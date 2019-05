苦尽甘来终到头——《欲后》 今天介绍一部哥伦比亚爱情题材影片《欲后》。 片名?Cómo te llamas? / Eva und Candela (2018)。 我想知道有多少人是被这部影片的中文片名骗进来的。 乍一看《欲后》的名字很欲,从上到下弥漫着荷尔蒙气息。但是影片正片却不是这么回事,尽管也有一些同性镜头,其实也只是为了剧情服务,通过赤裸镜头反映两位女主人公伊娃和坎德拉之间的地位转换罢了。 影片的名字《?Cómo te llamas?》意思是“你叫什么名字?”英文片名《Eva und Candela》更加直白,就是伊娃和坎德拉。真不知道翻译成“欲后”有何用意,可能是震惊部的人翻译的吧。 其实在影片中并没有多少欲望,即便伊娃和坎德拉赤裸相对,也不会让人看到邪念,片中表现更多的控制欲。 伊娃是一名初出茅庐的女演员,坎德拉是一名女导演,两人因拍戏相识相知、产生好感,随即拍拖走到一起。 伊娃和坎德拉度过了一段如漆似胶的蜜月期。 在此期间,坎德拉明显占据主导地位,她是一名导演,有资源、有阅历,她也为伊娃的发展尽心尽力。 伊娃只是一个新人演员,在演艺圈中没有其他资源,除了尽心尽力地做好本职工作,剩余的还需要依靠坎德拉。 美好的日子总是短暂的,蜜月期更是如此。 日子一久,很多问题就慢慢凸现。伊娃凭着自己的努力,逐渐在圈内崭露头角,成了当红明星,而坎德拉则退圈,去学校当了一名老师。 两人之间的地位形成反转。当初占据主导的坎德拉成了附庸,而依附于坎德拉的伊娃慢慢成了主导。 巨大的心理落差让坎德拉产生紧张危机感,她怂恿伊娃和别的男人生个孩子。等孩子生下后,坎德拉对孩子不管不顾,让伊娃一个人带孩子。伊娃费尽心思带着孩子,还要拼死拼活减肥恢复身材,好不容易能够再次就到片约。此时坎德拉再次醋意大发,和自己的学生发生了关系,并且主动坦白。 就这样两人再也会不去了。 看着伊娃和坎德拉的发展路线,是不是让人想到《一个明星的诞生》的艾丽和杰克。同样都是发生在演艺圈的故事,同样都是一个成名者爱上初入演艺圈新人,同样都是两人发生地位反转,同样都是旧人受不了落差而作怪。 只不过这个坎德拉更渣,鼓动伊娃生孩子的是她,生下来不管的也是她,在阻止伊娃继续提升了一次后还不够,还勾搭学生并告诉伊娃。坎德拉想通过伤害伊娃的方式让伊娃重新回归,这种方式无异于小孩子撒泼打滚,除了对两人产生伤害,并没有任何积极作用。 《欲后》讲述的故事本质地位互换对爱情的影响,只是披上同性的外衣,借着LGBT的东风起飞。 坎德拉对伊娃的爱更多夹杂着权力欲和控制欲,希望自身占据主导地位。自己地位下降时,迫切的想重回主导地位,甚至不惜采用阻止对方进步的方式。其实坎德拉的出发点就不正,采用的方法也不对,正确的方式是提升自己,要么拿出过硬的作品、要么拿出扎实的学术成果,只有这样才能配得上另一半的当红明星地位,届时自然会重新赢回自信,赢回美人。 伊娃对坎德拉的爱相比坎德拉更加单纯,她一开始在坎德拉的庇护下快速成长,后面的路则全是自己走出来的。伊娃一次次包容坎德拉的过分做法,甚至听从坎德拉的建议生了个孩子,结果得到的结局不是对方的爱,而是冷暴力,这让伊娃如何不心寒。 一开始我们一无所有,后来我们有了其他,却没了彼此。 爱要建立在平等的基础上,任何一方都不要只想着控制或索取,不然这段爱迟早走向灭亡。 控制索取非真爱, 苦尽甘来终到头。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视 上一页12下一页

