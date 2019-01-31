印度版《黑山老妖》女鬼半夜将男人赤身掳走 惩罚他们对女人的不尊重

众所周知，印度女性地位低，因此善于挖掘现实的印度电影，这几年贡献了不少有关女性主义的好片子，如《我罩袍下的口红》、《炙热》、《印度合伙 人 》、《厕所英雄》等等。

但是，相较于印度电影的接地气，我更赞赏它富有创意的奇 思妙想。

这不，印度人居然拍了一部鬼片来探讨女性的权利，你是不是很好奇呢？

《女鬼》

主演：施拉达 • 卡普尔 拉吉 • 库玛





故事的灵感来自于流传在印度许久的一个 传说。

有一个名叫施特丽的女鬼会在夜里出来游荡，并袭击 落单的男性。

每次行动前，她都会先在背后呼唤对方的名字，当喊到第三声时，这个男人 就会如同着了魔一般，转过身去，

任由形容可怕、双脚悬空的施特丽将他赤 身掳走，只剩下衣服还留在原地 ......

简直堪称印度版的黑山老妖，而且还是 脱衣款的。

信仰着无数神明的印度人自然也想出了对付她的招数，他 们会用由特殊配方制成的红墨水，在家家户户的屋子外墙写上咒语 “噢！施特丽，明天再来吧”，施特丽就不会进屋了。





如此，男人们只要一入夜就躲在写 了咒语的屋子里，便会安然无事。

由于印度强奸案高发，一般只有女人才不敢夜间单独外出，而 在施特丽游荡的小镇上，却变成了男人不敢夜间单独外出，真是好笑！

我们的主角是一个萌萌哒的小裁 缝，名叫维奇，确切的说他是一名女装小裁缝，并在女装制衣领域已经达到了出神入化的地步，怎么说呢？

他只要看一眼女人，就能精确地报出对方的各部位尺寸，然后为她作出合 适、漂亮的衣服，十分了不起。

作为一个现代人，维奇对于施特丽的 传说，非常不屑。

于是，在一次夜间派对时分，维奇外出随地小便（可真是符合印度国情 的习惯），调皮的他用尿把屋子外墙上的咒语给滋掉了。

当夜，屋中就有一名男子无故失踪，只留下了他的衣服，随后维奇的好友也以同样的方式失 踪，接着不断有男人失踪。

这下，整个小镇的人都慌了，维奇也不得不相信，施特 丽确实存在。

正义感爆棚的他决定，无论多么艰险，都得解救自己的朋友，并想办法 驱走施特丽，还小镇一个安宁太平。

首先，他们找到了当地的图书管理员，并从一本地方志中得知，施特丽生前是一个美丽的交际花，有非常多的爱慕者，但是对她真心的只有一个，施特丽便打算嫁给他，但是内心狭隘的男人们并不祝 福这段婚姻，因为他们觉得施特丽不配得到爱情，同时也嫉妒其丈夫独占施特丽。于是，在他俩新婚之夜，杀死了这对恋人。

自此，施特丽的鬼魂就一直在小镇游荡。显然，她 恨镇上的男人。

为了寻求破解之法，维奇一行人又找到了这本书的作者，然而这个古怪的男人，却开始情绪激动地指责小镇的男人们，从来都不尊重女人，歧视女人，为女人设定各种无理的规则 ，一旦她们不遵守，男人们就毫无人性地惩罚她们。因此，施特丽一定会杀死镇上所有的男人！

事到如今，只有一个男人能 拯救这个城市。

在一番思索之后，大家发现这个男人就是维奇，不仅外貌、出生地都符合条件，其高超的做衣服本领也让他配得上艺术家三个字，最关键他尊重女性，眼中有爱 ， 还是妓女的儿子 ......？

是的。我们可爱的小裁缝，这时才发现自己的母亲是个妓女，虽然父亲对母亲总是充 满了赞美，却因为她的身份，并没有真正迎娶她为妻，这让维奇十分感伤。

他开始体会施特丽的 痛苦。

在与伙伴们商议之后，大家得出结论：也许，施特丽是想找 个男人来完成她的新婚仪式，一旦仪式完成，她就会离去。

而维奇自然就 是新郎了。

老实的维奇，别说啪啪啪了，见都没见过，他又怎 么和女鬼行周公之礼，实在是笑死人了。

但是怀着保卫小镇的意念，他还是答应 牺牲自己的童子之身。

当晚，一行人就依计行事，策划了婚礼，诱施特丽出来，结果计划 出错，维奇被施特丽单独掳到了她藏身的地方，吓得维奇哇哇大叫，甚至一度把自己脱得光溜溜要与她同房（哈哈哈），求生欲非常强烈。





