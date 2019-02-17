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因颜值低而自卑 八年龙套只红了一双腿 这任星女郎值得上天厚爱

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2019-2-17 11:19:25

历经了排片风波之后，周星驰执导的《新喜剧之王》于大年初一如期上线，在这个喜庆的节日里，为观众讲述了一个充满欢乐又备受感动的故事。

 

如梦一直想当个演员，但相貌普通、运气不济的她多年来却只能跑龙套，年复一年把自己跑成了大龄女青年，父亲因此与她关系紧张，亲友纷纷劝她放弃，没人能理解她。与此同时，她还要在片场面对来自同行的嘲笑及各种冷漠待遇。然而，她仍然不想放弃梦想.....

 

故事是全新的，但主题还是延续了原《喜剧之王》里对小人物励志精神的呈现，生动描摹了他们在奋斗过程中的各种挫折、辛酸，以及面对这种惨淡现实时依旧高涨的理想热情。

 

 

如梦接听母亲电话的那段，尤为让人动容。

 

做替身被人嫌身材差、皮肤松；去面试被人嘲讽就算到宇宙毁灭也不可能有机会；跑个龙套遭片场工作人员埋汰狗屁不通；卸妆还被主创人员赶来赶去......

 

 

为了理想，如梦吃尽了苦头、受尽了白眼，可当母亲在电话里问她好不好时，她依然忍着泪水，强颜欢笑说，“挺好的”。

 

 

那一刻真是苦涩的让人泪目。

 

在拼搏的路途上，你到底受了多少罪，大多都不足为外人道，哪怕对方是你的亲人，因为为理想奋斗而承受的苦与痛，只有自己才懂。

 

饰演如梦的是青年演员鄂靖文，她的奋斗历程就好似现实版的《新喜剧之王》。

 

 

鄂靖文于1989年出生在黑龙江哈尔滨，原名鄂博，因为妈妈希望她以后能当个女博士（2018521日正式改名），但是鄂靖文却从小爱说爱动，于是父母就将她送去学舞蹈。

 

热爱表演的她，后来考上了中央戏剧学院表演系。但由于长相平平，没有得到重点培养，当很多同学因为形象好，大三、大四就开始出去拍戏时，她只能守在学校里。

 

这让鄂靖文非常自卑，她甚至不敢告诉别人自己是演员。

 

 

不过，她没有因此气馁，反而定下心来踏实学习，并开始琢磨着自己的出路。

 

考中戏时，鄂靖文曾在表演时无意间加了些喜感的演绎元素，竟得到了老师的称赞，这让她觉得自己也许在喜剧领域有天分，随后又考量了自己在外貌上的毫无优势，她打算干脆走喜剧路子，因为女孩天生爱面子，没几个能放得开搞怪，而这让自己有了“可乘之机”。

 


 

2010年，鄂靖文毕业后在煤矿文工团挂了个职，但对喜剧表演的热爱，让她毅然辞去了稳定的公职，开始了北漂生涯。

 

这一漂是漂的相当苦，整整四年，鄂靖文都没有拿到像样的表演机会，她做过许多尝试，基本都是不成功的，甚至连《非诚勿扰》都没应聘上。

 

 

2014年，苦无表演机会却万分执着的鄂靖文，报名参加了选秀综艺节目《我为喜剧狂》。

 

舞台上，蓄积已久的她展现出了过人的喜剧天分，不仅举手投足尽是梗，还充分利用自己的舞蹈底子，加入了很多夸张的肢体动作来增强笑果，尤其是其经典的滑稽扫腿，令人捧腹不已，鄂靖文还因此获得了“扫雷一姐”的称号。

 

 

在总决赛的小品里，她扮演的讨债头领，更是升级换代，不但大幅度扫腿，还现场蹬腿，完全不计形象，把观众逗得前俯后仰，并赢得了评委的一致认可，最终摘得年度总冠军。

 

 

在谈到为何参加选秀节目时，鄂靖文也承认“科班出身的演员很少参加选秀”，但她不忌讳把自己落到“草根”的队伍里，因为“条条道路通罗马”，这也许是自己的一条出路。

 

然而，这顶冠军却没有为鄂靖文带来什么演出机会。

 

两年里，她就演了个不知名的网剧，在电视剧《你是猪么》里跑了个龙套，参演了电影《催眠大师》，戏份还被剪掉了，只在片尾留了个名字......

 

2016年，她只得再次登上选秀舞台寻求突破，参加了第三季《笑傲江湖》。

 

这一次，鄂靖文扮演了一个脑子缺根弦，又深深暗恋着师兄的女孩，她想要讨师兄的开心，却按捺不住自己大大咧咧的性子，想要和师兄女友比气势，却只能笨手笨脚地一顿乱蹦跶，令人觉得好笑又感到心疼。

 


 

鄂靖文自如奔放的表演，让三位评委全部亮了绿灯。

 

 

郭德纲感叹，很少有女演员，长得不丑，还愿意如此放开地演。

 

 

宋丹丹更是对她赞不绝口，还当场收她为徒。

 


 

然而，最终这也只是让鄂靖文升级为一个机会较多的龙套而已，打了一大圈的酱油。

 

电影《缝纫机乐队》中饰演记者，连一个整的正脸镜头都没有，在电影《西游伏妖篇》里扮演一个抱着孩子的女人，不但没有台词，且妆容丑的完全认不出来......

 

 

再三努力，都没有回报，兜兜转转地总在演龙套，鄂靖文的经历简直与如梦的遭遇如出一辙，甚至也可以说就是男版的尹天仇。

 

没想到，正因如此，才让她意外得到了周星驰的认可，被钦定为《新喜剧之王》的女一号。

 

真是守得云开见日出！

 

然而，面对来之不易的机会，鄂靖文却在接到面试通知后，怀疑这是诈骗电话，因为她实在不敢相信，这等好事会落到自己这个“死跑龙套”的身上。为此，副导演花了整整七个小时才说服她来面试。

 

 

鄂靖文这才终于迎来了演艺生涯的春天。这一年，她都已经29岁了。

 

1月16日，鄂靖文特地转发了《新喜剧之王》官宣女主角的微博，并写道：“妈，星爷喊我拍电影了，这次有台词。”短短几个字，透露着喜悦，却也不乏辛酸。

 


在随后的宣传活动上，当周星驰回忆起自己跑龙套的往事时，一向笑哈哈的鄂靖文在旁还忍不住落泪。

 

 

这个一直努力想要站上喜剧舞台的女孩，承受了太多的苦楚。

 

也许正是因为如此，鄂靖文在《新喜剧之王》中的表演里，除了其一贯放得开的喜感演绎，还多了一份感同身受的细腻，尤其是接母亲电话的那段，情感饱满又节制，堪称演技爆棚。

 


 

鄂靖文也在微博上发文，说自己总是对父母谎称过的很好，今年她终于能让他们知道自己“真的挺好的”。

 

 

我们也由衷地希望，以后的每一年每一天，鄂靖文都能“挺好的”，因为执着梦想、努力奋斗的人，值得上天的厚爱。





首发  巴塞电影app




标签： 喜剧(4314)

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新喜剧之王 (2019)

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本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1215955/blog/8072553/
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但梦想，一枝潇洒，黄昏斜照水。

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