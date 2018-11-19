缺乏理想信念——《美国动物》

**《美国动物》片名American Animals (2018)。

美国/英国犯罪题材电影。

影片讲述了一起大学生校园盗窃事件，在开篇字幕影片就表明，这不是根据真实事件改编，这就是真实事件。四名大学生为了图书馆里的几本绝版书而心动，在听说绝版书价值1200万美金后，他们“悉心”策划了一起盗窃抢劫绝版书的案件。

斯宾塞、沃伦、艾瑞克、查斯是参与这次犯罪事件的四名大学生。这四名大学生原本没有什么交集，而且各有各的生活圈子、各有各的脾气秉性，有学渣有学霸，有穷屌丝有富家子，绝版书将他们联系到了一起。

斯宾塞算是一名艺术特长生，擅长绘画，尤其擅长绘画鸟类。他自带艺术家那种自命清高的感觉，对艺术家都要经历苦难深以为然，在大学的时候朋友并不多，甚至加入兄弟会也不怎么被待见。当他看到那本关于鸟类的精美全美绝版书时，整个人像被击中一样，深深迷上了这本书，当听到绝版书价值1200万美金后，更加心动，蠢蠢欲动，想要得到这本书。

沃伦是四个人中最学渣的一位，他是体育特长生，依靠优异的体育成绩进入大学后，偏偏不好好学习，加上家里老爸老妈闹离婚，更是没有一点学习的心思。当他听到有一个发大财的机会时，他立马很爽快的答应斯宾塞，随着故事发展逐渐成了整件事件的主谋。

艾瑞克表面看起来木木讷讷的，实际上是这四个人中的学霸，他好好学习天天向上，立志进入FBI工作。简单的学业生涯早已没有挑战性，当听到这个中二感十足的抢劫计划后，艾瑞克觉得可以玩一玩，同时也可以多交几个朋友，自此就上了贼船。

查斯是四个人中的商业成功人士，家庭富足，在商业上颇有建树，年仅12岁就有了自己的公司。原本他并不屑于参加这种犯罪行为，当听到沃伦报出1200万、低风险抢劫后依旧心动了，一念之差，把自己的命运就此改变。

一开始时，四个人策划盗窃抢劫犯罪的时候还真的挺像那么回事。一群人又是找来无数犯罪题材影片，仔细学习认真研究，又是多次踩点凭借记忆，画出图书馆的平面图，真的把自己当做高智商犯罪天才在进入角色了。

一般来说，能够上大学的人智商应该没问题，可是这个几人偏偏想要策划远远超过自己能力的犯罪事件，这就是脑子有点问题。智商可以了，可是其他素质跟不上，看来老美的基础教育也不行，也不是素质教育嘛。四个愣头青明显是缺少社会的毒打，敢招惹图书馆管理员，真的是不知道花儿为什么这样红。稍微有点脑子的人就会进行思考，那本绝版书价值1200万美元，放在一个戒备宽松的图书馆内，由一个年纪较大的妇女同志负责看管，看起来似乎的确很好得手。可是从图书馆内拿到书只是整个犯罪环节中的一步，那本书的尺寸远远超过正常书籍，怎么运走书是一个大问题，后面还有鉴定、销赃一系列问题，这几个雏儿丝毫没有这方面的经验，闷着脑袋就开始上手。绝版书看似拿到了，可即便成功了也是有钱赚，没命花。

影片最大的亮点就在剪辑手法，剪辑地十分流畅、十分老道。原本是众生相的故事，经过高超简介，四个傻小子的经历变得十分紧凑。

叛逆可以，中二可以，但底线不能破。每个人都经历过青春叛逆期，十多岁的时候满脑子奇怪想法，谁都不服，就连墙也不服，但真的敢越过底线行事的人还是极少数，底线一旦突破，再想回头就很难。上了大学的人，按理说应该早过了叛逆期，应该明白生活的意义，可偏偏这些人还是误入歧途，毁了自己。归根到底还是他们缺乏理想信念教育，不论什么人随时随地都要有底线意识、红线意识，应当知道有所为有所不为，每个人的青春都会经历苦闷、彷徨、郁闷、压抑，但绝大部分情况都是无病呻吟。就拿片中四个小子的生活难题来说，能算什么难题，还不是因为吃得太饱撑着了。

缺乏理想信念，误入歧途。

突破行事底线，悔恨终生。