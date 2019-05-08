追《越狱》的激情竟然在这部韩剧重逢了！

文 / 斯嘉丽

今年美剧年被称为《权力的游戏》（以下简称权游）年毫不为过。历时八年终于等到最后一季的权游迷们，迎来了世纪狂欢年，权游已经不是美国的权游，而是世界的权游。但是，在你们为权游而疯狂时，我居然为一部韩剧夜不能寐辗转反侧，执着程度到了好像每天就是为了等它的更新而呼吸。因为这部韩剧的节奏与让我 n 年前对美剧一见钟情的《越狱》有迷之神似。这种感觉就跟在社会摸爬滚打多年以后忽然唤醒初恋感觉的震撼一样。必须沉迷！

这部剧的男主在此之前我完全没有印象，但是这不重要，重要的是现在，就像你遇到真爱完全没必要查人家的感情史一样，过去的就过去了，你没来得及参与的部分还要怪别人没给你留位置吗？重要的是，在这部剧里面男主南宫岷的表现可圈可点，智商在线，演技爆表。这部剧成功的因素很多，最重要的部分当然是南宫岷的表现，这位年届四十的大叔，以禁欲系的演技，实力演绎了高智商男如何以一己之力扳倒韩国财团的。他的表现里有一些韩国实力派男演员的传统技巧，很多动作都能看出来，但是非常个人的优点是，没有马景涛式的咆哮，也不像我国大部分男演员那么木偶，比较善于使用面部微表情和眼神，跟曹承佑在《秘密森林》里的表现有异曲同工之妙，虽然没到面瘫演技的高度，还是可以预定明年百想最佳男主提名。 “大器晚成”四个字来形容这位大叔毫不为过。

在剧中，每一个你以为是他针对目标的人，其实只是他的棋子，只是他下的一盘大棋上的一个环节。这样步步为营精心计算的人，竟然是一个神级良心正义医生。类似佐罗或蜘蛛侠似除暴安良伸张正义的人物。为社会正义而策划。欣喜之余却让你看到，如果没有这样一个人，电视剧里的社会和所有小人物，竟然没有任何出路。制度完全不能克制人性之恶，所有的上层阶级互相勾结编织了一张奴役普通人的网。只是奴役的方式和古代不一样而已，社会的进步，原来只是进步在这个方面，窥一斑而知全貌，看着让人不寒而栗？

但至少韩国前总统朴景惠企图以刑期中止执行出狱时，他们有《囚犯医生》这样的电影来反映现实，为民众戳穿谎言，而台湾的陈水扁，却在巨贪之后，还能保外就医，不怪每次去台湾旅游时，遇到的普通民众都说台湾基础设施建设停滞了二十年，你见到了贪污取之于民，却不见还之于民，当然没钱发展基础设施建设了。所以我所看到的台湾，从南到北，从东到西，除了台北和高雄，基本上就长得像大陆的乡镇。拍老电影都不用搭布景。方便！

此剧成功的第二个因素自然是我们的神级配角金炳哲大叔了。百想最佳男配，放在哪里哪里亮。在这部剧里面，他一改往日塑造的搞笑形象，第一次实力演绎了一位权欲熏心，不折手段，阴险狡诈，皮笑肉不笑的反派。假如不是男主南宫岷每次的棋高一着让他看着像小丑，前六集我基本都是看到他就想打死。因为六集以后，此剧更牛逼的反派 boss 浮出水面，就是崔元英饰演的本部长。

如果说金炳哲出现让我想用鞋子拍死他，崔元英每次出现给我的感觉就是不寒而栗，真的，自带冷气机。只是靠控制力极强的表情和身体语言以及对话，不用任何人他就能创造出冰冻三尺的气场，这份对面部表情的控制力让我特别想提名他入围百想最佳男配。真的平时都出现在偶像剧里打酱油的角色，到了中年忽然演技大爆发，都应该感谢谁？恐怕此剧的编剧和导演应该被狠狠表扬一下。尤其是编剧，深谙电视剧勾人之道，没到结尾就放个悬念，每到绝处就给你一个反转，目测到 22 集都是环环相扣精彩纷呈。

但是韩国编剧都有不持久的问题。到 24 集我看着就有些过于神化男主了，为了打击财团反正编剧让他去哪他去哪，毫无禁忌之下也就打破了逻辑这条线。而且反转得太多也让我有点审美疲劳。但是至少前 22 集是没有一分钟多余的。而且我现在已经开始二刷了。

如果你每周等权游到心慌，不如看看这部剧来嗨一下。明天开始会放二刷的分集解说。

2019 年 5 月 8 日

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影片信息

片名：囚犯医生

导演：黄仁赫

主演：南宫岷 金炳哲 崔元英

上映时间： 2019 年 3 月 20 日

类型：剧情

集数： 32

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