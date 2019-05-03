《危楼愚夫》：这样的男人越多越好！









当这部影片看完之后，我禁不住用“心惊肉跳”来形容，这部俄罗斯电影震撼到我了！不是因为有出格的动作戏，或是爆浆的血腥镜头，或是多么炫目的特效，而是它的镜头非常生活化但剧情却是黑暗至极，让人感觉是那么深刻而真实！影片讲述的是一位管道工，在一幢三十多年的老楼房里检测，由于楼房内住户的卫生间瓷砖破裂，他非常重视。





俄罗斯的冬天很冷可男主还是尽心尽职的到室外仔细查看，这一看真的是把他吓了一大跳！外墙地基处出现了一条又深又大的裂缝，他抬起头望着长长的裂缝倒吸一口气，于是他立刻到楼上和他的同事说明情况，而同事则不以为然的跟他说，上级领导早就拿到维修款并私吞了，所以才出现现在这种情况。









男主也感到很无奈，他乘坐公交车回到家中睡下后，快到凌晨时他突然惊醒，在电脑里进行不断的测试，得出的结果是，只有24小时那幢危楼就会倒！他当即就吓出了一身冷汗连忙穿上外套，熟睡中的妻子和孩子被他吵醒了，隔壁房间的父母也被他吵醒了。他把情况告诉家人事情非常紧急，凑巧的是其母亲正好认识市长的财务。





难怪母亲平时总是气急败坏地数落男主的父亲没出息，不但挣得少而且不学别人去拿公家的财物，弄的家里经济拮据很没面子！这位母亲的价值观和人生观绝对是有问题的，他在训斥丈夫的时候竟然在饭桌上，而且是当着儿子、媳妇、孙子的面，俗话说：君子爱财，取之有道！难道丈夫和儿子，不想多挣些钱回来？作为母亲，应该耐心的引导，并出些实用不违法的点子才是。









当男主想通过母亲朋友找到市领导时，母亲第一反应就是叫他不要管闲事，可他的良知促使他让母亲尽快拨通电话。就这样他孤身一人来到了为市长举办的晚会上，在会上表彰了女市长这几年来的贡献，男主的心里一定是觉得很讽刺的。他非常焦急的等待着，市长一坐下他立刻前去汇报，令好心情的市长表情严肃起来，当她了解到一番情况后，她命令住房部长和消防部长前去危楼勘察。





于是男主带着他们俩，来到了有着大裂缝的危楼前，可他们觉得不会倒塌，男主带他们来到了楼顶放上了横下的酒瓶，酒瓶立刻滚动起来，说明楼房倾斜的很厉害！此刻他们相信了并感到很棘手，于是火速赶到市长那儿汇报情况，市长的办公厅顿时炸开了锅：有的认为这事归住房部管跟他们没有关系、有的直接责问维修款去了哪儿？





而住房部长也当面检举揭发别的部长挪用公款，市长见状一气之下愤怒地拍起了台子，表示在座的不干净都有问题，所以大家要团结一致解决现在都棘手问题。这个时候，市长的幕僚给她出了主意：让她做瞎子般不要管那幢楼了。虽然那幢32号危楼里居住的近800位民众：有很多都是监狱里放出来的人、吸毒的人、最底层的人。















但从小在农村长大的市长对他们还是具有同情心的，市长在半夜三更会见了房地产开发商，尽管对他开了很多承诺却遭到一口回绝。市政府的严重赤字也是压在市长心口的一块巨石，在明哲保身万般无奈之下她又听取了幕僚的另一个馊主意：在烧毁了书面材料证据后，命令警察厅长带领住房部长、消防部长和男主来到郊外的湖边。





当手持长枪的警卫押送他们下车时，住房部长预感到了情况并向警长求情告知事情和男主没有关系，他什么都不知道。并扯大喉咙骂男主叫他滚，当男主失魂落魄地狂奔500米来到岸上后，只听见砰砰两声枪响……吓得他到家后连忙叫妻子收拾行李、带着孩子、和父母简单告别后要开车离开这座城市。













当行驶到32号危楼前，男主和妻子正在争论着：妻子抱怨丈夫多管闲事害得她担惊受怕。而丈夫看到危楼前空无一人觉得非常奇怪，因为政府官员之前是答应他尽快将群众撤离危楼的。都是骗局，都是阴谋，男主感到非常气愤，这时候俄罗斯战斗民族的精神体现出来了。





男主坚强地和妻子告别目送她开车离开，他明明可以一起离开的，他却狂奔到32号危楼里挨家挨户的敲门，告诉大伙大楼要塌了赶快撤离。这个时候影片的剧情已经是非常悲情了，男主为了陌生人的安危而抛开了亲人的安危，如果有好的结局那还是值得的。









可结局却很黑暗：当男主筋疲力竭地来到楼下，几百个人站在了门口此时的楼房并没有倒塌，爱挑衅的人误以为是男主开玩笑，带领众人将男主打倒在地、拳脚相加,男主则在地上蜷缩一团痛苦地呻吟着，不知道他此时此刻是不是后悔了？影片就这样戛然而止的结束了，男主虽然只是管道工却像父亲那样敬业、善良、有责任感！





他不是愚夫而是智者、勇士、这样的男人越多越好，只有更多有像他这样的人国家才有希望！这是一部俄罗斯反腐败电影，拍的很直接也很有力量！此片在2014年的瑞士洛迦诺国际电影节上斩获四大奖项也属实质名归,让人看了之后过目不忘、陷入深思、心潮澎湃！



































