《欢迎来北方2》：有失水准的伯恩喜剧，除了搞笑别无亮点

《欢迎来北方2》





导演丹尼·伯恩在法国可谓家喻户晓,但在中国,基本上没有太多人认识他。虽然他已经有多部电影在内地上映,但很遗憾他的最新作品《欢迎来北方2》仍然不足以为他打开知名度。这部情节老套的法国喜剧讲述了只有正视过去才能开创未来的道理,但是就像90年代的平庸美式喜剧一样,平淡乏味缺乏吸引力。

影片的故事情节非常简单,只要你看过类似的电影,基本上就预测到剧情会如何发展。瓦伦汀(丹尼·伯恩饰演)是一个高端但非常不切实际的家具设计师,和女友康斯坦斯(洛朗斯·阿尔内饰演)合作无间经营着一家很成功的公司。对于自己的私生活他避而不谈,对记者称他是一个孤儿。但是,显然他没有说实话。原来他只是羞于提起其处于底层阶级、缺乏见识的家人以及自己的贫贱出身。自然而然地,在一次盛大活动中,亲人们突然出现打算给瓦伦汀一个惊喜,结果引发一系列骚乱,与此同时亲人们也很快清醒而不愉快地认识到瓦伦汀并不欢迎他们。就在他们将要离开的时候,瓦伦汀遭遇事故,失去记忆,回到了17岁时的状态。如果在两个月内他不能恢复正常,就会永远处于这种模式。

《欢迎来北方》





这本是部原创电影,因为喜剧主题与丹尼·伯恩迄今为止最成功的电影《欢迎来北方》相似,所以中文片名采用了更方便营销推广的《欢迎来北方2》——《欢迎来北方》的主演凯德·麦拉德也在这部“续集”中露了一脸。如果你了解法语,知道瓦伦汀一家人沟通的方言,你也许能够体会到其中微妙的细微差别。但对于绝大多数有语言障碍的中国观众来说,影片的喜剧效果可能就不会发挥得那么好了,尽管内地特别译制了东北话版,但相信许多特定的喜剧幽默已经在翻译中丧失掉了。

与丹尼·伯恩的其他浪漫喜剧(如《疯狂特警队》, 《臆想成病》和《私奔B计划》)类似,《欢迎来北方2》虽然充斥着切合浪漫喜剧风格的戏谑胡闹,但最后的落脚点还是一本正经的煽情。除了很快就被拆穿的孤儿谎言之外,这部电影基本上还是老一套。丹尼·伯恩并没有增添多少新意。

像许多美国爱情喜剧一样,《欢迎来北方2》表达了一种越来越流行的理念, 即回归过去也是个人进步的一种途径。尽管这种概念还算别出心裁,但丹尼·伯恩和《疯狂特警队》编剧莎拉·卡明斯基并没有往旧套路中添加任何新内容。影片没有拿他的脑损伤开涮,而是讽刺了那些嘲笑他家人说话方式的上流社会。观众看到影片的着力点,也就明白了,这些内容随后会发挥重要作用。他们象征着瓦伦汀抛弃的东西以及他潜在的财富。





看到瓦伦汀丢下了他傲慢的态度本应该是很有趣的,但《欢迎来北方2》却仅是给观众呈现了一些由丹尼·伯恩和饰演瓦伦汀父亲的皮埃尔·里夏尔等资深肢体喜剧演员上演的滑稽闹剧场景。这些场景虽然展示了人物的笨拙,同时还牵系起了他们的家庭纽带,但副作用是打断了叙事推进力。尽管如此,不得不承认,当看到一群人接连从设计不合理的椅子上摔倒,以及其他角色抱怨购买了瓦伦汀不实用的家具之后不得不求助于脊椎按摩师时,真的很好笑。嘲弄一本正经的高端艺术界这一招在这部电影里很凑效,丹尼·伯恩将这种嘲讽贯穿于表面的喜剧搞笑之中。

虽然看到这家人从相互欺骗变得坦诚相待,很令人欣慰,但依然不足于使我们与这部电影产生维系。也许如果这些角色能够让我们更上心一些,说不定我们真会与之产生共鸣。遗憾的是,我们并没有。他们确实不时让我们开怀大笑,但总的来说这些人物差不多都很呆板单调。





感觉《欢迎来北方2》也是近年来丹尼·伯恩最不女权主义的一部电影。《臆想成病》的女权意识显而易见,《疯狂特警队》更是讲述一个女人的决心和无畏,相比之下《欢迎来北方2》明显在退步。康斯坦斯抱怨在宣传瓦伦汀的媒体报道中自己的事业被贬低得微不足道,于是表示要向苛刻的父亲(弗朗索瓦·贝莱昂饰演)证明自己,但随后基本上就没有下文了。康斯坦斯这个角色还被迫发生了很大的变化,甚至自告奋勇学习瓦伦汀老家的方言。最后,在典型的“大团圆结局”中,当主角回到最初羞于提起的老家和重新接纳自己的亲人们一起吃饭时,丹尼·伯恩和编剧莎拉·卡明斯基又安排康斯坦斯主动上门来追回瓦伦汀。

剧情老套乏味、人物单薄刻板、主题平淡无奇,不得不说《欢迎来北方2》瑕疵很多。除非你是和家人一块去电影院看这部电影,否则倒不如待在家里实实在在的陪陪家人。【 电影角 】系头条号签约作者

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