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沟通无效，漫漫平权——《黑色党徒》

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2019-5-12 13:23:52

沟通无效，漫漫平权——《黑色党徒》

**《黑色党徒》片名BlacKkKlansman / Black Klansman (2018)，别名卧底天王(港)。

 

本片根据2014年罗恩·斯塔尔沃斯的自传改编，这个自传式的故事本身就充满传奇色彩。

他以一名黑人警察的身份打入3K党内部，巨大的反差形成强烈的戏剧效果。

在如今政治正确的大形势下，在“Black Matters”呼声日益高涨的情况下，导演斯派克·李选择将这个故事搬上大荧幕，角逐一把奥斯卡，显然是一个十分明智的选择。

 

故事发生在上世纪70年代，罗恩·斯塔尔沃斯是科罗拉多州的一名新入职警察，也是局子里第一位黑人警察。罗恩不甘心当一名新入职的菜鸟，他想要表现自己，想要更大的机会。

很快机会就来了，报纸上的“某组织”Ku Klux Klan招人引起了罗恩的兴趣。Ku Klux Klan正是臭名昭著的3K党，罗恩冒充白人口音，打电话过去。第一句话便是“我厌恶黑鬼”，引得周边的白人警察纷纷侧目。

很快他凭借自己的语言天赋和嘴炮功力，成功打入3K党组织成为一名卧底。喜剧和悬疑效果主要依赖黑人身份和3K党的反差。

经过长时间的卧底行动，罗恩帮助当地警局掌握了3K党极端行动动向，成功避免了一起恐怖袭击。

 

70年代，3K党死灰复燃，70年代，黑豹党如火如荼。

三K党（Ku Klux Klan，缩写为K.K.K.），其中Ku-Klux二字来源于希腊文KuKloo，意为集会，Klan是种族的意思。

1915年一部经典电影《一个国家的诞生》极度美化3K党，让这个白人至上的极端民族主义组织死灰复燃。《黑色党徒》花了一段高潮戏份专门批判《一个国家的诞生》，采用平行剪辑的方式批判种族主义。

斯派克·李以其人之道还治其人之身，《一个国家的诞生》拍摄手法很经典，很多影片处理方法一直沿用至今，但主题思想错了，我就敢批判你。

3K党从1866年创建开始，采取暴力手段对抗其他族裔，喜欢刺杀政见不同的异己。这个组织几经沉浮，慢慢转入地下。因此在本片中看到的3K党神神秘秘，颇有地下组织的味道。

 

同时期活跃在美国的还有黑豹党。1966年美国黑人社团黑豹党成立，这是美国历史上一个激进的黑人民主主义者组织。他们的宗旨是打击种族主义和他们认为是压迫性的经济和政治制度，同样采取暴力手段对抗种族压迫，甚至和警察有冲突，后期随着多名领导人被杀，黑豹党放弃极端方式。

 

故事发生在这个风起云涌的年代，黑白两方势力都处于上升期，双方理念完全向左，谁也不服谁，谁都想弄死对方。夹在中间的警察自然不希望发生暴力事件。

《黑色党徒》对黑豹党只是略微提了一下，花了大量的笔墨描写3K党的丑恶嘴脸。

这点很好理解，影片总是会反映导演的诉求。就像《一个国家的诞生》美化3K党一样，《黑色党徒》即便不去美化黑豹党，也不会反映黑豹党的极端行为。就像提到马丁·路德时只会说“有一个梦想”，而不会说他的私生活。

这本来就是反映黑人诉求的影片，自然不会拍摄黑人自己的不当言行。

 

《黑色党徒》采取喜剧的方式表现这个沉重话题，这个故事并不是一出喜剧。导演选择喜剧的方式其实也是为数不多的选择。如果拍成正剧，太过于严肃。

手握话语权的白人们口中喊着政治正确，其实是在享受着各种既得利益的情况下喊喊而已。真的拍成批判性极强的作品，戳中白人的伤痛，那也就别想得奖了。

同期的《绿皮书》同样采取轻喜剧的方式表演种族问题，效果就很好。太过沉重的方式会缩小受众，不利于获奖。《绿皮书》十分聪明，白人笑盈盈地坐在幕后，将黑人烘托在前台，黑白皆大欢喜。

因此《绿皮书》能够获得第91届奥斯卡金像奖最佳影片，《黑色党徒》只能获得最佳改编剧本。一切皆有套路。

 

会哭的孩子有奶吃。黑人大喊Black Matters，白人也在喊着：White Matters，偏偏没人关心黄种人。所谓强调自己是种族主义受害者的人，不过是希望引起注意，捞取更多好处。

谁掌握话语权，谁就能够发出声音，最惨的是那些连说话权利都没有的人……

 

经济下行时，极端民族主义就会抬头。大家都将矛头对向外来人员，这些外来人员可以是籍贯不同、可以是肤色不同、可以是宗教信仰不同，只要有一点点和自己族类的不同之处，都可以成为攻击和发泄的渠道。

人种、宗教、阶级这些都是强行灌输的结果，人类个体存在差异性，但这些和种族宗教无关，个体差异都是先天形成，只要后天能够得到相应资源，都可以实现很好的发展。

种族主义者可不会这么想，他们会将自己遇到的困难推给别人，而不是从自己身上找原因。所有人都觉得对方是蠢蛋，自己的一切都是正确行为。

这些人不是蠢就是笨，简单粗暴地将现实生活中的不幸归结于人为划分的差异性。在美国就是最明显的种族歧视，换个环境就是差不多的地域歧视。

就像影片结尾时放出的各种新闻片段集锦所示，政客们充分利用蠢人的愤怒捞取自己的政治资本，煽动仇恨，在相互仇恨中赚取选票。“美国优先”“让美国再次伟大”这些口号现在听起来是不是非常熟悉。而愤怒的种族主义分子则通过暴力手段发泄，制造暴力恐怖事件，进一步割裂社会。 

一条漫漫平权路，

一场无效沟通梦。

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标签： 历史(1826) 美国(8409) 剧情片(3359)

7.3 

黑色党徒 (2018)

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黑色党徒/BlacKkKlansman(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8190433/
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