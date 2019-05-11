不吐不快！《罗马》让人难以忍受的2大硬伤

如果你有关注2019年的奥斯卡金像奖评选, 你应该很清楚, 阿方索·卡隆的新片《罗马》不仅是最佳影片奖的领跑者, 而且最终赢得了最佳外语片奖。

获得最佳影片奖的《绿皮书》在奥斯卡颁奖典礼结束后迅速趁势引进国内赢得了惊人的票房, 反观最佳外语片《罗马》碍于全球由网飞网络发行, 国内迟迟不能定档, 耽搁了两个多月才终于在国内电影院上映。

那么, 这部在颁奖季备受关注的时代剧是否会受到国内观众的认可呢？

对绝大多数影迷来说, 《罗马》无疑是一部回味无穷、引人入胜的电影, 当然也是卡隆所有电影作品中最具艺术魅力的一部。

虽然有些人可能会觉得与其不带感情色彩、冷静旁观的电影创作风格格格不入, 但饱含人情味的表演和如画一般富有意境的摄影, 使《罗马》成为了一场身心和视觉上的双重盛宴。

不管这部电影是否比《绿皮书》更应该获得最佳影片奖, 不可否认, 《罗马》确实是今年最令人享受、最令人回味、最令人难忘的电影体验之一.....。

不过, 下面只说说这部享有盛誉的艺术佳片的缺憾之处.....。

2. 熟悉的剧情和简单的剧本

卡隆的剧本肯定是这部电影中最薄弱的部分, 但是很显然, 相比借助于宽泛的对话或事件, 导演更热衷于直观地讲述自己的故事.

影片的核心剧情讲述是20世纪70年代初住在雇主家的女佣克莱奥 (雅利察？阿帕里西奥) (Yalitza Aparicio) 为一个墨西哥中产阶级家庭工作时的生活经历, 由此产生的阶级和家庭问题显然并不具有什么独特性。

基本上在许多以前的电影中你已经无数次看到过类似的核心情感主线, 但这部电影非常成功地在表演、执导和视觉效果等其他方面超越并弥补了其剧情俗套的不足。

虽然一些微妙的处理方法使得剧本似乎并没有那么缺乏深度, 但偶尔有些时候也会明显让人感觉有点做作, 特别是第三幕不必要的揭示, 毫无必要地揭露了一个对于观众来说根本不存在的悬念。

好在, 这部电影极其风格化, 充满了寡言少语的克制感, 令人印象深刻地使原本非常普通的剧本化腐朽为神奇。如果换其他导演来指导, 《罗马》很可能就远没有那么吸引人了。

1. 节奏太慢偶尔会让人难以忍受

卡隆的电影的节奏一贯都很沉稳, 而这次显然更加甚之, 尽管《罗马》135分钟的时长并不过分, 但导演过于克制的缓慢节奏有时候对影片整体并没有好处。

当第五次看到又是以没完没了的全景镜头呈现一个几乎没有任何事情发生的房间时, 很难不开始有点不耐烦了, 尽管你也可以肯定地说, 导演这么做只是为了让观众沉浸在这段时间和场景中。

即使这样解释, 间或加快一下节奏, 《罗马》绝对会更紧凑, 更简洁。那些值得逗留的时刻固然精彩, 但其中一些拖延太久只会令人不快。

以上就是我对《罗马》的些许抱怨.....。你觉得《罗马》怎么样？请在评论中说出你的感受!