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走肾可以走心不足——《欲奴》

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2019-5-21 18:32:48

走肾可以走心不足——《欲奴》

今天介绍一部美剧《欲奴》。

片名Submission (2016)，别名调教宝典 / 伏从。

 

这天在硬盘里的库存中随机翻片时，翻到这部2016年的美剧。努力回想了一下，可能当时这部剧尺度极大，播出后很多人都惊叹推荐，于是就下了一份。现在看来，在大尺度场面司空见惯的美剧中，这部剧也绝对处于尺度第一方阵的。

这部美剧由美国Showtime出品，短短6集讲述了一个香艳无比却又颇为神秘的群体。

从剧情和画面来看，《欲奴》都可以毫无压力地拳打2015年的《五十度灰》，脚踢2017、2018年的《五十度黑》《五十度飞》。毕竟《五十度飞》只是借鉴《欲奴》导演的早期作品，而没能做到青出于蓝。

 

至此观众应该知道这部剧是一部什么类型的剧了，现在关闭网页下车还来得及。

 

看惯美剧的人肯定会熟悉Showtime。这里稍微介绍一下，出品《欲奴》的Showtime来自美国一家付费有线电视网，全称是Showtime Networks Inc.，即娱乐时间电视网。这个电视网的特色就是尺度大，香艳暴力场面不绝于屏幕。

说到HBO电视台，大家都很熟悉，老看客们会露出会心一笑，而说到Showtime、Starz的话，熟悉的人就没那么多了。香艳暴力镜头都是这些剧的看点，如果在国内播出就需要进行删减，这些看点是噱头，对剧情影响很小，不同的是HBO的剧删减后还能播出，Showtime的剧删减后就没法看了。看Showtime出品的剧：《恐怖大师》（Masters of Horror）《加州靡情》（Californication）《拉字至上》（The L World）《都铎王朝》（The Tudors）《单身毒妈》（Weeds）《嗜血判官》（Dexter）《同志亦凡人》(Queer As Folk)《国土安全》（Homeland），看看哪个在国内媒体能看到，你大概就能知道这个台的尺度了。

 

《欲奴》是六集迷你剧，从更加专业的角度讲述BDSM圈内的事情。能够公映的《五十度灰》，只是霸道总裁爱上我级别的网文改编，而这部《欲奴》则是由专业人士讲述专业内的事情……

 

本剧内容十分专业，剧情并不出色，不过不要紧，剧情可以不走心，但是一定要走肾。

《欲奴》深挖BDSM的世界，带领观众们跟随初涉此圈的年轻女性Ashley，一同探索。Ashley经历长期生活不和谐后搬去和闺蜜同住，无意间打开了BDSM新世界的大门，在这儿她遇到了各种高阶玩家，Ashley自己内心的野兽也得到完全释放。

尽管《欲奴》没有什么剧情可言，但依旧可以完爆《五十度灰黑飞》的剧情，不要整那些虚头巴脑的玛丽苏，专业事情就要交给专业人士来做，不接地气的爱情远不如干柴烈火来的有趣。

 

不得不说，本剧的台词过于说教。

“你不是强势，你是可怜。”

“你想让所有人都觉得你是个多么坚强的女孩。”

支配与臣服的地位并不像想象的那样牢固，很多人只是因为爱恋才愿意陪对方演下去。

 

情侣相处需要完全真心实意，双方相互坦诚才行。如果一方想着PUA，刚开始可能唬住人，时间一长就会露馅，另一方不愿服从时就是闹掰之时，落得个鸡飞蛋打的结局。

如果一开始就诚心诚意地相互追求，自然会有一个不错的结果。

估计这也是本剧在探讨爱情方面唯一有益的探讨。

 

《欲奴》灯光效果可圈可点，不论人物还是道具，在导演精心安排的灯光下，都显得神采奕奕，极富挑逗性。黑白男女老少，在导演精心编排下，都显得极具画面冲击感。不由得感慨导演不愧是专业出身。

 

《欲奴》导演兼编剧Jacky St. James本身是一位成人片电影女导演。她2011年入行，短短几年就获奖无数，在AVN Awards、XBIZ Awards、Erotic Lounge Awards等欧美小电影界权威大奖都有斩获。2013年，她拍的BDSM主题电影《艾玛·马克思的服从》获“成人奥斯卡”AVN 2014年度最佳BDSM电影奖，这部影片也是《五十度灰》大量借鉴参考的对象。

对于做爱做的事情，Jacky很开放地表示“作为一个有欲望的动物，社会管不着你怎样满足自己，只要你做着两厢情愿且合法的事。”

 

除了科班出身的导演编剧，本剧女主角Ashley也是猛人。扮演者Ashlynn Yennie主演过《人体蜈蚣》系列，人体蜈蚣都体验过的人还有什么害羞的。

另一位女配角Dylan的演员Raylin Joy Christensen 本身就是一名pornographic actress。大家了解她的出身就会理解她的演技，真心除了身材一无所有。这也难怪她在剧中的演技令人感到十分尴尬，除了斜眼就是翻白眼，似乎不能好好看人。

此外还有一众porn star客串表演，这事儿不能说太细，反正我不认识。

 

时隔两年，《欲奴》剪辑版改头换面，变成了电影版上映。《美国爱经》 American Kamasutra (2018) 基本就是将6集《欲奴》进行删减，保留了Ashley的感情主线，删掉了大量毫无关系的BDSM情节，因为诚意不足，评分很低。

 

这部剧好看不好看，完全取决于观众观看时的预期。想通过《欲奴》了解BDSM的专业世界，那完全没问题，想通过《欲奴》看一部苦恋情感剧，那就有点儿想多了。

 

专业人士专业作品，

走肾可以走心不足。

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标签： 爱情(7485) 美国(8421) 美剧(2276) 小成本(1479)

6.4 

欲奴 (2016)

影评(2)

收藏(67)

欲奴/Submission(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8190937/
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