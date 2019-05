更像电影,但更不真实——《选美小姐》 今天介绍一部墨美合拍电影《选美小姐》。 片名Miss Bala (2019),别名双面蝶。 这部墨西哥/美国合拍电影翻拍自2011年的墨西哥同名电影《选美小姐》(Miss Bala)。 老版《选美小姐》讲述一位参加选美比赛的墨西哥妹子劳拉·格雷罗Laura Guerrero很倒霉地卷入黑帮纷争,无法脱身的劳拉越陷越深,渐渐地和毒贩们同流合污,原本无辜的贫民被迫陷入泥潭,最终成为阶下囚。 新版《选美小姐》同样从女性视角出发,女主角是一名名叫Gloria的化妆师,美籍墨西哥裔。Gloria在夜店同样卷入黑帮争斗,莫名其妙地就成了毒贩的手下,利用美国人的身份开始走私军火贩毒。Gloria被两派黑帮和DEA同时看中,成了香饽饽,她也被迫游走于不同势力之间。 新版不同之处主要提高了故事可看性,更符合人们看犯罪题材影片的习惯,时不时地加上一些动作场景,叮叮当当打得很过瘾。最后还给Gloria一个比较理想化的光明结局,让Gloria拥有一个重回正道的机会,让角色迷途知返。 骨子里Gloria是想尽快离开这群煞星,再不济也想做个好人,最后没办法为了活命才会选择做一个毒贩。老版《选美小姐》直接掐断了Laura重新做人的机会,很真实却也很不照顾观众情感。新版《选美小姐》则更符合传统电影套路,主人公苦尽甘来,总有一个还不错的归属。 其实光看Gloria,观众们根本无法预知这个角色下一步会如何行动。不可预知的因素太多,影响Gloria的因素也太多。 在忠诚或背叛之间,Gloria想要选择忠诚,可DEA完全将她作为一个可以利用的棋子,满口谎言,全然不顾死活。Gloria想要选择背叛,疑似患有斯德哥尔摩综合征时,结果发现毒贩子也是满口谎话,目的不过是想利用自己贩毒和打击对手。 直到最后,Gloria也并没有忠于某一方,鬼门关走了几个来回后,她发现只有自己活下去才是唯一正确的选择。 最后吐槽一下毒贩们的战斗力,毒贩子用榴弹枪用得真心溜,打得墨西哥军警和DEA探员灰头土脸,俨然一付使命召唤现代战争的感觉。 毒贩头子Lino和Gloria一样,都是美籍墨西哥裔,用他的话讲,自己“既不属于这儿,也不属于那儿”,是一个没有归属感的人。 这个没有归属感的人偏偏成了一方枭雄,当他以为自己找到属于自己的真命天女时,却倒在了自己的幻想中。 要说还是因为初恋对一个男人的影响太大,以至于无法释怀。Lino就因为Gloria长得和自己曾今暗恋女神有几分相似,就对她心生好感,甚至有些逆来顺受。只能说恋爱中的人智商都是零,脑子不仅被门挤过,还被驴踢过。 说实话,真心感受不到这个膀大腰圆的妹子哪点像选美冠军。即便这种选美是暗箱操作,选出来的结果至少不会那么太差吧,观众们也不会答应啊。 Lino告诉Gloria,在公布冠军名字时要假装惊讶一下。我觉得Gloria的惊讶根本不是假装出来的,于情于理都应该十分惊讶。这样一个内定选手空降冠军,看看身边美女如云,除了内幕,没有其他解释。 欲活命先坚强,速成长斗三方, 新版更像电影,但也更不真实。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2343) 美国(8413) 惊悚(3384) 墨西哥(58) 娱乐片(858) 哥伦比亚影业(163) 索尼影业(114)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.