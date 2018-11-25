做一个幸福的人——《小森林》

**《小森林》片名Little Forest (2018)，别名小森食光(台)。

韩国小成本剧情片，改编自五十岚大介的日本漫画《小森食光》。

影片的剧情十分十分简单，拍摄了一名年轻女子惠媛从城市回到农村后的日子，全部剧情就是惠媛一年四季与土地为伴，烹饪各色美食的过程。总的来说，这就是一部美食节目，美味可口的食物是影片的一大亮点，也是最大特色。全片通过美食加美景，辅以美人相伴，秀色可餐，看着着实下饭。

原著是日本漫画，日本人也早早拍出了电影版，2014年和2015年按照秋夏、冬春两季的顺序，拍成了两部电影。日本料理大家都清楚，素以精致著称，种类繁多样式不一，每一份食物之中蕴含了厨师们的匠心精神。韩版《小森林》和日版有所区别，如果拍成一样的作品就没意思了，韩版《小森林》融入韩国美食特色，完善了片中人物角色自身的故事，在展现韩国美食的同时增强了影片的故事性。韩国在我们这儿开的最多的就是韩国烤肉了吧，口味偏辣，可惜韩国翻拍的《小森林》片中没有出现一丁点儿肉，可能韩国的肉类太过于珍贵。

在《小姐》中有出色表现的金泰璃担任女主角，基本是依靠一个人的细腻表演撑起了全片。金泰璃的表现浑然天成，就像一位邻家小妹在你面前制作各式菜肴，让人无比羡慕，观众们可以无障碍感受到她的幸福。韩版《小森林》剧情完整，惠媛离开家乡又回到家乡的前因后果都交代清楚，她与母亲的感情线也得到细腻地展示。当年母亲为了照顾重病父亲，而放弃外出闯荡的梦想，转而专攻美食，给一家人每天变着花样制造美食。色香味俱全，食材全部取自自家村子里的土地，都是十分普通简单的食材，经过母亲的巧手打理，立马变得香气飘飘，让人食指大动。

就像所有做父母的一样，父母都希望子女能够完成自己当年没有能够完成的事情，了却一桩心愿。母亲一直希望出去闯闯，见见外面的世界，让更多的人尝到自己的手艺，因此母亲也一直希望慧媛能够走出小村庄，见见外面的世界。当慧媛高考结束，母亲便迫不及待地离开小村，去完成自己的夙愿。慧媛对母亲的所作所为一开始很不理解，为什么会有狠心撇下女儿的人，在不断地阅读母亲留下的信件，亲手制作母亲当年制作过的没事，并且在和母亲不断地书信交流中，母女两人完成和解，慢慢相互理解。幸福才是生活真谛。

有个段子说中国人的种族技能是种地，不论走到哪里，都喜欢开垦一篇土地种点什么东西。我觉得不仅是中国人喜欢种地，东亚人对土地的眷恋应该是与生俱来的，看着土地里的东西慢慢生根发芽，那种心理的满足感和成就感是无以名状的。我们喜爱土地的原因十分简单，也十分朴实，土地无比诚实，你如何对待土地，土地就如何回报你。你善待土地，细心呵护，土地就会给你丰硕的物产，你粗心大意，甚至污染造次，土地就会让你断子绝孙，这种质朴的交换让村庄内的生活变得单纯无比。大家都心无杂念地栽培土地，土地也在不遗余力地回馈大家。慧媛和小伙伴们都是离开城市重新回到村庄，因为城市里的则不一样，城市里的生活并不是等价交换，付出并不定于回报，甚至付出并不一定会有回报，长久以往，单纯质朴的人自然无法适应这种生活。毕竟人人都知道城市套路深，我要回农村。

本片具有强大的治愈能力。当观众们看着慧媛和小伙伴们在土地里辛勤劳作，植物们开花结果，心情也会跟着变好，满足感油然而生。慧媛跟着母亲耳濡目染，学会了种类繁多的菜式，一年四季用当地的食材变着花样制作各种各样的美食，比如我们平时觉得毫不起眼的白菜，就那么放在土地里挨冻，经过慧媛的巧手这么一摆弄，瞬间变成香气四溢的美味佳肴，隔着屏幕都能闻见香气。

很多人都向往田园般的生活，一方面是向往田园里轻松惬意的生活，一方面是逃避城市中的伤心地。如果一个人能够耐得住寂寞，守得住清贫，看惯了花花世界后还能够守住初心，享受惯了现代便捷生活还能回归淳朴日子，那才真是领悟到的生活真谛。心情不好的话可以看看本片，的确很治愈，即便不能亲自实现田园生活的梦想，看看别儿的田园牧歌也不错。唯一的缺点就是看完挺饿的。

从明天起，做一个幸福的人

喂马、劈柴，周游世界

从明天起，关心粮食和蔬菜

我有一所房子，面朝大海，春暖花开

从明天起，和每一个亲人通信

告诉他们我的幸福