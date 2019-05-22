与《复联4》同期上映的悲情电影（3）《云雾笼罩的山峰》

《复仇者联盟4》正在做它的内地告别演出。整整一个月，轰轰烈烈，不多一天，也不少一天。

而比它晚2天上映的小制作电影《云雾笼罩的山峰》，却几乎在上映第一天就悄无声息的下映了。

如果把《撞死了一只羊》与《雪暴》称作悲情的话，《云雾笼罩的山峰》就只能用无情或是绝情来加以形容了。

因为前两者硬刚《复联4》多多少少博得了一丝同情，票房输了，收获了关注与讨论，也算是留下了一丝撞车的痕迹。

而后者却是连“碰瓷”的机会都没给。我所在的城市几乎是零排片，估计全国范围内也差不多。因为从淘票票的票房统计来看，它只获得了7646元的累计票房。你没看错，单位是元，不带“万”字。









各大评分网站上它都没有分数，因为看过的人太少了，不足以构成打分基础。

也许大部分人根本不知道在2019年4月26日有这么一部电影上映，因为彼时大家还沉浸于失去钢铁侠、黑寡妇（或是灭霸）的悲痛中，根本无暇顾及一部“云雾笼罩”的电影。

它很低调，因为三无（无名导、无明星、无宣传）；

它很神秘，因为三零（零排片、零票房、零评价）。

然而，它真的是一部烂片么？又或是一部完全不值得去关注的电影？

所幸我在此片提前点映时看了一场，成为了全国范围内为数不多见过其庐山真面目的观众之一。我可以负责任的说：它值得一看。

它有以下几个特性：





1、多线叙事的复杂性

在中国，小成本多线叙事电影已经成为很多年轻导演快速成名的一条捷径。宁浩的《疯狂的石头》、杨庆的《火锅英雄》、饶晓志的《无名之辈》……出道即高峰，靠的便是多线叙事的精巧。

本片是导演左志国的处女作，选择这一低成本类型片无可厚非，他的创新在于构建了比前行者们更为复杂的叙事方式。影片多达6条线索，而且打乱了时序，互相交织，错综复杂。需要观众在观影过程中抽丝剥茧自行梳理出事件的先后顺序与人物关系。

名副其实，这是一部“云雾笼罩”的电影，它的多线索让故事充满了偶然性与未知性，如同山顶上的云潜入了山坳里的雾，白与灰的交融迷离了观众的双眼。故事不到末尾，一些谜团便如云雾缭绕一般难以理清。





2、地理背景的新奇性

有别于大部分多线叙事电影发生在人流密集的城市里，《云雾笼罩的山峰》如同片名所示把故事放在了人迹罕至的深山老林里。

这很新鲜，仿佛是《冥王星时刻》的犯罪题材版。《追凶者也》虽然也立足于乡村，但好歹有点儿人烟。本片的群众演员则少到了十指可数的地步。

与此同时，大山里的安静与幽深也营造了一种有如恐怖片的肃杀氛围，这对于犯罪题材来说无疑更有烘托效应。

短板也很突出，场景的大尺度与单一化缺乏城市舞台里的多变与灵动，转角遇到“凶”或是抬头易拉罐砸这样的偶遇与突发事件没了可能，黑色喜剧氛围很难营造。这也是本片只能称作多线叙事电影而不能贯之以黑色喜剧之名的原因所在。

因为缺乏街巷这种小尺度狭窄空间，俯视、第一人称视角、跟随路径视角等黑色喜剧惯用的多角度切镜派不上用场，高速运动镜头罕见，快节奏的剪辑也没了踪影。多线叙事电影所仰仗的偶发性与戏剧性就缺少了成熟的表现手法，而这些恰是低成本电影兵出险招的致胜法宝。

以大山为背景的本片独具一种凝重的严肃氛围，却少了黑色喜剧所特有的“小机灵”。所以虽然看似剧情线索复杂，却给人一种节奏缓慢、缺乏灵气的感觉。





3、平民表演的未知感

本片制作成本有限，没有大牌演员参演，全员新人。

它的好处在于观众无法通过熟面孔先入为主的判断每个角色的正邪之分或是主次重要程度，只能跟随剧情去慢慢揭开他们的真实面目。不会出现诸如王宝强演个悲情人物大家也齐声笑场的尴尬。

劣势也很明显，缺乏明星号召力，很多人会误以为本片就是一部网络大电影，从而质疑它的出品质量。





其实《云雾笼罩的山峰》真心不错。拥有多线叙事的复杂性、地理背景的新奇性、平民表演的未知感，是同类题材里难得一见的稀有品种，个性突出，与众不同，观感非常新颖。推荐大家以后找来看看，也希望它有机会能复映。