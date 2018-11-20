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强推自救论不是精英——《超人总动员2》

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2018-11-20 21:49:50

强推自救论不是精英——《超人总动员2》

**《超人总动员2》片名Incredibles 2 (2018)，别名超人特攻队2(台)/超人特工队2(港)/超人家族2。

美国动画片，皮克斯时隔14年推出《超人总动员》续集。

 

影片质量很高，在原有反超级英雄的基础上更进一步，将讨论范围进行扩大。如果仅仅讲述吃饭睡觉打豆豆，故事肯定不会有吸引力。这次引入了正确又偏激的反派，并且讨论女性在家庭中位置，很多地方值得人们思考。

 

反派屏霸伊芙琳的诉求正是当前人们对超级英雄的一种常见反思。虚构出来的超级英雄满足了人们各种虚妄幻想，当“超人满足了你们用虚拟代替真实生活的愚蠢愿望”，人们就可以心安理得的当一名被保护者。屏霸以自己父母的遭遇警醒世人，只有自己强大才能保护自己，任何时候将生命财产安全交给别人保护，迟早有一天会尸骨无存。有没有想过，如果没有超级英雄是不是就不会产生超级罪犯，究竟是超级罪犯催生了超级英雄，还是超级英雄滋生了超级罪犯。放大了说，如果超级英雄们不被限制，普通人只是心安理得进行享乐主义，长久下去，超级英雄就可以轻松统治世界，普通人只能沦为毫无能力的猪猡。

 

屏霸笃信精英主义，她自己也是一名社会精英，她认为上天只救自救之人，当一个人放弃自救时才是无可救药，只有每个人都积极自救，社会才有希望。现实生活中类似例子很多很多，比如脱贫工作中，有多少人好逸恶劳为了领取低保金而故意不干活，比如交通事故中，有多少电动车乱窜害人害己，让遵守规则的汽车司机倒霉，比如日常工作中，有多少关系户霸占企业关键岗位，让想做事的人无法施展。

从来没有什么救世主。屏霸想要警醒世人，方案采取的第一步就是重新限制超级英雄们，要把超级英雄们彻底隔离。她的想法没有错，但想把精英的想法灌输给所有人那就错了，龙生九子还各不同呢，何况人与人的个体差异实在巨大。有的人就是烂泥扶不上墙，让他积极上进就是不可能，你这时候再切断所有保障，那真的是和杀人无异。逼着人家自救也不对，有时候正确和胜负并不一定能够对应，想法是好的，可实施过程中除了偏差，自然就需要人来纠正。

 

影片对于社会精英的想法点到为止，没有过多纠缠，重头戏还是放在家庭关系上。弹力女在片中独挑大梁，戏份颇重，她从家庭任务中解脱出来，重新回归社会角色。社会关于性别分工早有很多刻板印象，女性就一定要绑在家庭，远离事业，影片就用弹力女告诉大家，并不是这样。绑在家庭的女性会遭遇四大问题：当妈式择偶、保姆式妻子、丧偶式育儿、守寡式婚姻，当男人在外面打拼的时候，女人在家里只有枯燥和无聊。这次让大老爷们当个家庭煮夫，也换位体会一下持家的不易。鲍勃从失落神伤到坦然接受，经历了大男人主义向好家长的转变，性别只是性别，并不能限制大家的行事。

 

强推自救论不是精英，

做个好家长也是英雄。

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标签： 喜剧(4267) 美国(8267) 动画(3468) 科幻(3121) 迪斯尼(226) 酷(1420) 皮克斯(419) 娱乐片(780)

8.0 

超人总动员2 (2018)

影评(38)

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超人总动员2/The Incredibles 2(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8065176/
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