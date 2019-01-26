2018年百佳电影大盘点——电影CC奖

有义务告知，这是一篇在篇幅上会有些啰嗦的2018年百佳电影盘点。“电影CC奖”完全是个人随意起的一个名字，竟然也就这么坚持了十二载了。作为观影量减少的一年，对能与这些优质的电影与创作者相遇，仍然感恩。

这一年，传统观影方式在流媒体和短视频的冲击下，发生着前所未有的巨大转变。电影，不可取代，却难免被投入全新的竞争之中，需求的升级势必会带来新一轮视听语言的进化。迪士尼与网飞在各自的领域继续攻城略地，政治正确仍在主导着大众视线，少数族裔的母题携手成为了爆款，“好演员的春天”打响了流量垂危的第一枪。

尽管四平八稳的类型化也能出佳作，但今年在挑选百佳时，明确能够感受到自成一格的作品快速崛起。有寄身于社交网络的桌面电影《解除好友：暗网》，呈现了既熟悉又陌生的全新表达模式；有难分创作边缘的《你的脸》，不知能否放入纪录片的范畴；有花絮与素材凌乱分布的《昆虫物语》，模糊着排练与拍摄的界线；还有大师之作的《彼得卢》和《影像之书》，一个摒弃了流动，一个去除了故事。上述这等创作个性的佳作，虽未入个人百佳，但作为2018年的一个缩影，也算得是管中窥豹、可见一斑了。

重点提示：本文若无作者同意，请勿随意抄袭或转载！！！

最后是每年同样的啰嗦，若你每年都看CC奖，可以直接跳过：

1、百强只是个人观影的心水，自认为属于主流观影的大众口味，大家完全可以不认同我的鉴赏水平，但请尊重我的观影热情，这只关乎不同的角度、喜好而已。

2、对于看片量小的亲们，可以重点观看我的年度十强，至于喜欢追求小众风格的影迷群体，可以随性选择，希望不会让你失望。

3、有些因素可能造成上映时间、出品地区、译名等有出入，其中前40强出品地区以第一制片的国家代表，请谅解，也欢迎大家的指正与补充。

4、为了不给人先入为主的感受，我采用的是地域划分。另外，部分2018年在某些地区已经面世，且我有极大预感可能会进入百强的电影，由于未在国内上映，也没有相关网络资源和任何途径可供观看，将被统一划入2019年的评选范畴。

