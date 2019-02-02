《性爱，婚姻和背叛》:有多少爱可以重来？





看完这部影片感触良 多，一对在婚姻经历了十五年的中年夫妻：女儿已经十四岁了能照顾自己并忙于自己的学业；男主是一家知名企业的CEO事业有成,女主也是一家企业的经理貌美身材很苗条。看到这你一定认为没什么问题呀？多么幸福的一家子啊！是哦，看表面基本没问题实际却暗流涌动、危机四伏！





就像国内这几年大红大紫的男明星吴秀波，早在去年就爆出他婚内出轨包养小三的新闻，只是面对他是国内众多女粉丝的偶像，还经常给人讲解金刚经的人印象比较好，会让观众们不愿意去相信这是真的而把事件淡化了、不了了之了！





片中的男主也是经不起大胸秘书的诱惑，趁中午吃饭休息时间一起开房享受性爱游戏,尝试不同的姿势体验了与妻子不同的做爱乐趣,看来男主与妻子的十多年性生活也早已厌倦了，他与小三在床上面容显得也是异常兴奋,每次都很满足地望着天花板！但可笑的是他并非那么威猛而是每天吃伟哥！！





那么吴秀波这几年广告多多、通告满满,影视作品也是接连不断,他和小三是怎么玩得呢？原来他包养了小三七年,飞到哪带到哪,现年三十一岁的小三是二十四岁时跟的他,小三把青春都献给了他,还经常遭到小四的骚扰,于是愤怒的小三决定分手前狠狠地敲他一笔,费用从几百万到几千万甚至上亿!





要知道吴秀波四十岁以后才大器晚成,他妻子是在他最落魄的时候跟他结了婚,生第一个儿子在时候口袋里一共才几千块钱,他包养小三如果用的是私房钱的话，那么小三狮子大开口后他的财力肯定吃不消了!





片中的男主如出一辙的受到秘书的控告,提出了五百万美元的赔偿,男主这时才知后悔,为了保全家庭他只能铤而走险地向上级领导汇报,差点被革职的他面对小三将实情告诉妻子后女儿在画廊里的质问:她还没有妈妈漂亮，不知道你是怎么想的？男主感到无地自容!





可令男主没想到的是就在他和小三偷情的半年里：妻子跟踪丈夫、确认他出轨、和闺蜜诉苦、报复丈夫、和丈夫一样体检性对象、毫无羞愧地和男同事多次偷情!真是干得漂亮!就算男主知道了又如何？





当吴秀波的破事无法收拾时他告诉了妻子:那位为她生了两个儿子的女人、一直在幕后为他奉献的女人,她该有多恨吴秀波和小三、小四？她该如何走出心里阴霾？如今小三因敲诈勒索罪进大牢,可能面临十年的监禁!





吴秀波的妻子会放过他吗？如果要像片中女主较真的话，那么分分秒秒都可以让吴秀波变成乞丐!吴秀波的妻子会 原谅他吗？未必,因为有多少爱是可以重来的呢？所以当决定做一件事的时候，请务必想好最坏的结果再去行动吧！























