卡神栽了！《阿丽塔：战斗天使》居然是个糊弄观众的半成品！

看《阿丽塔：战斗天使》的过程中，不知道有多少人会产生跟毒舌君一样的“懵逼观感”——





当看到阿丽塔的男朋友在通往撒冷的管道上，被从天而降的利刃切成碎块，阿丽塔虽然奋力营救，最终还是眼睁睁看着男友向下坠落……





看到此处，毒舌君心想，阿丽塔这下肯定要杀上撒冷，找那个“幕后操纵者”诺瓦算总账了吧！毕竟，此前阿丽塔已经毁掉了控制机器城秩序的“百夫长”机器人，将诺瓦派来的巨型杀手格鲁依什卡劈成两半，还一刀捅死了诺瓦在机器城的傀儡维克特，这种行为已经相当于打碎了机器城的秩序，彻底向撒冷和诺瓦宣战了！那么眼前又有男友丧命的新仇，阿丽塔肯定要将复仇和革命进行到底了吧！





结果镜头一转，阿丽塔却出现在了“机动球冠军赛”的赛场，去争夺唯一一个可以“直通撒冷”的冠军名额，然后摆出一个刀锋直指撒冷的POSE，影片就突然结束了！





看到此处，毒舌君算是彻底懵逼了，啊？就这么完了？欲知后事如何，还要下集才能见分晓？这……这也太糊弄事儿了吧？这不就是网上经常嘲弄的那种“预告片大电影”吗？前一集就像一部大型预告片，主要为后一集起到铺垫的作用，真正的“大料”在后一集里才能看到！





这样的结尾不就是彻头彻尾、毫无疑问的“烂尾”吗？而且这样的“烂尾”也直接导致整部影片彻底崩盘， 成为一部背景不明、设定模糊、细节含混、逻辑崩溃、欠缺高潮的烂片！这样的“烂片”居然是出自“卡神”詹姆斯·卡梅隆之手，虽然他并没有亲自执导，而是担任监制和编剧，但这依然会令人大失所望！​

当然，《阿丽塔：战斗天使》在CG技术层面有着不少突破性的优点，无论是场景打造还是动作设计，整体上亦称得上精良高级，但这种令人无语的“烂尾”结局，以及在剧情和角色层面的诸多问题，还是让本片严重缺乏精彩感，让人看得非常不满足！怎么看本片都像是一个拍到哪儿算哪儿的半成品，而且像这样的大制作电影，必须要票房足够给力，才能够有续集！





而《阿丽塔：战斗天使》的票房在北美已经先折一阵，这样的剧情品质也让人对本片在内地的票房前景不敢乐观，如果本片真的就此一集终结，那么这样一部“烂尾”电影，更堪称卡神对于广大影迷的“犯罪”了！





接下来，毒舌君就从“烂尾”结局说起，聊聊本片究竟存在着哪些严重问题。

“烂尾”结局对于普通观众来说最严重的影响，就是让整部影片的“高潮动作戏”缺失，照影片设计的这种阿丽塔和诺瓦正邪对立的格局来说，怎么都得上演一场“正邪大战”才是啊，即便是还存着拍续集的心思，把“终极大决战”押后，那怎么也得像《黑客帝国2》那样，搞出个“尼奥大战100个史密斯”以及“高速公路追逐大乱斗”这样的“高潮动作戏”，才算对得起观众啊！





但是，你看看《阿丽塔：战斗天使》给观众看的是什么，“机动球大赛”算是“高潮动作戏”吗？这种赛车＋橄榄球的比赛模式，绝不是观众心中期待的“大战”吧，而且这场动作戏在上映前就在网络上曝光过片段，没想到这就是本片最火爆最刺激的动作戏了，难道不令人失望吗？





而且阿丽塔跟一群杂鱼小喽啰争球、打斗，也完全不是啥正邪大战的级别啊，这些小喽啰群殴阿丽塔，都无法带给观众足够的紧张感和压力感，即便影片将这场从场内打到场外的“机动球大赛”打造得极具速度感和凌厉感，但总体的动作戏张力和精彩感还是明显欠缺的，而且完全是场“噱头性动作戏”，在剧情方面的参与度很低，也自然难以让观众真正兴奋起来！

