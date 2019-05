沟通无效,漫漫平权——《黑色党徒》 **《黑色党徒》片名BlacKkKlansman / Black Klansman (2018),别名卧底天王(港)。 本片根据2014年罗恩·斯塔尔沃斯的自传改编,这个自传式的故事本身就充满传奇色彩。 他以一名黑人警察的身份打入3K党内部,巨大的反差形成强烈的戏剧效果。 在如今政治正确的大形势下,在“Black Matters”呼声日益高涨的情况下,导演斯派克·李选择将这个故事搬上大荧幕,角逐一把奥斯卡,显然是一个十分明智的选择。 故事发生在上世纪70年代,罗恩·斯塔尔沃斯是科罗拉多州的一名新入职警察,也是局子里第一位黑人警察。罗恩不甘心当一名新入职的菜鸟,他想要表现自己,想要更大的机会。 很快机会就来了,报纸上的“某组织”Ku Klux Klan招人引起了罗恩的兴趣。Ku Klux Klan正是臭名昭著的3K党,罗恩冒充白人口音,打电话过去。第一句话便是“我厌恶黑鬼”,引得周边的白人警察纷纷侧目。 很快他凭借自己的语言天赋和嘴炮功力,成功打入3K党组织成为一名卧底。喜剧和悬疑效果主要依赖黑人身份和3K党的反差。 经过长时间的卧底行动,罗恩帮助当地警局掌握了3K党极端行动动向,成功避免了一起恐怖袭击。 70年代,3K党死灰复燃,70年代,黑豹党如火如荼。 三K党(Ku Klux Klan,缩写为K.K.K.),其中Ku-Klux二字来源于希腊文KuKloo,意为集会,Klan是种族的意思。 1915年一部经典电影《一个国家的诞生》极度美化3K党,让这个白人至上的极端民族主义组织死灰复燃。《黑色党徒》花了一段高潮戏份专门批判《一个国家的诞生》,采用平行剪辑的方式批判种族主义。 斯派克·李以其人之道还治其人之身,《一个国家的诞生》拍摄手法很经典,很多影片处理方法一直沿用至今,但主题思想错了,我就敢批判你。 3K党从1866年创建开始,采取暴力手段对抗其他族裔,喜欢刺杀政见不同的异己。这个组织几经沉浮,慢慢转入地下。因此在本片中看到的3K党神神秘秘,颇有地下组织的味道。 同时期活跃在美国的还有黑豹党。1966年美国黑人社团黑豹党成立,这是美国历史上一个激进的黑人民主主义者组织。他们的宗旨是打击种族主义和他们认为是压迫性的经济和政治制度,同样采取暴力手段对抗种族压迫,甚至和警察有冲突,后期随着多名领导人被杀,黑豹党放弃极端方式。 故事发生在这个风起云涌的年代,黑白两方势力都处于上升期,双方理念完全向左,谁也不服谁,谁都想弄死对方。夹在中间的警察自然不希望发生暴力事件。 《黑色党徒》对黑豹党只是略微提了一下,花了大量的笔墨描写3K党的丑恶嘴脸。 这点很好理解,影片总是会反映导演的诉求。就像《一个国家的诞生》美化3K党一样,《黑色党徒》即便不去美化黑豹党,也不会反映黑豹党的极端行为。就像提到马丁·路德时只会说“有一个梦想”,而不会说他的私生活。 这本来就是反映黑人诉求的影片,自然不会拍摄黑人自己的不当言行。 《黑色党徒》采取喜剧的方式表现这个沉重话题,这个故事并不是一出喜剧。导演选择喜剧的方式其实也是为数不多的选择。如果拍成正剧,太过于严肃。 手握话语权的白人们口中喊着政治正确,其实是在享受着各种既得利益的情况下喊喊而已。真的拍成批判性极强的作品,戳中白人的伤痛,那也就别想得奖了。 同期的《绿皮书》同样采取轻喜剧的方式表演种族问题,效果就很好。太过沉重的方式会缩小受众,不利于获奖。《绿皮书》十分聪明,白人笑盈盈地坐在幕后,将黑人烘托在前台,黑白皆大欢喜。 因此《绿皮书》能够获得第91届奥斯卡金像奖最佳影片,《黑色党徒》只能获得最佳改编剧本。一切皆有套路。 会哭的孩子有奶吃。黑人大喊Black Matters,白人也在喊着:White Matters,偏偏没人关心黄种人。所谓强调自己是种族主义受害者的人,不过是希望引起注意,捞取更多好处。 谁掌握话语权,谁就能够发出声音,最惨的是那些连说话权利都没有的人…… 经济下行时,极端民族主义就会抬头。大家都将矛头对向外来人员,这些外来人员可以是籍贯不同、可以是肤色不同、可以是宗教信仰不同,只要有一点点和自己族类的不同之处,都可以成为攻击和发泄的渠道。 人种、宗教、阶级这些都是强行灌输的结果,人类个体存在差异性,但这些和种族宗教无关,个体差异都是先天形成,只要后天能够得到相应资源,都可以实现很好的发展。 种族主义者可不会这么想,他们会将自己遇到的困难推给别人,而不是从自己身上找原因。所有人都觉得对方是蠢蛋,自己的一切都是正确行为。 这些人不是蠢就是笨,简单粗暴地将现实生活中的不幸归结于人为划分的差异性。在美国就是最明显的种族歧视,换个环境就是差不多的地域歧视。 就像影片结尾时放出的各种新闻片段集锦所示,政客们充分利用蠢人的愤怒捞取自己的政治资本,煽动仇恨,在相互仇恨中赚取选票。“美国优先”“让美国再次伟大”这些口号现在听起来是不是非常熟悉。而愤怒的种族主义分子则通过暴力手段发泄,制造暴力恐怖事件,进一步割裂社会。 一条漫漫平权路, 一场无效沟通梦。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 历史(1826) 美国(8409) 剧情片(3359)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.