下面2018年度电影CC奖，正式开始数榜！！！

（入围奖，共计100部，省略书名号）

美国——

盲点 碟中谍6：全面瓦解 绿皮书 犬之岛

头号玩家 网络迷踪 风的另一边 逃避者

黑色党徒 假若比尔街能够讲话 阴风阵阵 信笺故事

八年级 湮灭 海王 巴斯特•斯克鲁格斯的歌谣

蜘蛛侠：平行宇宙 登月第一人 遗传厄运 死侍2

你能原谅我吗？ 私人生活 不留痕迹 滑板少年

欢乐满人间2 第一归正会 寂静之地 抱歉打扰

印第安纳的蒙罗维亚 无敌破坏王2：大闹互联网 曼蒂

（共计31部，制片来自美国）

亚洲——

四个春天 江湖儿女 影 我不是药神

暴裂无声 狗十三 大象席地而坐 无双

过春天 谁先爱上他的 那天，大海 摇摆狂潮

特工 燃烧 1987：黎明到来的那一天 铁雨

小公女 现在去见你 小偷家族 你的鸟儿会唱歌

冰淇淋与雨声 夜以继日 摄影机不要停！ 利兹与青鸟

有熊谷守一在的地方 铃木家的谎言 落红 蝠鲼

嗜人之夜 印度合伙人 看不见的旋律 24帧

野梨树 迦百农

（共计34部，制片来自中国、韩国、日本、印度尼西亚、印度、越南、泰国、土耳其、黎巴嫩、伊朗、哈萨克斯坦等11个国家，前十部为国片年度10强）

其他——

不要碰我 喜欢，轻吻，快跑 刺心 盛夏

幸福的拉扎罗 狼屋 童年的许诺 女孩

罪人 阿德尔曼夫妇 死亡天使 重金属囧途

希斯特斯兄弟 升级 罗马 此房是我造

挪威7•22爆炸枪击案 候鸟 宠儿 过境

沉默的教室 野小子们 高潮 监护风云

冷战 战中女人 波西米亚狂想曲 冒牌上尉

他们已不再变老 金银岛 小家伙 犬舍惊魂

边境 你从未在此 爱在记忆消逝前

（共计35部，制片来自德国、俄罗斯、英国、澳大利亚、意大利、比利时、马其顿、法国、波黑、保加利亚、瑞典、墨西哥、爱尔兰、瑞士、荷兰、阿根廷、西班牙、芬兰、挪威、丹麦、罗马尼亚、智利、捷克、波兰、葡萄牙、冰岛、哥伦比亚、新西兰、乌克兰等29个国家）

以上，就是2018年百佳电影的盘点。在盘点时，因为类型的同质比较，心目中诸如《骡子》《副总统》《孤狼之血》《珠峰清道夫》《快乐王子》《人言可畏》等佳作，止步百强之外，在此一并做推荐。

每年都为数榜定主题一事伤透脑筋，今年倒是随手翻起手边一本旅游杂志，专题是各地特殊的节日。想想节日总归是有纪念意义的，春节将至，就以“春节”为主题，开始数榜电影CC奖年度 40强 吧。

