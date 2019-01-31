印度版《黑山老妖》女鬼半夜将男人赤身掳走 惩罚他们对女人的不尊重

众所周知，印度女性地位低，因此善于挖掘现实的印度电影，这几年贡献了不少有关女性主义的好片子，如《我罩袍下的口红》、《炙热》、《印度合伙人》、《厕所英雄》等等。
但是，相较于印度电影的接地气，我更赞赏它富有创意的奇思妙想。
这不，印度人居然拍了一部鬼片来探讨女性的权利，你是不是很好奇呢？
《女鬼》
主演：施拉达•卡普尔 拉吉•库玛
故事的灵感来自于流传在印度许久的一个传说。
有一个名叫施特丽的女鬼会在夜里出来游荡，并袭击落单的男性。
每次行动前，她都会先在背后呼唤对方的名字，当喊到第三声时，这个男人就会如同着了魔一般，转过身去，
任由形容可怕、双脚悬空的施特丽将他赤身掳走，只剩下衣服还留在原地......
简直堪称印度版的黑山老妖，而且还是脱衣款的。
信仰着无数神明的印度人自然也想出了对付她的招数，他们会用由特殊配方制成的红墨水，在家家户户的屋子外墙写上咒语“噢！施特丽，明天再来吧”，施特丽就不会进屋了。
如此，男人们只要一入夜就躲在写了咒语的屋子里，便会安然无事。
由于印度强奸案高发，一般只有女人才不敢夜间单独外出，而在施特丽游荡的小镇上，却变成了男人不敢夜间单独外出，真是好笑！
我们的主角是一个萌萌哒的小裁缝，名叫维奇，确切的说他是一名女装小裁缝，并在女装制衣领域已经达到了出神入化的地步，怎么说呢？
他只要看一眼女人，就能精确地报出对方的各部位尺寸，然后为她作出合适、漂亮的衣服，十分了不起。
作为一个现代人，维奇对于施特丽的传说，非常不屑。
于是，在一次夜间派对时分，维奇外出随地小便（可真是符合印度国情的习惯），调皮的他用尿把屋子外墙上的咒语给滋掉了。
当夜，屋中就有一名男子无故失踪，只留下了他的衣服，随后维奇的好友也以同样的方式失踪，接着不断有男人失踪。
这下，整个小镇的人都慌了，维奇也不得不相信，施特丽确实存在。
正义感爆棚的他决定，无论多么艰险，都得解救自己的朋友，并想办法驱走施特丽，还小镇一个安宁太平。
首先，他们找到了当地的图书管理员，并从一本地方志中得知，施特丽生前是一个美丽的交际花，有非常多的爱慕者，但是对她真心的只有一个，施特丽便打算嫁给他，但是内心狭隘的男人们并不祝福这段婚姻，因为他们觉得施特丽不配得到爱情，同时也嫉妒其丈夫独占施特丽。于是，在他俩新婚之夜，杀死了这对恋人。
自此，施特丽的鬼魂就一直在小镇游荡。显然，她恨镇上的男人。
为了寻求破解之法，维奇一行人又找到了这本书的作者，然而这个古怪的男人，却开始情绪激动地指责小镇的男人们，从来都不尊重女人，歧视女人，为女人设定各种无理的规则，一旦她们不遵守，男人们就毫无人性地惩罚她们。因此，施特丽一定会杀死镇上所有的男人！
事到如今，只有一个男人能拯救这个城市。
在一番思索之后，大家发现这个男人就是维奇，不仅外貌、出生地都符合条件，其高超的做衣服本领也让他配得上艺术家三个字，最关键他尊重女性，眼中有爱，还是妓女的儿子......？
是的。我们可爱的小裁缝，这时才发现自己的母亲是个妓女，虽然父亲对母亲总是充满了赞美，却因为她的身份，并没有真正迎娶她为妻，这让维奇十分感伤。
他开始体会施特丽的痛苦。
在与伙伴们商议之后，大家得出结论：也许，施特丽是想找个男人来完成她的新婚仪式，一旦仪式完成，她就会离去。
而维奇自然就是新郎了。
老实的维奇，别说啪啪啪了，见都没见过，他又怎么和女鬼行周公之礼，实在是笑死人了。
但是怀着保卫小镇的意念，他还是答应牺牲自己的童子之身。
当晚，一行人就依计行事，策划了婚礼，诱施特丽出来，结果计划出错，维奇被施特丽单独掳到了她藏身的地方，吓得维奇哇哇大叫，甚至一度把自己脱得光溜溜要与她同房（哈哈哈），求生欲非常强烈。