至于片中那个看起来蛮壮蛮恐怖的“改造人杀手”格鲁依什卡，算是阿丽塔在本片中的“最强对手”了吧！但实际效果又怎么样呢？跟阿丽塔连战三场，也连败三阵，第一战被阿丽塔打断胳膊、第二战被阿丽塔戳瞎眼睛，第三战直接被阿丽塔劈成两半，没有一场能够称得上是“高潮动作戏”的啊！而且第三场打斗纯属鸡肋，阿丽塔之前被打得只剩一只手，依然能反杀格鲁依什卡，这回都穿上超强的“狂战士机甲”了，打赢格鲁依什卡还有啥悬念？所以两人之间的第三场打斗也是最没劲的，也根本撑不起“高潮动作戏”。





所以，纵观整部影片，毒舌君才说《阿丽塔：战斗天使》严重缺失“正邪大对决”那种高潮动作戏，从而导致影片娱乐观众的精彩感严重不足，作为一部年度级别的科幻大片，都没有一场真正火爆精彩刺激的高潮动作戏，这难道不是摆明了糊弄观众吗？

而且，动作戏方面的问题也不止“高潮动作戏缺失”这一点，整体动作戏的风格定位也是异常拧巴和别扭的，仿佛是卡在了PG-13和R级之间一个不尴不尬的位置。





有些动作场景明显追求偏R级的暴力快感的，比如说阿丽塔在第一场打戏中，用双拳将格鲁依什卡手下的男喽啰的脑袋打爆，然后又一脚把格鲁依什卡手下的女喽啰的脑袋踹扁。但同时，暴力动作的力度又明显经过了偏PG-13的弱化，大家在观影时可以注意下阿丽塔打爆男喽啰脑袋那几下的力度，感觉力道并不是很强啊，完全达不到那种打爆脑袋的暴力快感啊！





一脚踹扁女喽啰脑袋的动作也一样，感觉阿丽塔并没有使出多大的力度，结果女喽啰被踢到墙上之后，居然是身体从墙上掉下来，脑袋还在墙上嵌着，看的时候也让人完全感受不到这一踹有这么大的力道啊！这种暴力感大家可以对比一下本片导演罗伯特·罗德里格兹的R级经典之作《罪恶之城》，看看里面那些“打爆脑袋”动作戏的暴力力度，就知道《阿丽塔：战斗天使》在同类动作戏中的力度有多不足了！

当然，毒舌君也明白《阿丽塔：战斗天使》不可能像《罪恶之城》那么血腥暴力，但避开血腥镜头，至少把暴力的力度做足，这应该不出格吧？而本片恰恰处于这种想暴力又无力，没法让成年观众看爽；同时又因为走了暴力路线，导致本片有些不适合小孩观看的这种尴尬境地。





而且，这还不是一场动作戏的问题，而是整部影片的动作戏都处于这种夹在“突出暴力”与“柔化暴力”之间无比尴尬的问题。为了不刺激观众，影片完全略过了格鲁依什卡杀死小狗狗的一幕，甚至连狗的尸体都消失了，只是展现阿丽塔用狗狗的血在自己脸上画上战士的彩绘。





但是，后来又为什么要展现阿丽塔男友的伙伴，被人拦腰劈成两半的场景啊，虽然明显控制了血腥程度，但还是能让人清楚地看到这人被拦腰劈成两半了啊！本片的动作戏既达不到成年观众渴望的刺激，也达不到合家欢电影的那种温和，导致两头不到岸，让毒舌君不禁纳闷，这种尴尬的动作戏到底是拍给谁看的呢？

本片的动作戏不够精彩、不够有看头，但跟糟糕的剧情和角色一比，简直就是“小巫见大巫”了，整部影片在剧情和角色方面缺乏铺垫、莫名其妙、刻意牵强的问题，比动作戏更让人崩溃！





还是从“烂尾”结局说起吧，结尾发生在通往撒冷的运输管道的那场戏里，阿丽塔已经摆明了向高高在上的诺瓦宣战，而且男友还丧命在自己的面前，她下一步的举动难道不是杀上撒冷找诺瓦报仇吗？相信不止毒舌君一个人看到此处有这样的想法吧？怎么镜头一转却是“机动球冠军赛”了？意思是阿丽塔想通过这种“公平竞赛”的方式光明正大地去撒冷？这样的剧情转折实在是太扯淡了吧！