没想，此举却反而惹恼了 施特丽。

于是，维奇大着胆子，尝试怀着爱意，看向施特丽的眼睛，发现自己看到的并不 是一个可怕的鬼，而是一个眼神忧郁的女人，这样的眼神深深触动了维奇。

但是，维奇的小伙伴们非常惧怕她，破坏了已经控制的局面，在一阵乱斗中，终于暂时消 灭了施特丽。

然而，明年该怎 么办？

维奇告诉大家，其实施特丽真正 渴望的不是一个男人，也不是要一个婚礼，她需要的是爱与尊重，这是这座城市从未给予她的东西。

话音刚落，一声巨响，失踪的男人们突然被解禁，纷纷踏出了施 特丽的藏身洞穴，得救了！

尽管，这是一个地道的鬼故事，但是我们能感受其中所包 含的强烈的女性主义。

男人一边非常强调女性的贞操，规定女人不能做这个，不能干那个，不然就是堕落。但与此同时，男人自己却并不遵守，常常试图去逾越这些施加于女性的贞操守则，动不动就想和 她们发生性关系，还美其名曰 “友谊”，一旦得逞之后，又反过来看不起为了他们逾越规则的女性，认为她们放荡、下贱，拒绝回应她们的感情。

如同镇上的男人们，都想和施特丽 “友谊”一番，但却认为 她不配得到幸福。

如同维奇的父亲一样，虽然回忆起与他母亲的过往时，尽是幸福 ，却又同时鄙视她，不愿意按照传统娶她为妻，为她负责。





这种既重视贞操又漠视贞操的拧巴思维，同时也解释了为何印度男人如此重视女 性贞操，却又喜欢调戏、性侵、强奸女人。

因为这种思维里，没有一丝对女性的爱与尊重，甚至可以 说是在随意践踏女性的感情。

这样的情形在中国也有，男人一边强调贞操是女性最好的嫁妆，反对婚前 性行为，一边总是在谈恋爱的时候，就想与之发生性关系 ......这种男人每当听到女人被夺了贞操，也没得到婚姻，总会指责女人太随便 ...... 本质上，传统中国男人与印 度男人真的没有什么区别。

归根结底，没把女人当人，而是一个商品，甚至连商品都不如，一个商品如果在别人没出价时就被使用了，起码不会有人说这是商品的错，而在男权的语境里，无论如何， 都是女人的锅。

当然，在男女平等的思维下，这样的拧巴思维都无需去费力解锁。 因为，女人是一个独立的个体，本身就有权自主支配自己的生活，男人无权为她们划下生活的界限，并以此为标准来惩罚她们。

因此，女鬼施特丽在片中作为受压女性的象征，被特地设定成了交际花，作为尊重女性代表的维奇，被刻意安排成了妓女的儿子，极力地与 “贞 操”二字划清界限 。

个人认为，不论男女，其实都不该滥交，因为这并不是一个值得提倡的健康的感情生活方式，但是每个人都有自主支配自己身体的权利，理论上， TA想和谁啪啪啪，别人都 不得干涉，更无权按自己的标准却去惩戒 TA 。

而在传统思维里，只有男人得到了这种自由与权利，这对女人是不公平的，这也是女权主义一直想纠正的，但很多直男总认为争取女性的性权利，就是鼓励女 人 去滥交 ......在我看来，根本就是以己度人。





这部电影最出彩的地方就是用鬼片这样一个出其不意的题材，去诠释了一个颇有现实意义且严肃的社会话题，实在是构思巧妙 。

不但如此，这还是一个比较罕见的 恐怖喜剧，要将喜感与恐惧这两种几近对立的两种情绪同时调动起来，是一件非常不容易的事情，但是《女鬼》做到 了。

影片上映后大获好评，在 IMDB上夺得了 7.9 的高分，全球票房累积达 18.07 亿卢比， 可谓是 2018 年的一匹票房黑马。





作 家阿卜普马 • 乔普拉对影片如此评 论，“《女鬼》在欢笑与惊悚之中，传递出了重要的价值观。”而CNN-18频道的记者拉杰夫 • 梅森则称赞其为2018年原创度最高的印度电影，值 得 所有人腾出时间去观看。

这 也是男主角拉吉 • 库玛首部担任主角并票房破 10亿卢比的电影，这位常年担任配角的印 度男星，在片中充分发挥了他的喜剧天分，贡献了令人印象深刻的表演，几乎承包了所有笑点，可以说是影片成功的关键因素之一。





最后，友情提示，片尾有惊喜小反转哦！









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