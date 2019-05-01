不再孤独——《一个叫欧维的男人决定去死》

今天介绍一部瑞典电影《一个叫欧维的男人决定去死》。

片名En man som heter Ove / A ManCalled Ove (2015)，别名明天别再来敲门(台)/ 想死冇咁易(港) / 叫欧裴的男人 / 欧维决定去死。

这部瑞典电影改编自瑞典作家弗雷德里克·巴克曼的同名小说。《一个叫欧维的男人决定去死》是他的处女作，也是瑞典头号畅销书，已被翻译超过25种语言。

从片名就可以看出，男主角名叫欧维，他想死，他决定自杀。他为什么想死，他想怎么死，一切都吸引大家继续看下去。

这是一部能让人笑又让人哭的作品，有笑有泪，充满温情。

59岁的欧维脾气有点怪，脑子一根筋，固执到极点，看起来就是个不太好相处的老头儿。

欧维独来独往，每天按照固定的作息时间，在社区和墓地之间行动。在社区里，他独居，没有妻子也没有孩子，每天他都会在社区里固定巡逻一番，检查库房门锁，阻止驶入社区的汽车，驱赶到处乱窜的阿猫阿狗，遇到不守规矩的人和事就要上去呵斥一番。

大家背后都称他为“来自地狱的恶邻”，也没有多少人愿意和他亲近。

欧维就是这样一位独居老人，看似尖酸刻薄，骨子里对社区对生活仍然还有激情。

看到欧维，我们似乎能够看到身边很多这样的老人，他们因循守旧，固执地守着几十年的习惯，用暴躁的脾气保护他们孤独脆弱的内心。

可就这样一位老人为何选择结束自己的生命呢。

都说人在死前会快速回顾自己的一生，在欧维四次选择自杀的时候，观众们可以跟着欧维的脑波快速浏览他的一生。

年轻时的欧维也是一表人才，幼年丧母并没有击垮他，跟随父亲生活让他对汽车和火车产生浓厚兴趣。经过努力，他成功拿到火车从业资格，父亲却因为过于兴奋而被火车撞死。随后欧维准备打理老宅时，房屋失火，遭遇强拆。紧接着他遇到一生挚爱索尼娅，两人度过了一段甜蜜幸福时光，怀孕旅行途中却遭遇车祸，孩子丢了，索尼娅也下身瘫痪。六个月前，索尼娅病逝，撒手留下欧维一个人，紧接着59岁的欧维遭受解雇，被新上来的年轻领导无情辞退。

看起来欧维可以无忧无虑地度过退休生活了，可是当欧维茫然回首自己的一生时，发现了无牵挂，对未来毫无期待。他满脑子想的都是去另一边陪伴妻子索尼娅。

欧维的性格十分直爽，也十分固执，做事认死理，不玩那些虚头巴脑的东西，认定的事情就一条道走下去。在工作上如此，在感情上更是如此。

从前车马很慢，一生只爱一个人，像北欧这种高福利国家更是如此，人民生活富足，有大把的闲暇时间可以享受人生。并不需要太多现代化高科技的玩意儿，哪里的日子很慢，车马邮件也很慢，一生也只要爱一个人。

欧维对妻子爱得深沉，两人相濡以沫走过半生。妻子离世对欧维的打击是致命性的，也是诱使欧维想要自杀的最根本原因。

看到欧维每天雷打不动地去墓地看望妻子，颇有一种“庭有枇杷树，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如盖矣”的感觉。

因此欧维想要想要带着最后的体面和尊严离开，去找他的爱。

纵观欧维的一生，的确算不上精彩。每每有好事降临到他身上时，坏事也接踵而至。似乎遇见索尼娅用尽了欧维一生的运气，剩下都是欧维为此付出代价。

不幸越来越多，欧维的脾气也就越来越差。索尼娅在世时，她很了解欧维，可以开导开导他，索尼娅不在了，欧维很容易走进自我保护的牛角尖，选择极端方式处理问题。

不论从哪个角度来看，自杀都是一个很丧的决定。当这个充满丧感的决定一而再再而三的遭遇失败时，原本很颓废的自杀行动变得充满喜剧色彩。

原来想要驱赶内心的苦闷，只需要一点点阳光。

新近搬来的移民邻居就是这样的一家人。帕尔瓦娜充满激情，犹如一团火焰进到欧维早已冷却的内心。欧维重新燃起对生活的热爱之火。

欧维是典型的外冷内热性格，默默帮助别人的时候总是撂几句狠话。只要熟悉了解了他，就会发现，这个老头儿其实挺可爱。

他嘴上大声抱怨邻居，可口嫌体正直，每次都竭力帮助邻居们。教帕尔瓦娜驾驶汽车、照顾流浪的猫咪、帮助汽车理念不和的老友、收留被赶出家门的出柜少年。他也渐渐忘记了要自杀的茬儿。

在欧维最低谷的时候，他遇到了一批好邻居。原本欧维觉得了无牵挂，一死百了，死亡未必是件坏事，可以去陪伴亡妻。

未曾想到身边还有那么多人需要自己，在一次次互动中，欧维选择与世界和解，他发觉自己不再孤独寂寞，活着也未必是件坏事。

来自地狱的恶邻，外冷内热，

老吾老及人之老，不再孤独。

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