因为阿丽塔之前明明已经毁了“百夫长”机器人、杀了傀儡维克特，相当于跟机器城的秩序彻底决裂了，那么摆在她面前只有“杀上撒冷、革命到底”这一条路可走，毕竟破坏了机器城的秩序，那就成为了机器城的敌人，没有退路可走了。这也是阿丽塔的男友在假死之后，执意还要顺着管道去撒冷的原因，因为他在机器城相当于已经被判了死刑，其他猎人勇士发现他还活着都会来追杀他，所以他只有逃到撒冷这一条路可走了，而阿丽塔毁机器杀人的“犯罪行为”显然只会比他男友更重，所以怎么会还能跟没事人一样回归机器城，并且安然无恙地参加“机动球冠军赛”了？

而且阿丽塔已经知道幕后操纵者就是诺瓦了啊，他就是要置自己于死地，男友的死也跟诺瓦直接相关，有啥理由不直接杀上撒冷找诺万算账，而是回到机器城了呢？而且影片显示，阿丽塔是能够躲开输送管上的防御利刃的啊，为啥不一鼓作气杀上去呢？还记得阿丽塔在面对杀死小狗狗的格鲁依什卡，说出的那句誓言吗？“I do not stand by, in the present of evil！”（面对邪恶，我绝不后退！）“大恶人”诺瓦就在上面啊，为啥她却选择了“后退”了呢？影片的这种“烂尾”结局实在是烂得有些狗屁不通、匪夷所思了吧？





不仅“烂尾结局”让阿丽塔的行为显得莫名其妙，一直隐藏在幕后、只出现过寥寥几次的大反派诺瓦，他的行为逻辑也很让人费解。通过剧情可知，他在阿丽塔第一次出手之后，就知道了这个“战斗天使”的存在，而且三番五次指使各种人去取阿丽塔的性命，“把她的尸体给我带回来”，台词里已经说得很明确了，诺瓦就是想让阿丽塔死，而不是想跟她做游戏。

那么，令人不解的是，为何阿丽塔在机器城大开杀戒之后，诺瓦还能继续容忍阿丽塔在机器城的存在，甚至当阿丽塔在输送管道上救男友的时候，如果诺瓦再放出一个防御利刃，那么阿丽塔也要完蛋了吧？不趁此机会干掉她，难道还留着过年吗？呵呵！





但不知为何，诺瓦一开始表现得急于杀掉阿丽塔，但到了结尾却放任阿丽塔的存在，放任她在“机动球冠军赛”上剑指苍穹，挑战他的权威，让人感觉诺瓦这个角色简直是莫名其妙，搞不懂他到底想干什么！这样的情节和角色怎能令人满意？

此外，《阿丽塔：战斗天使》里面缺乏前情后果、莫名其妙的情节槽点简直比比皆是。比如说“火联”和撒冷300年前的“天坠”大决战到底是怎么回事？“火联”拥有一个能打好几个的“狂战士机甲”和机甲术，为何最后会失败？“火联”最终是被灭绝了吗？只剩下阿丽塔一人还失忆了，这又是怎么回事？影片只是依靠阿丽塔的几个记忆闪回来勾画“前情”，不要求你把“前情”讲的面面俱到，但一些基本的“前情”信息点至少应该给观众讲清楚吧？但影片中的“前情”闪回全都是没头没尾的，不带这么糊弄观众的吧？！





有的人可能会说，“前情”的不足续集会补上的，但要是没有续集呢？这种大制作影片基本上就是票房定生死，票房不好没续集的话，那么第一集不就纯粹成了坑爹的玩意儿了吗？而且，把300年前“火联”大战撒冷的前情、以及阿丽塔的来历基本讲清楚，也算不上多么难以完整的任务吧？真让人纳闷本片在编剧层面为何会这么糊弄、这么差！也别跟我提什么原著漫画、动画片之类的会提供背景补充和解释，一部好的电影作品，难道都没法自圆其说，还需要电影之外的东西来弥补电影的不足吗？那么，这样的电影作品算是好片还是烂片呢？

还有，依德和绮莲的相关“前情”也是不清不楚的。片中依德的台词有提到，他和绮莲原来是生活在撒冷的，为了照顾瘫痪女儿才被放逐到机器城，这“潜台词”的意思是撒冷不允许“不健全人类”的存在？这个剧情信息点在整部影片中再也没有解释和提及，就这么不清不楚地糊弄过去了！