千门开锁万灯明——年度40强（100进40）

边境（瑞典）——异色滤镜下，归顺与自由的价值输出，经由民俗传说诉说天性危机，被包装为卓诡不伦的怪奇秀。

不留痕迹（美国）——超越创伤，让后遗症消弭在自然中，不相适护卫着最后的阵地，相反的选择，恰好是殊途同归的治愈。

江湖儿女（中国）——这样的江湖带着封闭式的诙谐，群像的相互掣肘，是一代人尊严的固守，这正是记忆中小城的样子。

挪威7•22爆炸枪击案（挪威）——三种立场，简明利落地反思伤痛，冷静记录后，坚定前行的人文光芒，才是永不低头的人性力量。

嗜人之夜（印度尼西亚）——虽压根记不起情节，但精心设计的花式杀戮与感官刺激，绝对是座不朽的视觉丰碑。

遗传厄运（美国）——大量暗示性解读空间，契合了神秘学的黑洞，深入血肉的恐惧慢性浸透，胆颤心惊久久不散。

监护风云（法国）——浓墨重彩追溯家暴根由，节奏潮鸣电掣，惊悚频生的气氛间，心理状态的挖掘立体清晰。

铃木家的谎言（日本）——还原生活的无力，避让绝望的循环，哪怕不堪拆穿，也是定要死死抱住的浮木。

碟中谍6：全面瓦解（美国）——不断挑战极限，扎实不敷衍，惊险与幽默迸发着，激发出系列全新的生机，这是对影迷最大的敬意。

罪人（丹麦）——视角误导，瞬息万变，以义之名操纵着个体审判，在言语力量不断放大的当下，更戚戚然。

总把新桃换旧符——年度30强（40进30）

寂静之地（美国）——重解恐怖要素，凸显纯官能的连锁效应，从概念上革新打破界面的互动模式，别出心裁。

冒牌上尉（德国）——惨痛经验在心理最深层积淀而成的恶魔果实，酝酿成集体无意识的罪行，玄幻但并不遥远。

迦百农（黎巴嫩）——饱受苦痛的灵魂，在千疮百孔中烙下宿命，只道是平时的日常，怎经得顽抗后轮回的绝望。

湮灭（美国）——克苏鲁体系内的必然结局，回溯着人性的异变，多重解构的生命折射拓展了叠加态的可能，无限头脑风暴。

女孩（比利时）——做自我的追随者，以透彻的认知回复狭隘的共识，微微抬头的角度，踏出一曲优雅蜕变的重生舞步。

狗十三（中国）——天朝家庭共性的成长，在符号化的强烈对比下，留出了退让式的填补空隙，达成了共鸣腔的私有化。

黑色党徒（美国）——足够戏谑的腔调，足够正确的价值，不站上高地，也手术刀般精准地剖开历史倒退的退化症结。

高潮（法国）——迷幻为笔，欲望作墨，于理智缺席的纸张上辩证涂抹，呈上一幅沉浸极端的妖艳奇作。

看不见的旋律（印度）——高明布局，高速反转，量体裁衣地注释了心盲，生之所以然者谓之性，而性本恶。

绿皮书（美国）——颠倒的位置在冲突和弥合中彼此成就，处处迸发的反差萌，温柔了最尖锐的锋芒。

春风送暖入屠苏——年度20强（30进20）

犬之岛（美国）——形式与风格之美俯拾即是，对权力更迭周而复始的控诉中，仍保持着难能可贵的童心，刀不刃血。

小偷家族（日本）——学习接受与付出的平衡，编织住养的羁绊，冷漠浮世，这是透视存在底限后，甘愿注入的一剂麻药。

沉默的教室（德国）——抛开意识形态，普适于所有不屈从的抗争，破除噤口，未在沉默中爆发，但至少敢于奔向远方。

蜘蛛侠：平行宇宙（美国）——炸裂的动感体验，破次元壁地拼接出超英精神内核，好嗨哟，感觉蛛生已经到达了巅峰！

冷战（波兰）——辗转的诺言难以兑现，聚散的执念无法排练，岁月没有恩赐，宁玉石俱焚，不藕断丝连。

1987：黎明到来的那一天（韩国）——可以渺小，但觉醒的个体意志形成的合力，永远决定着历史发展方向，万夫一力，摧枯拉朽。

第一归正会（美国）——理性的强势干预内化为愆咎，浑浑噩噩到信仰崩坏，交托于神的无处可栖，置之死地而后生。

重金属囧途（芬兰）——重金属之魂熊熊燃烧，歇斯底里与热血偾张形成情绪上的互文，大力道的宣泄爽得直上云霄。

野小子们（法国，10强替补）——重塑戏剧式的仪式感，性别翻复扩张叛逆审判的狂野梦境，亦幻亦真复兴浪潮。

抱歉打扰（美国，10强替补）——我们习喧嚣为常的中庸本能，较之心灵鸡汤，更需要这样一檄诡辩。

万里相思一夜中——年度10强

此房是我造（丹麦）——筋骨熔铸的神曲地狱篇

很难对“美”下一个定义。丑与美之间的泾渭分明，被粗暴地击碎，一时间涌上横膈膜的酸水，重新界定着鉴赏的领域。丑行败德的呈现，是贫瘠的精神世界与虚伪的现代文明激烈的交战；一再刻意突破的底线，是奉予撒旦的祭品。以近乎浪漫主义的语调，将腐坏、暴虐、扭曲、恶臭反复渲染，如坐针毡与病态快感就仿若达成了默契。跳脱出熟知的伦理常规，经由浅显的作品穿插对照，将政治偶像树立、反人类历史、先锋艺术理念和虚无主义哲学杂糅一气，一一旁观，浓墨重彩的恶之美，就这么汹涌翻腾着托起引路人的“但丁之舟”。坠入地狱，早该是重解原罪的美的启示。

巴斯特•斯克鲁格斯的歌谣（美国）——迁流无暂停,皆悉无常

薛定谔比不得司掌厄运的潘多拉，盒中的猫置于跃马持枪的西部虚妄中，自有一番荒诞的浪漫。福兮祸兮，焉知所依？命运，从来都不是一场伟大的发现，而是一次败兴的决定。百步穿杨的枪法也好，畏葸不前的性格也罢，仅仅是穿插于事物间联系的附属物，看似残忍的无序排列，确是时间对生命最大的公正。谁也逃不过，难能可贵地被构筑在快意人生的洒脱之上，是寄蜉蝣的自视解嘲，也是渺沧海的生死坦然。不还手绝非悲观厌世，反观试图掌控的遗憾、贪婪与恐惧，荒唐言尽，最终都落得个一片“黄漫漫”大地真干净。上帝虽然掷了筛子，我们不仍是殊途同归？

