更像电影，但更不真实——《选美小姐》

今天介绍一部墨美合拍电影《选美小姐》。

片名Miss Bala (2019)，别名双面蝶。

这部墨西哥/美国合拍电影翻拍自2011年的墨西哥同名电影《选美小姐》（Miss Bala）。

老版《选美小姐》讲述一位参加选美比赛的墨西哥妹子劳拉·格雷罗Laura Guerrero很倒霉地卷入黑帮纷争，无法脱身的劳拉越陷越深，渐渐地和毒贩们同流合污，原本无辜的贫民被迫陷入泥潭，最终成为阶下囚。

新版《选美小姐》同样从女性视角出发，女主角是一名名叫Gloria的化妆师，美籍墨西哥裔。Gloria在夜店同样卷入黑帮争斗，莫名其妙地就成了毒贩的手下，利用美国人的身份开始走私军火贩毒。Gloria被两派黑帮和DEA同时看中，成了香饽饽，她也被迫游走于不同势力之间。

新版不同之处主要提高了故事可看性，更符合人们看犯罪题材影片的习惯，时不时地加上一些动作场景，叮叮当当打得很过瘾。最后还给Gloria一个比较理想化的光明结局，让Gloria拥有一个重回正道的机会，让角色迷途知返。

骨子里Gloria是想尽快离开这群煞星，再不济也想做个好人，最后没办法为了活命才会选择做一个毒贩。老版《选美小姐》直接掐断了Laura重新做人的机会，很真实却也很不照顾观众情感。新版《选美小姐》则更符合传统电影套路，主人公苦尽甘来，总有一个还不错的归属。

其实光看Gloria，观众们根本无法预知这个角色下一步会如何行动。不可预知的因素太多，影响Gloria的因素也太多。

在忠诚或背叛之间，Gloria想要选择忠诚，可DEA完全将她作为一个可以利用的棋子，满口谎言，全然不顾死活。Gloria想要选择背叛，疑似患有斯德哥尔摩综合征时，结果发现毒贩子也是满口谎话，目的不过是想利用自己贩毒和打击对手。

直到最后，Gloria也并没有忠于某一方，鬼门关走了几个来回后，她发现只有自己活下去才是唯一正确的选择。

最后吐槽一下毒贩们的战斗力，毒贩子用榴弹枪用得真心溜，打得墨西哥军警和DEA探员灰头土脸，俨然一付使命召唤现代战争的感觉。

毒贩头子Lino和Gloria一样，都是美籍墨西哥裔，用他的话讲，自己“既不属于这儿，也不属于那儿”，是一个没有归属感的人。

这个没有归属感的人偏偏成了一方枭雄，当他以为自己找到属于自己的真命天女时，却倒在了自己的幻想中。

要说还是因为初恋对一个男人的影响太大，以至于无法释怀。Lino就因为Gloria长得和自己曾今暗恋女神有几分相似，就对她心生好感，甚至有些逆来顺受。只能说恋爱中的人智商都是零，脑子不仅被门挤过，还被驴踢过。

说实话，真心感受不到这个膀大腰圆的妹子哪点像选美冠军。即便这种选美是暗箱操作，选出来的结果至少不会那么太差吧，观众们也不会答应啊。

Lino告诉Gloria，在公布冠军名字时要假装惊讶一下。我觉得Gloria的惊讶根本不是假装出来的，于情于理都应该十分惊讶。这样一个内定选手空降冠军，看看身边美女如云，除了内幕，没有其他解释。

欲活命先坚强，速成长斗三方，

新版更像电影，但也更不真实。

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