韩寒堕落了！《飞驰人生》套路观众，处处漏洞、毫无逻辑！

大年初一的下午，毒舌君去看了韩寒自编自导、沈腾主演的这部贺岁喜剧片《飞驰人生》，全片基本粗制滥造，充斥着算计和套路观众的各种心机，而看不到半分诚意！于是，毒舌君不禁产生了一个感慨：以前那个活在人们记忆中的写文章的韩寒有多美好，那么如今这个展现在大家眼前的拍电影的韩寒就有多堕落！





本来毒舌君想长篇大论一番的，具体告诉大家韩寒这部新片是如何粗制滥造、又是怎样缺乏诚意的，但过年这几天忙着看片，没太多时间写，先拣几个主要的毛病说说吧，回头再长篇大论，甚至毒舌君完全可以从头到尾拉一遍片，告诉大家每场戏都有哪些问题。

很明显，《飞驰人生》的创作初衷不是塑造鲜活生动的角色和故事，而是对观众笑点、情怀、心态等方面充满心机的算计和套路。而用这种“算计”和“套路”组织起来的影片，自然处处漏洞、荒腔走板、不讲道理、毫无逻辑。





首先，影片刻意地把沈腾为首的赛车团队，设计成人生失意的底层草根形象，无疑就是出于对观众接地气、求共鸣的算计，而毫无合理性可言。





按照影片给他们设计的牛逼闪闪的履历，沈腾扮演的张弛是“我国最著名的赛车手、赛车运动协会教练”，这样的人即便被禁赛5年，怎么也沦落不到在天台炒菜为生的地步吧？当不了车手还可以当教练啊，也完全不至于混成草根啊！





尹正扮演的孙宇强，是“世界上最好的领航员”，沈腾是被禁赛了，但这跟领航员没半毛钱关系吧？换个车手继续当领航员呗，何至于沦落到在游乐园当人偶的地步啊？





还有张本煜扮演的记星，是“全国最顶级的维修组长”，怎么手砸伤了就变成个看仓库的了？后来他给沈腾组装赛车，说明手伤并不影响他的技术啊，所以咋就自暴自弃了呢？





这仨人的组成赛车团队集体卖惨，不就是在套路观众的情感，而毫无合理性可言的吗？

其次，《飞驰人生》为了突出笑点，设计了大量无用的、莫名其妙的情节和角色。比如片中跟“科目二”有关的考驾照戏份，就是纯为搞笑而完全无用的情节，沈腾这么一个赛车手，还有可能过不了“科目二”吗？影片甚至还让黄景瑜扮演另一位赛车高手林臻东说出了“科目二是挺难的，我第一次也没过”这样的台词，这显然也是在“套路”观众的共鸣笑点，而没有丝毫合理性可言。





影片开头还有一个回忆情节，沈腾跟一个女记者在调侃赵文瑄扮演的赛车手不如自己，也是除了搞笑毫无意义的无用情节，无非是制造当初他得意洋洋地调侃对手，如今对手却成为掌握他能否重新成为赛车手裁判权的大人物，这样一种反差笑点。关键是赵文瑄这个角色本就是个纯属客串的龙套角色，影片也根本没有营造他和沈腾之间的角色故事，所以那场回忆戏也实属无用。而且赵文瑄那种白胡子老头的形象设计也很让人困惑，让人感觉他跟沈腾就不是一个年龄层的人，怎么会是跟沈腾同时代的赛车手呢？5年时间就老成这样了？

还有一场戏更是堪称本片刻意搞笑而一点都不好笑的典型“尬笑细节”。就是沈腾和尹正回到原来的车队，车队经理突然莫名其妙地提到尹正“有激情，文采好”，让他现场赋诗一首，于是尹正就说：“一顿操作猛如虎，定睛一看原地杵！”此话说完影片中这仨人都笑得前仰后合，但毒舌君所在影厅的所有观众在此处都没有笑，这也太尬了吧！





后来腾格尔客串的土豪出场，解决了车队的赞助问题，这也是个相当莫名其妙的角色。赞助车队就是为了向女友示爱，比赛服胸口绣上女友的名字，还提出莫名其妙的要求让沈腾和尹正唱歌跳舞，也都是为了搞笑而搞笑，最后还有腾格尔被抓起来的镜头，更是让这个角色显得没头没尾。

此外，让观众看了莫名其秒的角色还有很多。比如说在最后的巴音布鲁克拉力赛上，除了沈腾和黄景瑜之外，还有其他一些赛车高手参赛，此前的剧情也提到过他们的名字，但由于没有给他们任何出场的戏份，就使得他们在最后这场比赛中都显得严重缺乏存在感，也让赛车对决显得异常单调。

比赛中还突然出现了一个戴绿头盔的赛车手突然失控，赛车翻滚下悬崖，起火爆炸的场面。毒舌君就听见身边的观众就有人在问：“谁摔下去了？”“不知道是谁啊！”影片在此似乎也觉得不妥，还专门插入一段闪回情节，来展现沈腾当教练给赛车手讲课的情节，沈腾重点提点的那个赛车手，就是翻下悬崖的那个家伙，但这也并不能让观众对这个赛车手加深印象，同时这场戏的插入也显得异常突兀。





在沈腾赛车失控之后的闪回画面中，还出现了上面提到得腾格尔扮演的土豪入狱的镜头，毒舌君也听到现场观众有人在问：“怎么进监狱了？”





还有最后在沈腾的赛车冲出悬崖、在空中飞翔之时，影片就戛然而止，毒舌君也听到现场观众有人在问：“这就完了？死了？”





《飞驰人生》诸多“莫名其妙”的操作，实在让人难以忍受啊！

最后的巴音布鲁克赛车高潮戏也十分糊弄，严重缺乏技术含量。还记得开头黄景瑜去找沈腾时，指出他有“很多破绽和缺点”吗？但影片此后没有丝毫表现沈腾如何克服缺点、完善技术的内容，仿佛就靠“一通操作猛如虎”，就赢了在资金、人力、技术上更占优的黄景瑜，很没有说服力啊！顺便说一句，整部影片也没有在沈腾和黄景瑜之间，营造出应有的高手对决的气氛与张力。





暂时先写到这儿吧，毒舌君这就算是抛砖引玉吧，相信你看了以上内容，也能举一反三，发现看出了《飞驰人生》更多的问题，过两天毒舌君会写一篇完整的批判文章，全面说说《飞驰人生》的所有问题，让更多人看到这是多么差劲的一部影片！（文/列文）