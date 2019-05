不再孤独——《一个叫欧维的男人决定去死》 今天介绍一部瑞典电影《一个叫欧维的男人决定去死》。 片名En man som heter Ove / A ManCalled Ove (2015),别名明天别再来敲门(台)/ 想死冇咁易(港) / 叫欧裴的男人 / 欧维决定去死。 这部瑞典电影改编自瑞典作家弗雷德里克·巴克曼的同名小说。《一个叫欧维的男人决定去死》是他的处女作,也是瑞典头号畅销书,已被翻译超过25种语言。 从片名就可以看出,男主角名叫欧维,他想死,他决定自杀。他为什么想死,他想怎么死,一切都吸引大家继续看下去。 这是一部能让人笑又让人哭的作品,有笑有泪,充满温情。 59岁的欧维脾气有点怪,脑子一根筋,固执到极点,看起来就是个不太好相处的老头儿。 欧维独来独往,每天按照固定的作息时间,在社区和墓地之间行动。在社区里,他独居,没有妻子也没有孩子,每天他都会在社区里固定巡逻一番,检查库房门锁,阻止驶入社区的汽车,驱赶到处乱窜的阿猫阿狗,遇到不守规矩的人和事就要上去呵斥一番。 大家背后都称他为“来自地狱的恶邻”,也没有多少人愿意和他亲近。 欧维就是这样一位独居老人,看似尖酸刻薄,骨子里对社区对生活仍然还有激情。 看到欧维,我们似乎能够看到身边很多这样的老人,他们因循守旧,固执地守着几十年的习惯,用暴躁的脾气保护他们孤独脆弱的内心。 可就这样一位老人为何选择结束自己的生命呢。 都说人在死前会快速回顾自己的一生,在欧维四次选择自杀的时候,观众们可以跟着欧维的脑波快速浏览他的一生。 年轻时的欧维也是一表人才,幼年丧母并没有击垮他,跟随父亲生活让他对汽车和火车产生浓厚兴趣。经过努力,他成功拿到火车从业资格,父亲却因为过于兴奋而被火车撞死。随后欧维准备打理老宅时,房屋失火,遭遇强拆。紧接着他遇到一生挚爱索尼娅,两人度过了一段甜蜜幸福时光,怀孕旅行途中却遭遇车祸,孩子丢了,索尼娅也下身瘫痪。六个月前,索尼娅病逝,撒手留下欧维一个人,紧接着59岁的欧维遭受解雇,被新上来的年轻领导无情辞退。 看起来欧维可以无忧无虑地度过退休生活了,可是当欧维茫然回首自己的一生时,发现了无牵挂,对未来毫无期待。他满脑子想的都是去另一边陪伴妻子索尼娅。 欧维的性格十分直爽,也十分固执,做事认死理,不玩那些虚头巴脑的东西,认定的事情就一条道走下去。在工作上如此,在感情上更是如此。 从前车马很慢,一生只爱一个人,像北欧这种高福利国家更是如此,人民生活富足,有大把的闲暇时间可以享受人生。并不需要太多现代化高科技的玩意儿,哪里的日子很慢,车马邮件也很慢,一生也只要爱一个人。 欧维对妻子爱得深沉,两人相濡以沫走过半生。妻子离世对欧维的打击是致命性的,也是诱使欧维想要自杀的最根本原因。 看到欧维每天雷打不动地去墓地看望妻子,颇有一种“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”的感觉。 因此欧维想要想要带着最后的体面和尊严离开,去找他的爱。 纵观欧维的一生,的确算不上精彩。每每有好事降临到他身上时,坏事也接踵而至。似乎遇见索尼娅用尽了欧维一生的运气,剩下都是欧维为此付出代价。 不幸越来越多,欧维的脾气也就越来越差。索尼娅在世时,她很了解欧维,可以开导开导他,索尼娅不在了,欧维很容易走进自我保护的牛角尖,选择极端方式处理问题。 不论从哪个角度来看,自杀都是一个很丧的决定。当这个充满丧感的决定一而再再而三的遭遇失败时,原本很颓废的自杀行动变得充满喜剧色彩。 原来想要驱赶内心的苦闷,只需要一点点阳光。 新近搬来的移民邻居就是这样的一家人。帕尔瓦娜充满激情,犹如一团火焰进到欧维早已冷却的内心。欧维重新燃起对生活的热爱之火。 欧维是典型的外冷内热性格,默默帮助别人的时候总是撂几句狠话。只要熟悉了解了他,就会发现,这个老头儿其实挺可爱。 他嘴上大声抱怨邻居,可口嫌体正直,每次都竭力帮助邻居们。教帕尔瓦娜驾驶汽车、照顾流浪的猫咪、帮助汽车理念不和的老友、收留被赶出家门的出柜少年。他也渐渐忘记了要自杀的茬儿。 在欧维最低谷的时候,他遇到了一批好邻居。原本欧维觉得了无牵挂,一死百了,死亡未必是件坏事,可以去陪伴亡妻。 未曾想到身边还有那么多人需要自己,在一次次互动中,欧维选择与世界和解,他发觉自己不再孤独寂寞,活着也未必是件坏事。 来自地狱的恶邻,外冷内热, 老吾老及人之老,不再孤独。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视 上一页12下一页

标签: 剧情片(3351) 生活(5176) 小成本(1471) 瑞典(84)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.