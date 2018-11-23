异邦人家在何处——《黄海》

**《黄海》片名The Killer (2010)。

韩国犯罪题材影片，根据真实故事改编而来，讲述一个朝鲜族的中国籍男人去韩国寻找打工妻子，结果自己卷入一场错综复杂的凶案之中。

影片男主角九南由号称头发丝都会演戏的河正宇扮演，他是一名中国籍的朝鲜族男子，生活在自治州延边朝鲜族自治州。他为了赚钱，借了6万元高利贷，将妻子送往韩国打工，自己留在国内开出租车打工赚钱还高利贷。妻子去了韩国后了无音讯，一分钱也没有往家里寄过，九南便想去韩国寻找妻子。这是当地黑帮蛇头绵正鹤找上九南，表示愿意帮助九南还清高利贷，并且送九南去韩国，条件只有一个，那就是帮助绵正鹤杀一个名叫金承贤的人。被高利贷逼得没办法，加上对妻子无尽思念，九南踏上偷渡韩国的旅程。

河正宇、金允石、赵成夏三位主角的演技无需多言，只要看过他们的片子就会对他们印象深刻，增肥减重对他们来说只是正常操作，更多的还是由观众们去片中挖掘。

影片中命案迭起，金承贤登场开始，血腥事件就不断发生。想对付金承贤的人主要是两拨人，两方人马聚焦在金教授身上，都想将亚运会柔道银牌得主金教授置于死地。一条线索就是绵正鹤这边的，金承贤的妻子和银行职员有了私情，于是这两人想要杀掉金承贤，并吞了金承贤的财产，妻子和情夫搭上绵正鹤的关系，买凶杀人。另一条线索发生在韩国本土，当地黑老大金泰元发现自己的情人和金教授有一腿，于是让手下打手崔理事干掉金教授，崔理事当了二手贩子，找上金教授的司机行凶，司机又转了一手，找来两个小混混动手。

无巧不成书，就在九南准备动手的时候，遇到了开始下手的司机一波。柔道银牌得主金教授的身手自然超于常人，和司机三人打了个你死我活，九南出现捡了漏，成功完成任务。金教授死后，金泰元以为是自己手下干的，急于杀掉九南灭口，开始追杀九南，甚至准备杀掉派出九南的绵正鹤。加上经济环节没有谈拢，金泰元、绵正鹤成了死斗双方，中间夹了一个倒霉的九南。

整件事件的起因都是因为钱和色，九南为了钱送妻子去韩国打工，为了偷渡借了高利贷，为了还高利贷被迫当了杀手；金教授因为色，触怒了当地黑老大，也因为色，被妻子和情夫下套。都知道无欲则刚，如果不能战胜欲望，迟早会成为欲望的奴隶，严重的还会付出生命代价。君子爱财取之有道，想要赚快钱，方法都写在刑法里，九南试过赌博，可迟迟无法翻身，还多次把老本赔了进去，当年孤注一掷地送妻子去韩国打工，结果音信全无，身边所有人都和他说妻子跟别人跑了。压抑多年的九南多次梦到和妻子的缠绵，心中苦闷无处发泄，人穷志短马瘦毛长，当一条铤而走险的赚钱之路摆在他面前时，他还是心动了。色字头上一把刀，金教授、金泰元在当地都是有头有脸的人物，他们早已超过需要满足温饱的阶段，满脑子想的都是怎么过的爽、过的快活，于是色就成了他们最看重的东西。当情人发生不忠，这对他们心理的打击远超经济打击。

饱暖思淫欲，两拨人想杀金教授，基本都可以归结于吃饱了撑的。金教授如果不是生活条件优越，妻子也不会整天闲赋在家，如果都像九南一样在为生活奔波，也不能和银行职员勾搭到一起，归根到底还是闲出来的事情。同样金泰元如果也不是黑老大，而是个普通职员，哪有闲工夫去做些争夺情人的破事。就因为这几个人争风吃醋，连带坑害了多少相关人群，九南原本只是个苦命的出租车司机，现在被迫成了战神，更不用说金教授死后，有多少无名小弟被连带杀掉。别看他们平日里都是西装革履，可金玉其外败絮其中，撕下那身衣裳，他们都和发情的疯狗一样。这也是导演眼中的韩国人，表面看起来生活条件不错，骨子里依旧是那种追求低层次感官刺激的动物。

九南是一个悲剧性的角色，生活的苦在他身上展现的淋漓尽致。他想改善一点生活条件，却发现只能借高利贷奋力一搏，送妻子偷渡后，发现自己人财两空，生活没有变好反而变得更差。九南是韩国人眼中生活在中国的朝鲜族人一个缩影，他们在中国被当做外族人，他们偷渡到韩国被当做社会不稳定因素，大多从事犯罪勾当。世界那么大，何处是我家，九南偷渡韩国走的是黄海，杀出一条血路准备回家，还是走的黄海，最终自己也葬身于黄海。

社会人争风吃醋，

异邦人家在何处。