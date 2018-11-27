古风大侠惩奸除恶——《伸冤人》

**《伸冤人》片名The Equalizer (2014)。别名叛谍裁判(港)/私刑教育(台)。

美国犯罪题材动作电影，影帝丹泽尔-华盛顿 Denzel Washington 倾情出演。丹泽尔-华盛顿扮演一位隐退江湖的特工罗伯特·麦考尔，平日就是看看书打打工，平淡生活之余结识了一位雏妓泰利，当泰利被黑帮分子殴打致重伤，罗伯特坐不住了，挺身而出，只身一人挑战整个黑帮势力。

黑帮题材的动作片很多，这次由影帝丹泽尔-华盛顿领衔主演，影片自然不能走以前的老套路，要拍就拍出属于自己的特色。好在导演安东尼·福奎阿 Antoine Fuqua擅长的领域就是动作电影，他将影片拍出新意，拍出古龙武侠电影的感觉。

侠字在西方世界中并没有专门的词语，单独拎出来会造成语境缺失，但行侠仗义的路数在西方世界同样拥有广泛群众基础，人们天生喜爱惩恶扬善，希望坏人得到惩治。罗伯特·麦考尔伸手了得，厌倦了血腥生活而退隐江湖，给自己伪造死亡后，大隐隐于市，在宜家超市里打打工，平淡的生活没有磨灭他的意志，反倒是让他的有了更多的时间读书充实自己。退隐并不代表退休，当黑恶势力嚣张气焰喷到他脸上时，罗伯特依旧能感到心中怒火中烧。正所谓仗剑斩天下不平之事，饮酒解世间无绪之悉，西方虽然不是仗剑天涯的骑士年代，但仗剑天涯的豪情一直流传了下来。

罗伯特在片中是一位高度自律的任务，做任何事都严格按照时间规划来，做什么都力求做到毫厘不差，书本、刀叉的摆放都有固定位置，就像强迫症一样，高度自律、十分严格。做事精确到秒，在影帝的演绎下，这种装酷到极致并没有给观众装哔被雷劈的感觉，反而更加巩固了角色形象，一种古风大侠的感觉呼之欲出。

整部影片给人的感觉，就像在看古龙的小说一般。“你来了”“我来了”“你不该来”“我已经来了”，正派反派的对话大致就是这种感觉。罗伯特的行事风格就有一种大侠的感觉，他在自身足够实力的支撑下，和以往那些你来我往的动作片不一样，惩奸除恶的整个流程没有丝毫拖沓，主动提供生路和死路供对方选择，一旦选定，那就没有后悔药。不论是收黑钱的黑警，还是欺压平民的黑帮，我知道你们是奸恶之辈，我知道你们在做坏事，但我依旧会给一次机会，劝你们一句早日回头，那样我还能既往不咎，如果你们依旧执迷不悟，那我定要斩草除根。罗伯特坚决贯彻先礼后兵和不说废话的原则，给对方一个悔过自新的机会，但也只给一次机会。

影片也可以当做日常生活的安全教育视频来看，主要能够给观众们两点启示。

第一就是不要招惹离异单身中年男子。离异单身中年男子对年幼少女自然有一种亲近感，这个古今中外均有很多例子，比如西方就有《这个杀手不太冷》《大地惊雷》《金刚狼3：殊死一战》，东方也有《小萝莉的猴神大叔》《大叔》，丹泽尔-华盛顿自己还演过的《怒火救援》，都是大叔配萝莉，招惹萝莉后果不堪设想。

第二就是要千万注意日常生活用品的安全使用。影片完全就是一部日常用品杀人方法教学，真的猛士不仅不回头看爆炸，甚至动手时的武器都是信手拈来。我，罗伯特·龙傲天，在宜家有一百种方法杀死你，就问你怕不怕。原本可以开心购物的宜家超市，瞬间变成宜家恐怖主题乐园。另外，下次去宜家的时候，可要对工作人员友善点。

宜家大叔救助萝莉，

古风大侠惩奸除恶。