燃烧（韩国）——争先恐后匍匐，任苟活驱逐

探讨存在的价值，总是一番无常，不幸为人，智慧与感性需要付出这种思考困境的代价。隐喻语境下，观望深渊，是有所求，也有所应的天性。这就如同热爱极限运动的原理，试探神经的张力，以触碰差异来试着激活麻痹的心。三人行，三场悲剧，徒劳挣扎仍不容于世，道德厌倦致自我毁灭，疏离异化终难获救赎。夕阳中的裸舞，不过是永无满足的意志间，遗漏下来的虚无。叔本华说，要么庸俗，要么孤独。如何认清之后再否定，才是不再受意志驱使的唯一借口。燃烧，不是彻头彻尾归于灰烬，再弱的焰火从边缘中绽放出温度，幸而为人，总能感受到光。

幸福的拉扎罗（意大利）——谁承担，痼疾背面灵魂涂炭

讲一则关于“狼”的寓言。原始的投入，卑鄙地役使，跨过河流，就再也返回不去麻木的满足。愚昧与软弱被驱赶着迁徙，信与知的天平再次倾斜，从阶级的欺瞒过度到资本的剥削，被吃下仍不吐骨头。所以，必须走上拯救之道，至善的胸怀维系着惨淡的希望，牺牲复重生，神迹却挽不回惯性的堕落。三圣，作为呼之欲出的喻体，向现实的食物链提起挑战，忽视以毒攻毒的约定俗成，一腔诚纯，头破血流。可这不是圣爱的玷污，世人的沉沦是求而不得的奴性，在贪婪中不断放大的下场。月下的泪，是圣子受洗，也是诺亚警示。“狼”的背离，是腐朽的末日，也定是新一轮回的滥觞。

罗马（墨西哥）——历劫新生，愿能被温柔以待

过于私人化，确实妨碍了不少眼泪涌出的机会，不即不离的克制，如一把矩尺，伴随着同期声和全景致，划定了参与的范畴。肥皂剧式的抛弃、对立与告别，被磨平了棱角，融入日常的琐碎中，技巧工整得仿若没有雕琢，试图感受时代颠沛的刺痛，或者女性视角的安慰，却在平淡如水的承接间，只余一件夹克、一把大火或一坨狗屎。当走向海浪深处时，迎面拍打而来的不是急切和焦虑，而是挣脱束缚后的回归。所有的巨细在这一刻拢总爆发，那些被黑白所收敛的力量，化作宏大的后劲，饱含深情，直戳软肋。私日记就这么划拉开一道时代的洪流，该说的可丁可卯，回响也不多不少。

宠儿（爱尔兰）——权力博弈的出口，是昨日最亲的某某

本该是奢侈淫逸和阴谋诡计的宫斗大拼盘，结果一句“狼獾”，拉开了高歌荒谬的序幕。权力的高处，是不胜寒的错位，欲望一如既往肤浅，求索的滋长吞并的是自由意志的韧性。鼎足而立的并非三个平等的个体，反而是在起起伏伏的角力间永难平复的落差。忙着怜悯，急于辨别，又很快被鄙夷冲淡，始终保持距离的观感，开辟了客观审视的仪式性空间。奇情异致的幽默感，把笑容扬上嘴角的同时，也把浓得化不开的寂寞推上眉间，这道计算题在不具备解答条件的情况下，仍划上了讽刺的等号。等号两端，一头是直面宿命的负隅顽抗，另一头却是主体失焦的情感泡沫。

头号玩家（美国）——宅文化的年度盛会

不管正视与否，这股全球化的亚文化现象已排山倒海而来。巧妙地借用致敬的幌子，一展曾难入主流人群法眼的小众领域，主动创造谈资和小乐趣，以全民寻彩蛋的诱饵，缔造银幕上的狂欢节。“宅”，早就脱离了封闭、低幼的传统定义，迈入了追求私人空间和精神状态的境界。迷影、游戏、动漫、音乐、追星，通过趋向于内的自我认定逻辑，使社会角色得到了革故鼎新的全新评定。在怀旧的底片上，随心所欲地涂抹色彩，这场角色扮演唤醒了尘封已久的记忆。配合着成熟的好莱坞操作和80年代金曲的节奏，深孚众望的不仅是肾上腺素的飙升，更是云集响应而来的赢得尊重。

