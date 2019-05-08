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苦尽甘来终到头——《欲后》

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2019-5-8 18:34:23

苦尽甘来终到头——《欲后》

今天介绍一部哥伦比亚爱情题材影片《欲后》。

片名?Cómo te llamas? / Eva und Candela (2018)。

 

我想知道有多少人是被这部影片的中文片名骗进来的。

乍一看《欲后》的名字很欲，从上到下弥漫着荷尔蒙气息。但是影片正片却不是这么回事，尽管也有一些同性镜头，其实也只是为了剧情服务，通过赤裸镜头反映两位女主人公伊娃和坎德拉之间的地位转换罢了。

 

影片的名字《?Cómo te llamas?》意思是“你叫什么名字？”英文片名《Eva und Candela》更加直白，就是伊娃和坎德拉。真不知道翻译成“欲后”有何用意，可能是震惊部的人翻译的吧。

其实在影片中并没有多少欲望，即便伊娃和坎德拉赤裸相对，也不会让人看到邪念，片中表现更多的控制欲。

 

伊娃是一名初出茅庐的女演员，坎德拉是一名女导演，两人因拍戏相识相知、产生好感，随即拍拖走到一起。

 

伊娃和坎德拉度过了一段如漆似胶的蜜月期。

在此期间，坎德拉明显占据主导地位，她是一名导演，有资源、有阅历，她也为伊娃的发展尽心尽力。

伊娃只是一个新人演员，在演艺圈中没有其他资源，除了尽心尽力地做好本职工作，剩余的还需要依靠坎德拉。

 

美好的日子总是短暂的，蜜月期更是如此。

日子一久，很多问题就慢慢凸现。伊娃凭着自己的努力，逐渐在圈内崭露头角，成了当红明星，而坎德拉则退圈，去学校当了一名老师。

两人之间的地位形成反转。当初占据主导的坎德拉成了附庸，而依附于坎德拉的伊娃慢慢成了主导。

 

巨大的心理落差让坎德拉产生紧张危机感，她怂恿伊娃和别的男人生个孩子。等孩子生下后，坎德拉对孩子不管不顾，让伊娃一个人带孩子。伊娃费尽心思带着孩子，还要拼死拼活减肥恢复身材，好不容易能够再次就到片约。此时坎德拉再次醋意大发，和自己的学生发生了关系，并且主动坦白。

就这样两人再也会不去了。

 

看着伊娃和坎德拉的发展路线，是不是让人想到《一个明星的诞生》的艾丽和杰克。同样都是发生在演艺圈的故事，同样都是一个成名者爱上初入演艺圈新人，同样都是两人发生地位反转，同样都是旧人受不了落差而作怪。

只不过这个坎德拉更渣，鼓动伊娃生孩子的是她，生下来不管的也是她，在阻止伊娃继续提升了一次后还不够，还勾搭学生并告诉伊娃。坎德拉想通过伤害伊娃的方式让伊娃重新回归，这种方式无异于小孩子撒泼打滚，除了对两人产生伤害，并没有任何积极作用。

 

《欲后》讲述的故事本质地位互换对爱情的影响，只是披上同性的外衣，借着LGBT的东风起飞。

 

坎德拉对伊娃的爱更多夹杂着权力欲和控制欲，希望自身占据主导地位。自己地位下降时，迫切的想重回主导地位，甚至不惜采用阻止对方进步的方式。其实坎德拉的出发点就不正，采用的方法也不对，正确的方式是提升自己，要么拿出过硬的作品、要么拿出扎实的学术成果，只有这样才能配得上另一半的当红明星地位，届时自然会重新赢回自信，赢回美人。

伊娃对坎德拉的爱相比坎德拉更加单纯，她一开始在坎德拉的庇护下快速成长，后面的路则全是自己走出来的。伊娃一次次包容坎德拉的过分做法，甚至听从坎德拉的建议生了个孩子，结果得到的结局不是对方的爱，而是冷暴力，这让伊娃如何不心寒。

 

一开始我们一无所有，后来我们有了其他，却没了彼此。

爱要建立在平等的基础上，任何一方都不要只想着控制或索取，不然这段爱迟早走向灭亡。

 

控制索取非真爱，

苦尽甘来终到头。

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标签： 爱情(7479) 剧情片(3355) 小成本(1473) 哥伦比亚(54)

欲后 (2018)

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欲后/¿Cómo te llamas?(2018)
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