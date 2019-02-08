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理想太丰满能力有差距——《阴风阵阵》

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2019-2-8 17:53:53

理想太丰满能力有差距——《阴风阵阵》

《阴风阵阵》片名Suspiria (2018)，别名窒息(台) / 美版阴风阵阵。

 

美国/意大利恐怖电影，翻拍自1977年意大利恐怖片《阴风阵阵》（Suspiria），沿用了老版本的一些设定，加上了导演卢卡·瓜达尼诺想要表达的一些东西。

 

影片剧情大体内容和老版差不多，1977年，来自美国农村的女孩Susie来到德国柏林一家芭蕾舞学院进修，结果在学校里遇到一系列神秘血腥事件。

 

片中有“神母”的概念，“神母”出自德·昆西的诗文集《来自深处的叹息》，里面说在上帝创世前有三位神母，分别是黑暗之母、眼泪之母、叹息之母。影片主线剧情围绕神母展开，正牌神母和冒牌神母通过神迹和巫术各显神通，在巨大等级差距下，结局毫无悬念。

 

别看这芭蕾舞团不大，掌权的老妇人们个个都是女巫，团内分成两派，一派以Blanc为首，一派以Makos为首。Makos自称神母转世，忽悠到了很多追随者，在历次“民主选举”中，Makos都能多数票当选，成为舞团掌权人。大家都想成为掌权人，目的就是可以捞到实际好处，Makos掌权后，在舞团里挑选妹子，选择不同的年轻女子做献祭容器，换取自己生命力。Susie来到舞团后，表现出色，很快被Makos相中，殊不知Susie才是真的“叹息之母”神母转世。神母仅仅稍微展现了一下自身实力，就轻轻松松打败了冒牌货Makos和她的追随者。

 

表面故事就是关于Susie身上的“叹息之母”神力觉醒，在Blanc的有意无意帮助下，Susie最终完全发掘出体内的神母力量。Susie自出生起就有神母附体，圣母对此尤为耿耿于怀。为了和老版《阴风阵阵》相呼应，本片高潮也在追求极致感官刺激，大荧幕上充斥着大量诡异血腥内容，最后一段高潮戏份夺人眼球，亮点多多。

 

在神母的背后，导演想表达的其实还是女权主义和意识形态问题。导演让蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton一人分饰男女两个角色，一个角色是女巫Blanc，另一个角色是心理医生Jozef Klemperer，目的很明显，就是用女性角色撑起整部影片，用女性向男权社会发出抗议。女巫们对警察们下蛊控制的画面，更是赤裸裸地嘲弄男权。Susie对着病榻上的Jozef说：“我们需要有人认罪，也需要有人羞愧，但那个人不是你。”这就是影片的女权宣言，男女平等，大家都是一样的人，并没有高低贵贱强弱之分，大家相互平视，这才能达到真正的平等。关于意识形态，导演借着心理医生之口说出了心里话：你把你的妄想告诉别人，这就成了宗教，德意志帝国也是如此。影片设定在1977年的德国，东西柏林分治，又发生了“德意志之秋”，一堵高墙的两边意识形态斗争愈演愈烈。仅仅因为一些疯子稀奇古怪的念头，就要把所有人全部搅进疯子们的意识斗争，这真的需要反思。另外这里有视频解读，算是比较全面的一个解读：https://www.bilibili.com/video/av41072379

 

影片没有依靠骤变音效和突变画面实现恐怖效果，而是通过画面和心理推进，营造诡异感。片中舞蹈演员们的身体柔韧性真好，轻松实现各种反关节扭曲动作，舞蹈时给观众美的享受，遇害时让观众心里发毛。

 

当然，影片缺点也很明显，导演想要表达的内容太多，却又缺乏一个强有力的表现能力将所有线索串起来，结果就是拍摄的线索太多太杂，加入大量风格化的画面，整部影片看起来很散。如果有高手给他提炼浓缩一下，效果应该会更好。

 

即是受害者又是施害者，

理想太丰满能力有差距。

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标签： 美国(8328) 意大利(308) 惊悚(3360) 剧情片(3287) 血腥(556) 恐怖(2468)

7.3 

阴风阵阵 (2018)

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阴风阵阵/Suspiria(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8071975/
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