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想说真香口难开——《惊奇队长》

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2019-5-3 20:56:58

想说真香口难开——《惊奇队长》

**《惊奇队长》片名Captain Marvel (2019)，别名漫威队长/惊奇女士。

 

这是漫威电影宇宙第21部作品，上映时间就在《复仇者联盟4》上映前一个月。

影片上映前，漫威电影“掌门人”凯文·费奇都给惊奇队长进行造势，甚至表示“她是最强的漫威超级英雄”。而且和其他漫威电影喜欢启用便宜点的新人演员不同，这次的惊奇队长直接由奥斯卡影后布丽·拉尔森出演，能够由此待遇的漫威超级英雄，独此一家，可见漫威对这个角色的重视程度。

 

其实不管漫威对惊奇队长有何种礼遇，观众们都可以理解。毕竟惊奇队长Captain Marvel是顶着Marvel公司名字的角色，堪比行走的公司招牌。就像DC家的牌面超人一样，给自家的牌面经营造势都是些常规操作。

漫威家的惊奇队长和DC还有一段渊源。早年间，原本惊奇队长是DC旗下的一名男性超级英雄，能力近似超人，类似低龄版搞笑超人。而后漫威做大做强后，看着顶着自己名号的漫画角色在给对手打工，就也创作了自己的惊奇队长，并且打官司，从DC手中抢到惊奇队长的名字。而DC保留惊奇队长的形象，DC只能将惊奇队长改名，恰好这个角色影片今年上映，他就是《沙赞》。

 

漫威手中的惊奇队长前后历经数人，其中最著名的就是初代惊奇队长迈·威尔和二代惊奇队长卡罗尔。其余几个有过惊奇队长名号的超级英雄超能力远远不及这两人，略过不表。

漫画中的初代惊奇队长迈·威尔是宇宙三大文明之一的克里星人，他的能力对标DC家的超人，和超人一样能够吸收太阳能并转化成其它超能力，具有超强力量、耐力、智力，会超光速飞行、发射光子冲击波、外太空自由活动、瞬间移动、制造幻想等，是漫威宇宙中为数不多能够同时掌握科技和魔法的角色。

漫画中的二代惊奇队长卡罗尔继承了他的能力，曾短暂加入复联。迈·威尔和和指控者罗南都是克罗尔的指路人。不过由于卡罗尔情绪起伏多变，仗着自己拥有超强能力，做过大量匪夷所思的行径，被大家亲切地称之为“漫威一婊”。

 

考虑到MCU中的惊奇队长要无缝融入电影宇宙，加入这个重量级角色时就需要不少心思了。

和《钢铁侠》《美国队长》《雷神》这些单人影片相似，《惊奇队长》的最大作用就是引出这个角色。因此影片的剧情也可以简单地看成是蓝绿星人大战，大战结果就是诞生了一个惊奇队长。

 

熟悉漫威动漫作品的观众肯定会很熟悉影片中出现的外星势力。蓝星人克里人和绿星人斯克鲁人算是世仇般的敌对势力，一方侵略引发旷日持久的战争。

因此当观众们看到这两个势力引出惊奇队长时，几乎就可以猜到影片剧情走向。影片剧情层面先天就失掉了新鲜感，反转似乎早已板上钉钉。

 

影片最大的优点就是丰富MCU，片中有大量丰富的细节，结合MCU已有电影，观众们可以串联起一个更加丰满的MCU。

《惊奇队长》就像开启MCU一般，直接启发三级特工尼克·弗瑞设立神盾局，交代了复仇者名字的来源，组建复仇者联盟为后面几十部影视作品铺路。还交代了尼克·弗瑞怎么失掉了一只眼睛。尼克·弗瑞失了一只眼睛，成了大家最为熟悉的妈惹法克侠。他当然不会说自己是撸猫把自己眼睛撸掉的，只能对那些高大上的传言不置可否，维持自己高冷人设。其实年轻的时候，谁还不是个逗哔。

在电脑特效加持下，重新长出头发的寇森在年轻时就展现出智勇双全，颇具发展潜力。

 

惊奇队长的能力过于强大，实在难以和现存超级英雄摆到同一水平线。于是只能安排惊奇队长一出现，就到遥远外太空忙活自己的事情，带着绿星人到处旅行。

《复仇者联盟》前三部中，复仇者联盟的大佬们一个个打得何其辛苦，拼了老命的和外星生物、人工智能大战。可是弗瑞有着终极大杀器偏偏不用，估计他看着这些超级英雄们都是一副恨铁不成钢的心情。老子辛辛苦苦搜罗了这么多超级英雄组建了复联，结果还是需要老子呼叫大杀器才行。

 

橘猫果然都是大胖子，十个橘猫九个胖，还有一个压倒炕。《惊奇队长》算是给橘猫们正名了，原来其实他们胖不仅是吃得多消化好，而是肚子里星辰大海，直接通往另一个次元空间。

别看橘猫长得像只普通猫，其实是种叫噬元兽的外星生物，它们嘴里会伸出带有利齿的触手，啥都能吞下，将任何生物转送到其他纬度，据说还可以吞下整个星系。连灭霸脸上都有三条爪印。

吃瓜群众纷纷表示，如果是噬元兽打败了灭霸，一定双手双脚赞成。

 

最终一战中，惊奇队长化身水滴，瞬间歼灭克里舰队。

我觉得国内拍摄《三体》的人应该看到样本了，至少不能拍出来比《惊奇队长》效果差，否则何来脸面再见江东父老。

 

其实看《惊奇队长》更多的还是为看《复仇者联盟4》做准备。当初选角布丽·拉尔森定下后，观众们纷纷表示了反对和不满，哪怕一直对漫威选角很有信心的人，想说一句“真香”都真的说不出口。

布丽·拉尔森担任惊奇队长一直不被大家看好，尽管是影后加持，但演员和角色气质不符，更让人难以接受她融入整个系列。

其实在选角阶段，丽贝卡·弗格森、艾米莉·布朗特、娜塔莉·多默尔都被漫威纳入过考虑范围。真的不知道什么不是这些演员出演，着实可惜。换其中任何一个，都不会有这么大的选角争议。

 

《惊奇队长》最大缺点就是缺乏角色成长。作为一部介绍英雄起源的单人影片，一定要让观众们对她产生认同感，否则就会想隔壁DC一样，单人剧还没铺垫好就急着拍《正义联盟》。

观众对惊奇队长缺乏认同，最根本的原因还是这个角色缺乏必要的成长。和漫画中的惊奇队长类似，影片中的惊奇队长也是天降好运，别人都宇宙魔方被炸死的情况下，她能够吸收宇宙魔方的力量，成了超能力出众的惊奇队长。

影片对路人观众并不是很友好，如果不是美漫忠实粉丝，估计会觉得有很多无趣的地方。

影片除了几个片段闪回介绍了卡罗尔幼年，剩余时间并没有好好反映角色的自我怀疑，缺少必要的成长历练，更像是一个中了8亿的暴发户，突然就成了漫威一姐。

 

空降一姐少成长，

想说真香口难开。

【漫威英雄】惊奇队长(Captain Marvel)迈威尔(Mar Vell) 介绍

http://t.cn/ESdID7b

 

【漫威英雄】惊奇女士（Ms.Marvel）卡罗尔.丹弗斯（CarolDanvers）介绍

http://t.cn/ESdM2Kl 



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7.1 

惊奇队长 (2019)

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惊奇队长/Captain Marvel(2019)
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