪”指代被害人一样,再次证明,在这条冰冷的“流水线”上,生命是多么的无足轻重. “打点子”的罪行,赵良锋团伙不是首创,早在上世纪80年代就已经存在,可以查找到公开资料里,“打点子”最猖獗的是上世纪90年代末,若干个犯罪团伙,在全国各个小煤窑作案.以1998年江苏徐州破获的郑吉宽团伙为例,他们仅在1997至1998年7月间,就在陕西、河南、江苏等地作案19起,杀死29人,重伤、轻伤各1人,诈骗总额57万余元.出庭受审的25名被告,其中20人被判处死刑. 10年前,郑吉宽团伙经查实的19起罪案,没有一起矿方主动报案,诈骗未遂的两起是因为出了差错,受害者没有死,饶是如此,矿方也静悄悄地算了.10年后,赵良锋团伙的6起罪案,同样没有一起矿方报案,在第六起命案里,矿方明明看到那些“亲属”在太平间认尸都认错了,也没有声张,只是把赔偿款往下压,扣了几万块.

剧情：私人小煤矿做工的农民唐朝阳（王双宝）和宋金明（李易祥）发家致富的招数是，先套近乎将打工无门的外地农民认作亲人带到煤矿做工，在井下工作时制造“安全事故”将“亲人”杀死，一般矿长害怕事情闹大，都会选择私了。做过几次案。两人在火车站盯上16岁的懵懂农村少年元凤鸣（王宝强）后，故伎重操帮其办了假身份证，更名后元凤鸣“成为”宋金明的侄子。 三人来到新一家小煤矿成为挖煤工人，元凤鸣的好学、纯朴、天真与体贴常令宋金明想起自己正在念书的娃子，生出恻隐之心迟迟不肯下手，与唐朝阳的矛盾日益激化，不久，心狠的唐朝阳给他定下最后期限。宋金明见小孩子还是处男，便和唐朝阳商量带他去瓢鸡，完事后的凤鸣说“我成坏人了”。唐朝阳急着办事，宋金明还要为凤鸣安排一顿断头酒。

最后在矿场，唐见宋下不去手，便将宋打晕，将要打死凤鸣，这时候宋爬起来打倒了唐。凤鸣赶紧跑出去，然后矿场由于施工，点燃了炸药。矿场老板非把两人的补偿金6万塞给凤鸣，凤鸣要求他们家人来，矿场老板怕事情闹大，硬逼他签了字。