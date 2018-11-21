乐迷逐梦热泪盈眶——《重金属囧途》

**《重金属囧途》片名A Band Called Impaled Rektum / Heavy Trip(2018)。别名重金属之旅/沉重的旅行。

芬兰/挪威有关金属乐的喜剧电影。

喜爱喜剧电影的人可以看看本片，喜爱金属乐的人一定要看看本片。影片关于芬兰某个村子里的底下金属乐队，乐队由四名年轻小伙子组成，他们留着长发，曲风走的极端死亡金属路线。他们窝在地下室排练了12年，一直在翻唱扒带，却没有自己的作品，因为曲风过于极端，村子里的其他人也不理解他们，甚至认为他们留着长发都是同性恋。四名年轻人玩乐队全凭一腔热血，完全是兴趣使然，平时他们也有正经工作，男主角也是主唱，他是疗养院清洁员，金发吉他手是驯鹿屠夫，贝斯手是图书馆管理员，记忆力超群，听歌过耳不忘，堪称金属活字典，胖胖的鼓手最富有激情，不遗余力地向外推荐乐队。

就是在这么一个略显废柴的设定下，这个芬兰村里的地下小乐队想要跨国演出，他们要以“插爆直肠”作为自己的乐队名，踏上挪威金属演唱会的舞台，向世界金属乐迷证明自己。在他们往目标前进的途中，爆发出各种各样啼笑皆非的事件。

看完影片给我最大的感受就是，这是一部真正懂金属乐迷内心的电影。金属乐迷绝对不是怪物，也绝对不是小众，喜欢金属就像喜欢古典流行一样，是一个再正常不过的爱好罢了。本片通过几名玩金属乐队的年轻人，展现了金属乐迷这个略显神秘的群体，也只有真的喜爱金属乐、真的了解金属乐的人才能拍出一部如此贴近真实的电影。整部影片完全为金属乐迷量身定做，从剧情的转折到细节的呈现，都是为金属乐迷服务，如果按照一般影片的标准来看，影片是一部完成度非常高的喜剧电影，而如果按照金属乐迷的标准来看，本片就是一部专门为自己打造、为金属乐迷发声的佳作。

金属乐给人的感觉肯定是十分嘈杂、十分喧嚣，不了解的人肯定无法理解其中的奥妙，同样金属乐迷给人的感觉也是长发烟熏铆钉装，一派招摇嚣张的样子，其实这些就像是一种仪式一样，乐迷在朝圣时的装扮，只有在演唱会现场乐迷们才会跟着发出嘶吼，事后大家都是温顺的不得了。就像片中的乐队几人一样，他们对重金属绝对是真爱，平日也和我们普通人无异。主唱身材高大、相貌俊美，平日里只是一名人畜无害的护工，面对暗恋的女孩子说话都不利索；主音吉他在屠宰厂工作，外表张扬，而在父母面前却十分乖巧；贝斯手记忆力超群，能记住所有听过的歌曲，平时在图书馆工作都不忘导出推荐极端金属乐，当听众向他反馈“像杀猪一样”时，他一本正经地说“是在杀羊”，反差萌，可爱爆了；鼓手因为身体健康问题，死过两次，真的在用生命践行死亡金属，拿起鼓槌他是死亡金属鼓手，放下鼓槌他是一个热心可爱小胖子。

金属乐因为小众而不被了解，本片正好可以为金属乐正名。并不能因为金属乐的表演形式，就认为从事金属乐、爱好金属乐的人都是异类，其实大家都是一样的人，只是喜爱的东西有所不同罢了。片中还出现了中世纪战争爱好者，一群年纪也不小的老小子们，在大玩特玩中世纪战争。同样的，这些人穿上cosplay的衣服像是中二宅男，而脱下服饰，大家都是一样的普通人而已。

有一个不是玩笑的段子，就是说在北欧，每个村子都有一个重金属乐队。北欧算是金属乐、特别是极端金属的天堂，旋律金属、死亡金属、力量金属层出不穷，殿堂级的金属乐队更是数不胜数，像片中提到的Children of Bodom(博得之子)都是在我们国内知名度较高的旋死。北欧金属发达的根本原因还是社会高度发达，人们有钱有闲，有大把的时间可以发展属于自己的兴趣爱好。影片将这个不算是刻板印象的事实变得铁板钉钉，就连一家屠宰厂的地下室，都可以走出一支令人痴狂的极端金属乐队。

影片的喜剧戏份中规中矩，将无厘头内容无限扩大，让大家见识到一本正经的芬兰人玩起幽默也丝毫不落下风，不少桥段都能让人哈哈大笑一场。原本以为芬兰

影片最令人感动的其实还是为理想不遗余力，很多地方都让人热泪盈眶。爱过、付出过，才会感动。都知道知音难觅，士为知己者死，人生得一知己何其幸哉。玩金属的人本来就不算多，而在一小小村庄里就能够凑起四人组成乐队，大家志同道合，更是幸运值爆表。没有场地没有关系，开发自己地下室作为排量场所，没有汽车没有关系，找一辆老掉牙的破卡车一样能够开上路，没有经费没有关系，哪怕穷的叮当响，需要依靠测速摄像头拍摄宣传照，乐队还是坚定团结在一起。

人生得一知己已然不易，一下子得到四个，大家为了同样的目标前进，共同经历共享甘苦，其中点点滴滴令人感动的地方更是不计其数了。Rock’n’Roll不是仅仅比出一个Love & Peace的手势，更多的一种态度、一种精神。兄弟出了意外不能参加演唱会了，剩下的人带着兄弟的棺材前往演唱会演出，完成兄弟的遗愿，同时也奉献了一场最为纯正的死亡金属。喜欢金属的人自然会带有一种激情，那么想做就去大胆地做，有些事情还是留在事后考虑比较好。毕竟生命只有一次，如果没有疯狂过，就没有年轻过，也没有活过。

乐迷逐梦尽显知己，人生值了，

嬉笑之间热泪盈眶，金属永存。