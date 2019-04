《太空旅客》：相逢那么难，遇见就爱吧

2011年,有一部来自北欧挪威的犯罪惊悚片《猎头游戏》让人眼前一亮。虽然时至今日其中的大部分情节业已淡忘,但影片的紧张刺激感以及导演的镜头处理和剪辑功力仍然记忆深刻。正是由于这部电影的出彩,导演莫腾·泰杜姆被好莱坞看中,继而在2014年执导了传记电影《模仿游戏》,同样收获了诸多好评,而他也获得了奥斯卡最佳导演奖的提名,并又接到了《太空旅客》的执导邀约。 当然,本片的编剧也不赖,乔 ·斯派茨曾担任过《普罗米修斯》以及《奇异博士》的编剧工作,可以算是好莱坞的金牌编剧之一。事实上,《太空旅客》的剧本早在2007年便已完成,一经问世就入选了电影工业最佳未拍摄剧本清单,亦即赫赫有名的「剧本黑名单」,无数业内人士被其惊艳的创意打动,开始了挤破头的版权争夺战。但正所谓好事多磨,直到多年之后才被原创电影制作公司(Original Film)拿下并投入拍摄。 影片伊始,率先进入观众眼帘的是一艘外观设计新奇、充满了科幻质感的飞船。虽然它的样子看起来酷炫有余、结实不足,但实际上参考了宇宙飞船的建造历史,同时进行了理论上的论证,是基于科学而来的船体。而「阿瓦隆号」这个名字则来自于亚瑟王传说中的岛屿,是个神秘的极乐仙境,本身的意思是「来世与身后」,与影片中的飞船所承载的远赴殖民星球开拓新世界有着相通之处。

值得一提的是,阿瓦隆号上所有的室内设计都是在真实空间中建造出来的,而非依靠后期特效制作。无论是堪比豪华套房的客舱、格调雅致的休闲区域、情调复古的酒吧,还是美轮美奂的泳池以及星空瞭望台都表现出了极致的科技感和舒适感。此外,本片还运用了「摄影测量法」进行特效制作。这一曾经被运用于考古学、工程学、建筑学等领域的技术近年来还在电影的后期制作中发挥了巨大作用,比如用来建模演员的替身并与虚拟场景相融合。本片以此技术创造了数字版的男主角,达到了以假乱真的程度。 然而,与华丽的设施相对应的却是贯穿始终的孤独感,尤其在装潢奢豪的客房和酒吧的映衬下更显突出。影片用了大约四分之一的片长来渲染「孤独」,机械修理工吉姆由于飞船故障而提前苏醒,在经过了解真相、谋求自救、痛苦独居、自暴自弃等阶段后,甚至有了自杀的心理。这种与世隔绝的孤独感可以说是无与伦比的,也许能用《荒岛余生》来类比,但令人绝望的程度要更胜一筹。单单是花了六千多块钱发给地球的求助信息居然要五十五年才能收到回音就足以使人心如死灰,给一个遥不可及的希望比不给希望愈加残忍。

直到实在熬不过去了,吉姆才不得已唤醒了奥罗拉,男主角的这一行为也是被观众诟病或者说道德谴责最多的一点。当然,站在奥罗拉或者旁观者的角度,吉姆的行径确实有点卑劣无耻。然而处于道德制高点上的人们有没有想过,如果自己是吉姆的话会如何选择? 我们在对别人进行道德拷问的时候往往会站着说话不腰疼,经常会想当然地认为自己会比当事人高尚。但至少我个人而言不会说一定比当事人处理得更好,对于没有经历过的事就永远不要先下结论,也永远不要认为人性是经得起考验的。当处在吉姆那般行将被孤独逼疯的境地时,什么事都有可能做得出来,也许唤醒奥罗拉是最无害的一种行为。 《太空旅客》的内涵还是比较丰富的,比如类似《星际迷航》、《阿凡达》那样的开拓精神;又如《地心引力》、《火星救援》渲染的那种孤独感;抑或用吉姆和奥罗拉的饮食差异来表明阶级现象即使在太空也依然存在;乃至以机器人阿瑟「背叛」吉姆的行为来隐喻人工智能的不可靠,为之后因飞船系统的崩溃而引起的大灾难埋下伏笔。但本片最重要的一个元素仍然是爱情,两个人在如此特定的环境下谈恋爱,不仅是爱情与太空冒险的混搭,也是对爱情本身的一次探讨。 这个爱情故事有其新奇之处,诸如环境促成了一个真正的「二人世界」,又好比仿佛蜜月旅行般地与大角星擦身而过。不过,既然是爱情,便仍符合恋爱或者婚姻的一般规律,有小心翼翼的试探、有磕磕绊绊的磨合、有如胶似漆的热恋、有恩断义绝的争吵、有形同路人的冷战。一言以蔽之,并不全是幸福的事。到了难分难解之时,则需要一场危机来考验双方的真心。当然,在这个前提下,面对灾难缺乏新意的个人英雄主义倒是成了有情人终成眷属的注脚。

「大表姐」詹妮弗 ·劳伦斯对其扮演的女主角的理解很有点意思。她觉得如果奥罗拉没有成为这场悲剧的受害者的话,多半是不可能找到真爱的。因为奥罗拉一直希望填补内心的空白,总是希望给人留下深刻的印象。若是跟人约会,她也会想,可能还有其他更适合她的男人。所以,詹妮弗认为在一个奇怪的角度上来说,当吉姆成了她唯一的选择,也是她能够找到真爱的唯一途径。其实对于任何一个爱情故事来说都是这样的,人们经常会问这样的问题:如果当初怎么怎么样的话,他(她)还会成为我的丈夫(妻子)吗? 但现实生活是没有那么多「如果」的,做选择的机会也许只有一瞬。正如影片中的机器人阿瑟提醒主角不能总是纠结自己应该去哪儿,而是要活在当下。可以将《太空旅客》中展现的男女主角对于孤独、死亡和自由的焦虑视为现实困境的极端化版本,面对「让自己不再孤独或者获得爱情,是否就要以另一个人的幸福为代价」,以及「为了别人,是否值得搭上自己的生命」这样的命题时,男女主角都展示了真实而普世的价值观。 吉姆虽然因为唤醒奥罗拉而扼杀了对方的未来,但却也拯救了她,使其打开了心扉,明白了真诚和生活的意义。 或许有点理想主义,然而这就是生活,选择总会有好有坏。现实生活也好,开拓宇宙也罢,正因为人类常会面临两难处境,也就迫使我们要学会接受人性的局限性,并且勇于在困难中寻找生活的价值和意义。既然相逢那么难,遇见了就去爱吧。 ♑



标签: 詹妮弗·劳伦斯(83) 爱·情(76) 克里斯·帕拉特(28) 莫腾·泰杜姆(6) 科·幻(143)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain