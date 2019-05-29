剧版《爵迹》上线：一毛特效做出怀旧感 主角P到你认不出

无论你是否喜欢郭敬明，都必须承认，他是一个深谙营销之道和粉丝经济的高手。

且不说雷人的《小时代》四部曲是如何轻松取得了很多专业导演都望尘莫及的商业成就，就说 2016 年他那部改编于自己原著的电影《爵迹》吧！

郭敬明凭着原著党的情怀，流量明星的阵容和真人 CG 的噱头，硬是用塑料级的特效、尴尬辣眼的剧情，顶着 3.8 的豆瓣“高”分，砍下了 3.83 亿票房，你就不得不服！

他真的很会割韭菜。这不，又来了！

如同小时代系列一样，《爵迹》这种郭制大烂片是不可能只有一部，而是要不断繁衍，持续产出的，但《爵迹 2 》不知何故，一再推迟上映，去年还突然撤档，然后就悄无声息了，感觉像是要难产了似的。

一度以为，郭导也许要放弃爵迹，改投新品，没曾想他居然把《爵迹》的原著捏巴捏巴后，又推出了一个剧版，并且以编剧的身份隐藏其后，让这个烂大 IP 换了个姿态，得以继续猥琐发育。

于是，我们就看到了这两天刚上线的新剧《临界天下》。

这剧的操作也是骚到让人看不懂。

起先一直定名为《爵迹 · 临界天下》，后来突然改名为《临界天下》了，不知道是不是前期想着蹭郭敬明热度，后期发现他的热度有毒，只能壮士断腕，赶快求生了。

但不管如何，这部剧集确实改编自郭敬明的原著《爵迹》。

剧集一经推出，立即将全部 48 集更新完毕，只要你是 vip 会员，马上就能看完全套，而非会员则要每天两集慢慢看，大有一种“你若爱我肯掏钱，我就立即让你全垒打”的姿态，也是真有个性，完全不怕会员看过全套后出去剧透，或者制作方自己都不信会有人嫌命短的全部看完吧！

因为这剧实在拍的太烂了。

开篇就是常规性的旁白口述整个奇幻世界的宇宙观，诸如 “灵兽”、“黄金湖泊”、“黄金灵雾”等充满自恋式的词汇甩了一堆，画面则连预料中的五毛特效都没达到。

做个几个截图，大家感受一下，这柱子连立体感都没做出来啊！是不是觉得好像在玩一个古早期的电脑游戏？真怀旧啊！

这样的特效制作，至多值一毛，不能再多了。如此一比，发现电影版里的塑料特效，其实还是可以的。

然后，人物就出场了。这手套是认真的吗？搞这么多尖刺，连抱拳都没法做，人家狼叔也是等开战时，才把手刺亮出来，而你却把它当作日常装饰品？





然后，两个侍卫都这么举着尖刺手套，一本正经的开始对话了，不晓得的人还以为他们在练玉女心经呢！





太神奇了！

小人物过场后，主角就轮番亮相了，率先出镜的是扮演银尘的郑元畅。

他 82 年出生，今年还不到 40 岁，想当初演《恶作剧之吻》的时候，也是一枚妥妥的帅哥啊！结果，在魔幻般的滤镜修图下，居然变成了这个样子，你还认得出他吗？

个人认为，郑元畅还没老到需要这么搞吧？

小综的演技是在线的，表情、情绪都到位，但扛不住剧集太沙雕，给他设计的武打动作都好像在跳舞，还是比较娘的那种。

照理，小综应该是用了配音的，但我听着像是原音，虽然声音是好听的，但是台湾腔太重了，非常出戏。

待到张铭恩扮演的麒零出场，更是无语。

刚才的人物都是欧式打扮，他怎么就突然回归传统武侠的服化道了？而且，这么重的刘海到底是几个意思？是不相信张铭恩的颜值抗打吗？

他假冒灵术师做酒的这段，怎么看都很像是刘谦在春晚表演节目，真是让人凌乱。

最好笑的是，这部剧的导演对群演特别另眼相看，给了他们很多镜头，搞得群演都不自在了，面对镜头不是僵硬就是浮夸。

这位方脸兄弟，你演的很嗨啊！

整个剧集的节奏非常缓慢，第一集的重头戏就是麒零在酒馆遭遇灵术师的那段，从情节、对话上来说，倒是挺忠于原著，但无奈各方面都做的太差，总有一种鬼畜的感觉。

不得不承认，郭敬明的人气还是高的，这剧都没怎么宣传，播出一天后，就累积了上百条的豆瓣短评，只不过大多都是一星 “好”评，甚至有人觉得电影版《爵迹》相形之下，还是可以的。

看来在比烂的道路上，郭导自己就可以组一个方阵了。