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《奇幻精灵事件簿》童话世界

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2019-5-29 19:10:47

精彩的童话故事，关于爱，关于魔法，非常适合孩子观看。曾出演《虎兄虎弟》、《八月迷情》、《查理和巧克力工厂》的小弗莱迪·海默一饰双胞胎两角，人物性格演绎完美，前途无量。为了生存，为了保护大自然，与黑暗势力斗争，精彩，推荐。

 

















































电影简介：

 

　　本片根据霍利•布莱克（Holly Black）及托尼•迪特里奇（Tony DiTerlizzi）的同名畅销小说改编。单亲母亲格蕾丝（玛丽-路易斯•帕克 Mary-Louise Parker 饰）带着双胞胎儿子贾里德与西蒙（弗莱迪•海默尔 Freddie Highmore 饰）和大女儿马洛丽（莎拉•伯格 Sarah Bolger 饰）搬入斯派特维克祖居，竟碰到一系列怪事。贾里德在独自调查过程中发现了楼顶阁楼中伯祖母父亲阿瑟•斯派特维克（大卫•斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）的精灵探索指南。尽管书表皮有一纸警告，贾里德还是阅读了指南，随后便看到了书中描述的精灵之一，棕精灵辛伯来泰克（马丁•肖特 配音）。辛伯来泰克警告贾里德不能把书拿到斯派特维克祖居保护圈外，以防恶灵莫格拉斯（尼克•诺特 Nick Nolte 饰）将指南据为己有，加害其他精灵。但莫格拉斯的手下已得知指南重见天日的事实，并错抓了西蒙。为了保护指南及家庭，三兄妹必须与莫格拉斯展开殊死搏斗…

 

伊儿《奇幻精灵事件簿》影评

 

标签： 奇幻精灵事件簿(3)

7.2 

奇幻精灵事件簿 (2008)

影评(322)

收藏(1378)

奇幻精灵事件簿/The Spiderwick Chronicles(2008)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1497207/blog/8191408/
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离別与重逢 昰人生不停上演的戏 ★╯

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