网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>不再孤独——《一个叫欧维的男人决定去死》

不再孤独——《一个叫欧维的男人决定去死》

加入收藏

2019-5-1 22:39:50

不再孤独——《一个叫欧维的男人决定去死》

今天介绍一部瑞典电影《一个叫欧维的男人决定去死》。

片名En man som heter Ove / A ManCalled Ove (2015)，别名明天别再来敲门(台)/ 想死冇咁易(港) / 叫欧裴的男人 / 欧维决定去死。

 

这部瑞典电影改编自瑞典作家弗雷德里克·巴克曼的同名小说。《一个叫欧维的男人决定去死》是他的处女作，也是瑞典头号畅销书，已被翻译超过25种语言。

 

从片名就可以看出，男主角名叫欧维，他想死，他决定自杀。他为什么想死，他想怎么死，一切都吸引大家继续看下去。

 

这是一部能让人笑又让人哭的作品，有笑有泪，充满温情。

59岁的欧维脾气有点怪，脑子一根筋，固执到极点，看起来就是个不太好相处的老头儿。

欧维独来独往，每天按照固定的作息时间，在社区和墓地之间行动。在社区里，他独居，没有妻子也没有孩子，每天他都会在社区里固定巡逻一番，检查库房门锁，阻止驶入社区的汽车，驱赶到处乱窜的阿猫阿狗，遇到不守规矩的人和事就要上去呵斥一番。

大家背后都称他为“来自地狱的恶邻”，也没有多少人愿意和他亲近。

 

欧维就是这样一位独居老人，看似尖酸刻薄，骨子里对社区对生活仍然还有激情。

看到欧维，我们似乎能够看到身边很多这样的老人，他们因循守旧，固执地守着几十年的习惯，用暴躁的脾气保护他们孤独脆弱的内心。

 

可就这样一位老人为何选择结束自己的生命呢。

都说人在死前会快速回顾自己的一生，在欧维四次选择自杀的时候，观众们可以跟着欧维的脑波快速浏览他的一生。

年轻时的欧维也是一表人才，幼年丧母并没有击垮他，跟随父亲生活让他对汽车和火车产生浓厚兴趣。经过努力，他成功拿到火车从业资格，父亲却因为过于兴奋而被火车撞死。随后欧维准备打理老宅时，房屋失火，遭遇强拆。紧接着他遇到一生挚爱索尼娅，两人度过了一段甜蜜幸福时光，怀孕旅行途中却遭遇车祸，孩子丢了，索尼娅也下身瘫痪。六个月前，索尼娅病逝，撒手留下欧维一个人，紧接着59岁的欧维遭受解雇，被新上来的年轻领导无情辞退。

看起来欧维可以无忧无虑地度过退休生活了，可是当欧维茫然回首自己的一生时，发现了无牵挂，对未来毫无期待。他满脑子想的都是去另一边陪伴妻子索尼娅。

 

欧维的性格十分直爽，也十分固执，做事认死理，不玩那些虚头巴脑的东西，认定的事情就一条道走下去。在工作上如此，在感情上更是如此。

从前车马很慢，一生只爱一个人，像北欧这种高福利国家更是如此，人民生活富足，有大把的闲暇时间可以享受人生。并不需要太多现代化高科技的玩意儿，哪里的日子很慢，车马邮件也很慢，一生也只要爱一个人。

欧维对妻子爱得深沉，两人相濡以沫走过半生。妻子离世对欧维的打击是致命性的，也是诱使欧维想要自杀的最根本原因。

看到欧维每天雷打不动地去墓地看望妻子，颇有一种“庭有枇杷树，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如盖矣”的感觉。

因此欧维想要想要带着最后的体面和尊严离开，去找他的爱。

 

纵观欧维的一生，的确算不上精彩。每每有好事降临到他身上时，坏事也接踵而至。似乎遇见索尼娅用尽了欧维一生的运气，剩下都是欧维为此付出代价。

不幸越来越多，欧维的脾气也就越来越差。索尼娅在世时，她很了解欧维，可以开导开导他，索尼娅不在了，欧维很容易走进自我保护的牛角尖，选择极端方式处理问题。

 

不论从哪个角度来看，自杀都是一个很丧的决定。当这个充满丧感的决定一而再再而三的遭遇失败时，原本很颓废的自杀行动变得充满喜剧色彩。

原来想要驱赶内心的苦闷，只需要一点点阳光。

新近搬来的移民邻居就是这样的一家人。帕尔瓦娜充满激情，犹如一团火焰进到欧维早已冷却的内心。欧维重新燃起对生活的热爱之火。

欧维是典型的外冷内热性格，默默帮助别人的时候总是撂几句狠话。只要熟悉了解了他，就会发现，这个老头儿其实挺可爱。

他嘴上大声抱怨邻居，可口嫌体正直，每次都竭力帮助邻居们。教帕尔瓦娜驾驶汽车、照顾流浪的猫咪、帮助汽车理念不和的老友、收留被赶出家门的出柜少年。他也渐渐忘记了要自杀的茬儿。

 

在欧维最低谷的时候，他遇到了一批好邻居。原本欧维觉得了无牵挂，一死百了，死亡未必是件坏事，可以去陪伴亡妻。

未曾想到身边还有那么多人需要自己，在一次次互动中，欧维选择与世界和解，他发觉自己不再孤独寂寞，活着也未必是件坏事。

 

来自地狱的恶邻，外冷内热，

老吾老及人之老，不再孤独。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

上一页12

标签： 剧情片(3351) 生活(5176) 小成本(1471) 瑞典(84)

8.0 

一个叫欧维的男人决定去死 (2015)

影评(37)

收藏(480)

一个叫欧维的男人决定去死/En mand der hedder Ove(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8189878/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影及电影人及电影发烧友的联盟公社 20865

RSS订阅

电影及电影人及电影发烧友的联盟公社

409320名成员8248个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 