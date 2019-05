走肾可以走心不足——《欲奴》 今天介绍一部美剧《欲奴》。 片名Submission (2016),别名调教宝典 / 伏从。 这天在硬盘里的库存中随机翻片时,翻到这部2016年的美剧。努力回想了一下,可能当时这部剧尺度极大,播出后很多人都惊叹推荐,于是就下了一份。现在看来,在大尺度场面司空见惯的美剧中,这部剧也绝对处于尺度第一方阵的。 这部美剧由美国Showtime出品,短短6集讲述了一个香艳无比却又颇为神秘的群体。 从剧情和画面来看,《欲奴》都可以毫无压力地拳打2015年的《五十度灰》,脚踢2017、2018年的《五十度黑》《五十度飞》。毕竟《五十度飞》只是借鉴《欲奴》导演的早期作品,而没能做到青出于蓝。 至此观众应该知道这部剧是一部什么类型的剧了,现在关闭网页下车还来得及。 看惯美剧的人肯定会熟悉Showtime。这里稍微介绍一下,出品《欲奴》的Showtime来自美国一家付费有线电视网,全称是Showtime Networks Inc.,即娱乐时间电视网。这个电视网的特色就是尺度大,香艳暴力场面不绝于屏幕。 说到HBO电视台,大家都很熟悉,老看客们会露出会心一笑,而说到Showtime、Starz的话,熟悉的人就没那么多了。香艳暴力镜头都是这些剧的看点,如果在国内播出就需要进行删减,这些看点是噱头,对剧情影响很小,不同的是HBO的剧删减后还能播出,Showtime的剧删减后就没法看了。看Showtime出品的剧:《恐怖大师》(Masters of Horror)《加州靡情》(Californication)《拉字至上》(The L World)《都铎王朝》(The Tudors)《单身毒妈》(Weeds)《嗜血判官》(Dexter)《同志亦凡人》(Queer As Folk)《国土安全》(Homeland),看看哪个在国内媒体能看到,你大概就能知道这个台的尺度了。 《欲奴》是六集迷你剧,从更加专业的角度讲述BDSM圈内的事情。能够公映的《五十度灰》,只是霸道总裁爱上我级别的网文改编,而这部《欲奴》则是由专业人士讲述专业内的事情…… 本剧内容十分专业,剧情并不出色,不过不要紧,剧情可以不走心,但是一定要走肾。 《欲奴》深挖BDSM的世界,带领观众们跟随初涉此圈的年轻女性Ashley,一同探索。Ashley经历长期生活不和谐后搬去和闺蜜同住,无意间打开了BDSM新世界的大门,在这儿她遇到了各种高阶玩家,Ashley自己内心的野兽也得到完全释放。 尽管《欲奴》没有什么剧情可言,但依旧可以完爆《五十度灰黑飞》的剧情,不要整那些虚头巴脑的玛丽苏,专业事情就要交给专业人士来做,不接地气的爱情远不如干柴烈火来的有趣。 不得不说,本剧的台词过于说教。 “你不是强势,你是可怜。” “你想让所有人都觉得你是个多么坚强的女孩。” 支配与臣服的地位并不像想象的那样牢固,很多人只是因为爱恋才愿意陪对方演下去。 情侣相处需要完全真心实意,双方相互坦诚才行。如果一方想着PUA,刚开始可能唬住人,时间一长就会露馅,另一方不愿服从时就是闹掰之时,落得个鸡飞蛋打的结局。 如果一开始就诚心诚意地相互追求,自然会有一个不错的结果。 估计这也是本剧在探讨爱情方面唯一有益的探讨。 《欲奴》灯光效果可圈可点,不论人物还是道具,在导演精心安排的灯光下,都显得神采奕奕,极富挑逗性。黑白男女老少,在导演精心编排下,都显得极具画面冲击感。不由得感慨导演不愧是专业出身。 《欲奴》导演兼编剧Jacky St. James本身是一位成人片电影女导演。她2011年入行,短短几年就获奖无数,在AVN Awards、XBIZ Awards、Erotic Lounge Awards等欧美小电影界权威大奖都有斩获。2013年,她拍的BDSM主题电影《艾玛·马克思的服从》获“成人奥斯卡”AVN 2014年度最佳BDSM电影奖,这部影片也是《五十度灰》大量借鉴参考的对象。 对于做爱做的事情,Jacky很开放地表示“作为一个有欲望的动物,社会管不着你怎样满足自己,只要你做着两厢情愿且合法的事。” 除了科班出身的导演编剧,本剧女主角Ashley也是猛人。扮演者Ashlynn Yennie主演过《人体蜈蚣》系列,人体蜈蚣都体验过的人还有什么害羞的。 另一位女配角Dylan的演员Raylin Joy Christensen 本身就是一名pornographic actress。大家了解她的出身就会理解她的演技,真心除了身材一无所有。这也难怪她在剧中的演技令人感到十分尴尬,除了斜眼就是翻白眼,似乎不能好好看人。 此外还有一众porn star客串表演,这事儿不能说太细,反正我不认识。 时隔两年,《欲奴》剪辑版改头换面,变成了电影版上映。《美国爱经》 American Kamasutra (2018) 基本就是将6集《欲奴》进行删减,保留了Ashley的感情主线,删掉了大量毫无关系的BDSM情节,因为诚意不足,评分很低。 这部剧好看不好看,完全取决于观众观看时的预期。想通过《欲奴》了解BDSM的专业世界,那完全没问题,想通过《欲奴》看一部苦恋情感剧,那就有点儿想多了。 专业人士专业作品, 走肾可以走心不足。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

