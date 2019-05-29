《大大哒》：当全民女神不容易，做自己更难

《一路有你》





大部分国内观众可能都不知道马来西亚导演周青元, 一些关注金马奖或者闽南语电影的影迷也许会对其有所了解, 周导可说是马来西亚电影行业的中流砥柱。他的前两部本土贺岁大片《一路有你》和《辉煌年代》均在春节档获得了惊人票房, 跻身马来西亚影史票房排行榜前列。

不过如果你有关注周青元的导演履历, 就会发现他原来是靠《大日子》和《天天好天》这样的温馨喜剧小制作开启职业生涯的。尽管这部新作《大大哒》片名很“大”, 但其实是一部导演早期的那种小格局、更温馨的喜剧电影。

《大大哒》





故事的主角林满月 (容璇雯饰)是一个充满自信的120公斤胖女孩, 她对于自己在游乐园扮吉祥物的工作很满意很知足, 平时最喜欢的就是和她的三个好闺蜜 (温慧茵、狄妃、甘可琪饰)和老乡阿胜 (吕杨饰)待在一起。

谁知有一天, 她好心办错事, 遭遇意外闯下大祸, 欠下了巨额债务, 为了偿还债务, 她同意参加一场以打造“全民女神”为噱头的减肥比赛。结果比赛结束后, 瘦身成功的林满月成了社交媒体上的热门网红, 在此过程中她开始迷失自我, 逐渐疏远了她的朋友和家人。

该片的主演还有2016年Astro国际华裔小姐竞选冠军林宣妤和新人刘锦绣——分别饰演90公斤和50公斤的林满月。

《大大哒》





就算你不知道《大大哒》是马来西亚电影, 第一眼你也会发现这部电影充满了令人亲近的东南亚风情。这不仅仅因为其中大部分场景都拍摄于八打灵再也的双威泻湖或者柔佛的武吉不兰律, 还因为角色之间的交谈方式--虽然大部分对话都用的是普通话, 但显然是非常马来西亚化的普通话。

一如既往地, 周青元的电影一直都充满了马来西亚的地域感。所以谁会想到, 除了马来西亚, 这部电影竟然还会在中国内地上映。

不过继《一路有你》和《辉煌年代》在大马地区大放异彩, 把马来西亚元素发扬光大之后, 这部《大大哒》反而从小处着手, 缩小规模, 聚焦于一小群朋友。这给了影片一种更亲密、更个人化的感觉, 也让我们得以更好地与角色产生共鸣, 特别是当林满月开启从肥宅到社交网红的奋斗历程时。

“全民女神”林宣妤





这种更精简的叙事可能也有助于促使几位新人演员达到周导想要的效果。“全民女神”林宣妤和刘锦绣在各自的角色中都有扎实的表现, 但最突出的还是饰演120公斤版林满月却依然光彩四射的容璇雯。

此外, 饰演林满月父母的庄岳文、周蕊丽诙谐搞笑又不失温馨感人, 很讨人喜欢。还有客串“时尚女魔头”的王爱玲也颇让人惊喜。

和导演之前的电影一样, 周导在这个故事中也传递了一些值得领会的正能量信息, 既表达了"做你自己" 的励志主题, 又警示了个人过度痴迷于从社交媒体上博得关注的危害性, 还着重肯定了家人和朋友的重要性。

《分贝人生》





这部电影的剧本出自《分贝人生》导演陈胜吉之手, 在看过陈导悲情凄苦的现实题材前作之后, 没想到他还会编剧出这样一部更为轻松愉悦的女性喜剧电影, 实在令人惊喜。

除了林满月的瘦身故事主线, 影片还给她和阿胜安排了一个甜蜜的爱情结局, 其中还出现了春节和元宵节等节日元素。其实这部电影早在2018年2月15日——瞄准情人节和春节档期——就已在马来西亚上映, 迟到了一年多才于2019年5月24日在内地公映, 不过还是希望感兴趣的影迷不要错过这部别出心裁的励志喜剧。

《大大哒》





此前在采访中, 周青元表示, 在完成了大耗精力的《辉煌年代》之后,制作《大大哒》对他来说就相当于放松充电, 然后他的下一个项目又会是一部大制作。

在他看来《大大哒》可能不算大制作, 但带给观众的感动依旧很有分量。而他下一部作品似乎是中国内地公司主导制作的运动题材电影《起跑》，希望这部“大制作”依旧会充满惊喜。【 电影角 】系头条号签约作者