顺便说一下绮莲的结局也让人感觉莫名其妙。傀儡维克特向阿丽塔展示了一个箱子，里面是绮莲的大脑、眼睛、心脏和一双手（看到这儿恐怕不少人都会有点小怕怕或者小不适），说只有这种形态才能送上撒冷，这是诺瓦的需要，这又是一个完全没有解释的剧情信息点！为啥依德和绮莲从撒冷下来的时候都能保持“人形”，绮莲要回去就必须是这种恐怖的形态？又是没有解释就糊弄过去了！

此外，谈到《阿丽塔：战斗天使》，你可能会看到很多人都用了“废土”这个词，来形容影片的世界观。但只要你看过影片，就不难发现，除了依德捡到阿丽塔的那个大型垃圾场，整个机器城其实并不“废”啊，所以许多人动不动就提“废土风格”是不是有些人与亦云、不实事求是了？因为本片并没有展现出一个“废土世界”啊，影片中的机器城虽然到夜晚屡有罪案发生，但基本上还算和谐吧，白天有“百夫长”机器人维持秩序，晚上有猎人勇士抓捕罪犯，只要你的犯罪行为被发现，就会立刻被记录在案，发布悬赏，成为猎人勇士的目标，所以机器城的基本秩序是有保证的啊，并不是那种完全无法无天之地。





而且机器城之外也不“废土”啊，片中能看到机器城之外的土地绿意盎然，貌似还有收割机在收割作物，野外还有茂密的植物以及清澈的湖水，这……这一点都不“废土”吧？而且这样的环境设定，也让人纳闷，为啥人们都要挤在那个机器城里不可呢？城外的世界也完全适合人类生存啊！所以大家就不要把“废土”二字往本片上生搬硬套了吧！

对于本片的角色塑造，毒舌君亦有一些不满。既然影片试图将机器城塑造成一个弱肉强食的世界，然后又塑造了一个阿丽塔这样一个完全正义、完全善良、完全无私的完美形象，然后通过她身上强烈的“圣母光环”，去推动阿丽塔男友和绮莲这样的“问题角色”发生转变。但是，拜托，这种“性格转变”能不能有更多合理性的铺垫，而不至于显得过分突兀呢？以至于让人感觉阿丽塔的“圣母光环”的感召力，强到了有些让人不可信的地步。





就拿阿丽塔男友来说吧，看到阿丽塔“掏心掏肺”的举动（真的哦），愿意用自己的心来实现他去撒冷的愿望，阿丽塔男友感动之余，决定“脱团”——不再干打劫改造人的机器肢体的勾当，但不干就不干了呗，干嘛那么冲动地跑到正在打劫的同伙面前，还叫出同伙的名字，这是自己“脱团”还不够，也要让其他人都“脱团”啊，角色这种从“坏小子”到“圣母化”的行为转变也过于剧烈吧？

而绮莲从“黑化”到“圣母化”的转变则更加突兀，本来她只是傀儡维克特的帮凶，接到诺瓦的指令之后更是急于将阿丽塔置之死地而后快，成为她重回撒冷的踏脚石。但怎么后来她看到阿丽塔想救垂死的男友，她就一下心软了，阿丽塔的心脏唾手可得她也不愿意取了，甚至为了帮助阿丽塔居然敢于背叛诺瓦了？虽然她在维克特面前也说出了自己的理由——“因为我是一名医生，一位母亲”，但这种简单的解释还是不够有说服力啊，没有足够的铺垫，就突然转变，影片对于角色这种一厢情愿的“圣母化”塑造，放在机器城这个弱肉强食的大环境下，是不是过于刻意牵强，欠缺足够的说服力呢？





毒舌君对于《阿丽塔：战斗天使》的种种不满，都吐槽完了，如果你看完也觉得别扭的话，不知道以上影评有没有说到你的心坎上呢？总之，以卡神的一世英名，推出这样一部问题多多的半成品，即便不是他亲自执导，无疑也是有损光辉形象的吧！

唉，啥也别说了，毒舌君还是期待《阿凡达2》早日上映吧！（文/列文）





PS：本片由英国女歌手杜阿·利帕（Dua Lipa）演唱的主题曲《Swan Song》很好听哦，影片结束不要马上离开，一定要听完这首好听的歌再走哦！不用多等，后面也没有彩蛋，呵呵！