野梨树（土耳其）——做一场驽钝的人生辩论

风中婆娑的黄叶拂开乡愁的源头，那有一棵兀自延展的野梨树，和一口枯井。归是不甘固守的自留地，出是临头倾轧的压迫感，父子纠结的执念，几乎印证着绝大多数村镇青年的窠臼。以高密度的对白，将信仰质疑、社会矛盾、理想涸辙全部消解在简洁的视角中，执拗地保持着自命不凡。层叠堆加的难堪，当头给机能主义一记响亮的耳光，捂着格格不入的伤口首尾两端，却无论如何也难言破灭。多炽热的青春，终究有步下台阶的一天，那些引以为傲的荷尔蒙和不觉初浅的世界观，势必会与现实握手言和。当一日真赴远方，回望来时路，醒目的还是那棵伶仃、倔强的野梨树。

盛夏（俄罗斯）——自由的灵魂高声歌唱

不愤世嫉俗，不消极虚无，一如拂面清风，满是生命力和自主价值的喷薄飞扬。人，作为独立意识，无视镣铐放肆发声，充沛的天赋与昂扬的姿态，是一代传奇留下的宝藏。反骨，不是无所指涉的发泄，年轻，从不扣上数字的帽子，多元取向的背景下，跃动的是本能共通的脉搏。丰富的镜头语言充盈流动的情绪，青春在聚散纠缠中闪耀光芒。点燃向往，释放能量，思想在走向成熟的同时，建构起坚不可摧的宗旨信仰。篝火前的攀谈，再现的唱片封面，雨中的红衣女人，和戛然而止的吻一并发酵为成长。生如夏花，如此绚烂，又怎怕短暂？好一曲Rock and Roll！

摄影机不要停！（日本）——殚精竭力筑梦浮世绘

说回电影本身，以莫大的勇气揭露与自嘲，饰非文过间，更显得一颗红心向着“影”。也许是B级片粗制滥造的Cult恶趣味，也许是细节中满布陷阱的反转冲击，还可能是团体壮烈协作的热血励志，几乎每个人都能在其中解锁自己的观影需求，得到最大限度的满足。这就不全然是小聪明了，不但有精妙设计的智慧，更靠着拳拳热忱的全情投入，若非挚爱如初，何以“漏洞百出”？真挚地用双手献上的拗劲儿，还原的是为避免谬误而早被篡改的初衷。那些明知不顺从的坚持，混合着浮夸与戏谑，竟中和了难以如意的苦涩，捧腹后恍然大悟：啊！电影还真是造梦的过程。

至此，数榜结束，最后是一年一吐槽。今年漂亮的国语片成绩，仍然阻挡不了烂片的进击，我还是对国际友人积积口德，把唾沫星子专注于内销吧。史诗级别的《阿修罗》，至少以悲壮撤档的义举，最大限度做好了全民眼睛的应急管控；拼接版PPT《冰封侠：时空行者》，却是理直气壮地拿出勇气，力撕主演博关注；洗钱巨作《大轰炸》，居然能开一场发布会，卖惨同时也秀了一把下限；《猛虫过江》、《闺蜜2》双双实现了表演和三观的重量级灾难；《西游记女儿国》、《英雄本色2018》、《新乌龙院之笑闹江湖》继续消磨早已殆尽的童年情怀；《欧洲攻略》、《古剑奇谭之流月昭明》见证着流量悲剧的粉墨登场；质量稳定的小岳岳，迎来最高产也最惊悚的“丰收年”，《祖宗十九代》《幸福马上来》《天气预爆》《断片之险途夺宝》扎扎实实从年头把我们恶心到年尾。还有什么挂羊头卖渣滓的《爱情公寓（mu）》，脑残型玛丽苏《泡芙小姐》，导演下场骂街的《西北风云》，以及真的挤都挤不出笑来的《卧底巨星》和《胖子行动队》……国语烂片仍然在应有尽有、百无禁烂的辣眼之路上，越走路子越野。

骂毕，罢笔，明年见咯！