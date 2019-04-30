《下一任：前任》影评：勇敢追求真爱的女孩，总会有好运！

本片的片名和郭采洁、郑恺这两位主演，很容易让人联想到《前任攻略》系列哈。这不，这两天“前任4”甚至还因此上了热搜，但《下一任：前任》并不是“前任4”，甚至跟《前任》系列没有任何关联。而且，本片表达的主题跟《前任攻略》系列并不相同，“前任”系列是主打爱情关系中男女之间的“攻略”套路，；而《下一任：前任》表达的则是直面初心，追求真爱，尤其是郭采洁扮演的女主角那种对心上人“念念不忘、必有回响”的执着情愫，很像前一阵票房大卖的《比悲伤更悲伤的事》呢！



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即便从剧情上来讲，《下一任：前任》跟“前任”系列也没有太多相似之处，“前任”系列讲的是爱情中的男男女女跟“前任”各种剪不断理还乱的瓜葛，而《下一任：前任》中的“前任”二字，其实指的是那个寄托了至真至纯情感，却一直没有挑明的初恋对象。

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本片总体来说是一部比较适合女性观众观看的爱情片，通过两条时间线，分别讲述郭采洁扮演的女主角，在现实中的情感遭遇，以及在回忆中青春校园时代的初恋情感，可以说既有纯真、懵懂与甜蜜的青春爱情校园片的清新气息，也兼具现实社会中女性遭遇情感难题时的困惑、烦恼与忧伤。

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自己爱的人和爱自己的人该选哪个？如何不被爱情冲昏头脑看清渣男本质？在向现实妥协和不惜一切追求真爱之间，该如何抉择？来自婚姻不幸家庭的女生，是否应该坚信真爱？本片相当于为都市女性量身定制的一碗爱情暖汤，即便有些理想主义的色彩，那也可以看作是一种爱情励志正能量吧！

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影片一开始，就讲述了郭采洁扮演的女主角林心恬一直情路不顺，即便她在上学时跟自己心中男神——会打球、长得帅、功课好的男生黄克群因为一次意外彼此认识、互生好感，但最终还是因为各种阴差阳错没有在一起。





后来她就跟上大学时一位对她很好的男生戴维走到了一起，直到大学毕业进入职场，两人的感情一直很稳定。直到有一天，林心恬决定再去追求真爱，于是决定跟男友分手……

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跟一直对自己很好的男友提分手，林心恬这种作风，猛一看会让人感觉跟《比悲伤更悲伤的事》的女主角一样“作”哈，不够珍惜眼前人，但毕竟“追求真爱”最大嘛，所以林心恬跟情感稳定的男友分手，这种“追求真爱”的勇气也不是一般女性能够做到的哦！

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继续往下看，你会发现郭采洁扮演的林心恬跟男友分手的情节，同后面她遇到郑恺扮演的帅气小老板吾川的情节，有某种奇妙的呼应作用，就好比下面这段郭采洁和郑恺初次约会时，关于“真爱”的这段对白——

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郭采洁：“真爱”的定义是什么？

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郑恺：“真爱”的定义就是不论在什么时候，你遇见那个人，你就想跟他相处一辈子，哪怕当时你身边已经有别人。

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郭采洁：如果是你的话会怎么做？

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郑恺：如果是我的话，我会立刻跟身边的人分手，然后去拥抱真爱。

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郭采洁：那身边的人不是很惨吗？

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郑恺：可既然他已经不是你的真爱了，你还留着他，还霸占着他，这样不是更惨吗？

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郭采洁：那难道不会有人因为现实的状况，放弃真爱，然后退而求其次。

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郑恺：有，而且很多人都是这样，因为他们觉得，最后留在他们身边的人，才是真爱。不过很明显，你，不是这样的人。

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可能不少观众看到郭采洁和郑恺关于“真爱论”这段对白时，都已经忘了前面郭采洁跟男友分手的那场戏了，而这套“真爱论”不正是对郭采洁“分手有理”的经典诠释吗？同理可见，当后面郑恺为了跟郭采洁在一起，跟自己老婆离婚，再后来跟郭采洁结婚之后，又移情别恋另一位女下属，并且跟郭采洁提离婚的时候，不少女观众看到这儿应该都会心中暗骂郑恺“渣男”吧，但是翻回头再想想两人之间聊过的这个“真爱论”，郑恺的做法不也正是对这种“真爱论”亲身实践吗？所以，男男女女在情感中的“渣”与“不渣”，就看你对上述这个“真爱论”认同与否了，很难抉择是吧？很难轻易对这种价值观下定论是吧？这在某种程度上也可以呼应观众此前对于《比悲伤更悲伤的事》那种爱恨交加的情绪了。

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可见，《下一任：前任》不仅能带给观众一般爱情片都有的浪漫、甜蜜、伤感、幸福等情感，还能提供给观众与一般爱情片格外不同的思考空间，反思“为何真爱”以及“婚姻与爱情”的关系等话题。而郭采洁扮演的女主角林心恬那种即便生长在父母婚姻失败的单亲家庭，即便一路上遇到自己不爱的人和不珍惜自己的人，但依然保持坚强、保持信念、勇敢追求真爱的积极人生观和情感观，都是值得当代都市女性借鉴的。

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只要心态对了，就会发现天下无难事，就像影片中林心恬总是觉得自己跟心中“男神”黄克群的情感隔山隔水，结果长大后跟李东学扮演的黄克群再次面对面地交流之后，才发现自己之前许多疑神疑鬼的猜测都是错的，黄克群也是早在校园时期就对她情有独钟，还为了她拒绝了校花的示爱，两人之间的关系其实就隔了一层纸罢了。两人之间从没有坐下来认真地交流彼此情感，直到长大后两人第一次在一起交心，才发现彼此早已情根深种，彼此钟情。所以，妹子们，勇敢追爱、勇敢表白吧，也许你心中的“男神”也喜欢你呢？只要勇敢去爱，不论结果如何，心中都不会留遗憾了！（文/列文）