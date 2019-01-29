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《岳父岳母真难当》：种族歧视，钓个鱼就解决了？

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2019-1-29 8:29:16

 

克劳德的四女儿也要出嫁了。女儿出嫁应该是桩开心的事，但对父亲们来说总有些微妙情绪，常言道「女儿是父亲上辈子的情人」，个中滋味只有做父亲的才了解。电影中的「嫁女」经常意有所指，最有名的是小津安二郎，「嫁女」几乎成了其御用主题之一，上升为一种仪式感的表征，预示着原有家庭的分崩离析。但克劳德的烦恼却不是这些，而是因为他的大女儿嫁给了阿拉伯人、二女儿嫁给了犹太人、三女儿嫁给了华人。好歹盼着小女儿能嫁给一个法国白人，怎料居然带回来一个非洲黑人男友。

 

近些年，以地域、政治、文化差异为主题的轻喜剧是法国电影对抗好莱坞的中坚力量。《欢迎来北方》、《触不可及》、《无物申报》等影片都是用的这个模式。《岳父岳母真难当》也不例外，上映后连续14周占据法国票房榜前五，最终收获1.74亿美元的全球票房，荣膺2014年度法国票房榜的冠军，作为本土电影殊为不易。


 

说起来，由法国来拍摄类似《触不可及》与《岳父岳母真难当》这类涉及到移民和种族问题的电影是恰如其分的。欧洲，尤其是法国、比利时历来是接受移民最频繁的国家。远的不说，看看去年俄罗斯世界杯上夺冠的法国国家队名单就很清楚，二十三名球员中只有两名是「纯正」的法国人，而其余都是移民后裔。虽然移民带给了法国在体育、劳动力等多方面的红利，但也导致了文化、种族、宗教等领域的冲突。特别是考虑到这些年来难民问题给欧洲带来的深刻影响，甚至还间接引发了持续至今的「黄马甲」运动，可见这个问题不可谓不大。

 

不过，作为一部喜剧不可能对此作出多么严肃的讨论，而是以一种「大事化小」的方式加以呈现，把文化、种族和宗教问题降格为家庭问题，用普世皆然的人之常情来消解其中的纷乱复杂。如此一来，白种人与有色人种的矛盾、天主教与伊斯兰教、犹太教的矛盾都转化为了老丈人与女婿们，以及连襟之间的争执和龃龉。于是，尖锐和敏感变成了搞笑和逗趣，当宗教或文化冲突都以思维方式、生活习惯、饮食习惯等形式表现出来时，谁还会斤斤计较呢？

 

因此，克劳德与三个女婿的矛盾很容易就解决了，一起聚个餐吃个饭、相互坦诚地道个歉也就没事了。特别是这三个女婿都是移民后裔，身份都已经是法国人，而且都对法国有归属感，还一起雄赳赳地唱了一回《马赛曲》，把信奉戴高乐主义的老丈人看得心潮澎湃。之后，三个连襟还联手堆了个雪人，分别用了犹太人的帽子、中国人的长相、伊斯兰的大胡子来装饰，好一个其乐融融。


 

真正难搞的小女儿的黑人男友，克劳德对非洲黑人向来看不惯，更何况未来的亲家公对法国白人也偏见极深，看起来势必有一场激烈的冲突。可惜，影片似乎把各种矛盾和笑料的梗在前半段都用尽了，到了见真章的时候反而显得疲软乏力，两个亲家公只在鸡毛蒜皮的小事上缠夹不清，甚至为了婚宴的费用推三阻四。临了，两人一起去钓了一次鱼、喝了几杯酒、又阴差阳错地蹲了一次班房，居然成了好哥们。这一番转变略嫌突兀，纵然是喜剧也有点太轻而易举了，浪费了一个戏剧冲突集中爆发的好机会。

 

当然，《岳父岳母真难当》毕竟只是部喜剧，剧本上的瑕疵可以诟病，但政治上的避重就轻就不要苛责了。说实在的，别说是跨宗教、跨种族的矛盾，就算是同一个国家还有地域偏见呢，法国早先的那部《欢迎来北方》就反映了这个问题。中国也一样，网上流传甚广的那些各省份人眼中的中国地图便是最好的例子。某些善意的揶揄可以一笑了之，但恶意的地图炮就很没有必要了。要我说，文化、宗教或者种族问题几乎是不可能消弭的。影片中黑人小伙的父亲打了个不错的比方，他说白人和黑人就像是水和油，根本不可能融合。至于世界大同，拉倒吧。现实永远不会像电影里那般美好，种族歧视不是钓个鱼就能解决的。与其妄谈大同，不如保持一份纯真和善意。


标签： 喜剧(4301) 法国(1053)

7.5 

岳父岳母真难当 (2014)

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岳父岳母真难当/Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?(2014)
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