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《新喜剧之王》人生如戏不全靠演技，还要靠爹地

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2019-2-6 8:16:42

看周星驰的电影，从不用担心笑点是否密集，即便是电影中有台词的没台词的龙套出来，都绝对自带喜感，让人发笑。因为世人都知道，星爷对于拍戏，绝对是认认真真的。《新喜剧之王》自然也不例外。在“短短”的90分钟时间里，真是让观众几乎一刻都没有“放松”过，一直紧绷两腮笑个不停……

有人会说，周星驰一直以来都以小人物奋斗和贩卖爱情做自己作品的两大卖点，这次你错了。小人物奋斗史有，爱情也有，但《新喜剧之王》中则有了新的变化，在前者的基础上更加突出了普通人追梦与亲情两大元素。更在潜移默化和爆笑百出中，营造出了一种极佳的亲情质感。女一号如梦的演员或者说龙套生涯中，倘若是没有了亲情的支持，特别是母亲的默默鼓励和父亲的“恨之入骨式”的帮助，女儿一定不会最终收获成功。

对于龙套生涯最为熟悉甚至入骨的星爷，再度为华语影坛制造了堪称经典的一幕幕龙套生存现状的桥段。从死尸到雕塑，从替身到女鬼，生气、高兴、悲伤、恐怖……龙套的肉体和精神，在那一刻仿佛都不能是自己的。做演员的梦想，堪称是如梦这帮不甘做龙套一辈子的龙套们最大的动力和人生目标。看电影时，脑海里时刻都浮现一句话“人生如戏，全靠演技。”就像是王宝强扮演的过气明星马老师，还有那个骗钱骗情的出来卖的如梦男友查理，各个都自认演技极高，可以任意游走于片场，甚至游刃于人生这个大舞台。但现实就是现实，残酷无情，不努力，不付出，不执着……距离成功自然就会千里万里。

只有父母亲情，尤其是那个最毒不过的爹地，才是最爱你疼你的人。都说父爱如山，星爷眼里的父爱却相当“狠毒”，赶女儿出家门的背后，竟是暗地里用血淋淋的老年肉体去为女儿争取一份盒饭。还有得知女儿有机会再演戏时，再度出钱怒骂女儿去试戏的桥段，着实让人动容。其实，每一个凶巴巴的父亲，都是那个最爱女儿的男人！因为你眼中有梦想，他眼中只有你，所以，《新喜剧之王》更应该带父母一起去看不是吗！？

另外，影片中除了浓烈的亲情之外，星爷的作品怎么会离得了爱情。不过这一次的《新喜剧之王》中却没有了当年经典的尹天仇指托柳飘飘下颌的树下经典，而是星爷开始对爱情有了质疑，骗子查理的“传销式”服务，骗钱骗色骗感情的同时，差点毁了如梦的梦想和一切……但是，星爷还没有“绝情”到丝毫不给观众们一点希望。富二代对如梦的真性情和真善美的追求，以及那一段“山寨版”尹天仇追着柳飘飘“我养你啊……”的倾情表白，一瞬间让人感动，以为星爷和张柏芝又回来了。虽然，梦想比爱情更靠谱，但爱情也还是要有的。其实更想知道，假如如梦和富二代真去了美国会是种什么体验呢？

7.0 

新喜剧之王 (2019)

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新喜剧之王/The New King of Comedy(2019)
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