没想，此举却反而惹恼了施特丽。
于是，维奇大着胆子，尝试怀着爱意，看向施特丽的眼睛，发现自己看到的并不是一个可怕的鬼，而是一个眼神忧郁的女人，这样的眼神深深触动了维奇。
但是，维奇的小伙伴们非常惧怕她，破坏了已经控制的局面，在一阵乱斗中，终于暂时消灭了施特丽。
然而，明年该怎么办？
维奇告诉大家，其实施特丽真正渴望的不是一个男人，也不是要一个婚礼，她需要的是爱与尊重，这是这座城市从未给予她的东西。
话音刚落，一声巨响，失踪的男人们突然被解禁，纷纷踏出了施特丽的藏身洞穴，得救了！
尽管，这是一个地道的鬼故事，但是我们能感受其中所包含的强烈的女性主义。
男人一边非常强调女性的贞操，规定女人不能做这个，不能干那个，不然就是堕落。但与此同时，男人自己却并不遵守，常常试图去逾越这些施加于女性的贞操守则，动不动就想和她们发生性关系，还美其名曰“友谊”，一旦得逞之后，又反过来看不起为了他们逾越规则的女性，认为她们放荡、下贱，拒绝回应她们的感情。
如同镇上的男人们，都想和施特丽“友谊”一番，但却认为她不配得到幸福。
如同维奇的父亲一样，虽然回忆起与他母亲的过往时，尽是幸福，却又同时鄙视她，不愿意按照传统娶她为妻，为她负责。
这种既重视贞操又漠视贞操的拧巴思维，同时也解释了为何印度男人如此重视女性贞操，却又喜欢调戏、性侵、强奸女人。
因为这种思维里，没有一丝对女性的爱与尊重，甚至可以说是在随意践踏女性的感情。
这样的情形在中国也有，男人一边强调贞操是女性最好的嫁妆，反对婚前性行为，一边总是在谈恋爱的时候，就想与之发生性关系......这种男人每当听到女人被夺了贞操，也没得到婚姻，总会指责女人太随便......本质上，传统中国男人与印度男人真的没有什么区别。
归根结底，没把女人当人，而是一个商品，甚至连商品都不如，一个商品如果在别人没出价时就被使用了，起码不会有人说这是商品的错，而在男权的语境里，无论如何，都是女人的锅。
当然，在男女平等的思维下，这样的拧巴思维都无需去费力解锁。因为，女人是一个独立的个体，本身就有权自主支配自己的生活，男人无权为她们划下生活的界限，并以此为标准来惩罚她们。
因此，女鬼施特丽在片中作为受压女性的象征，被特地设定成了交际花，作为尊重女性代表的维奇，被刻意安排成了妓女的儿子，极力地与“贞操”二字划清界限。
个人认为，不论男女，其实都不该滥交，因为这并不是一个值得提倡的健康的感情生活方式，但是每个人都有自主支配自己身体的权利，理论上，TA想和谁啪啪啪，别人都不得干涉，更无权按自己的标准却去惩戒TA。
而在传统思维里，只有男人得到了这种自由与权利，这对女人是不公平的，这也是女权主义一直想纠正的，但很多直男总认为争取女性的性权利，就是鼓励女人去滥交......在我看来，根本就是以己度人。
这部电影最出彩的地方就是用鬼片这样一个出其不意的题材，去诠释了一个颇有现实意义且严肃的社会话题，实在是构思巧妙。
不但如此，这还是一个比较罕见的恐怖喜剧，要将喜感与恐惧这两种几近对立的两种情绪同时调动起来，是一件非常不容易的事情，但是《女鬼》做到了。
影片上映后大获好评，在IMDB上夺得了7.9的高分，全球票房累积达18.07亿卢比，可谓是2018年的一匹票房黑马。
作家阿卜普马•乔普拉对影片如此评论，“《女鬼》在欢笑与惊悚之中，传递出了重要的价值观。”而CNN-18频道的记者拉杰夫•梅森则称赞其为2018年原创度最高的印度电影，值得所有人腾出时间去观看。
这也是男主角拉吉•库玛首部担任主角并票房破10亿卢比的电影，这位常年担任配角的印度男星，在片中充分发挥了他的喜剧天分，贡献了令人印象深刻的表演，几乎承包了所有笑点，可以说是影片成功的关键因素之一。
最后，友情提示，片尾有惊喜小反转哦！
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但梦想，一枝潇洒，黄昏斜照水。