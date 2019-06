蠢萌小黄人——《小黄人越狱计划》 今天介绍一部美国动画短片《小黄人越狱计划》。 片名Yellow is the New Black (2018),别名小黄人越狱风云。 本短片是动画电影《绿毛怪格林奇》的开场前贴片短片。 没有起因,两个小黄人反正就入狱了,在监狱服刑期间依旧是没心没肺的状态。 反正小黄人的设定决定了他们不论在哪里都是不会受伤的存在,即便液压冲压机也不会对他们造成伤害。于是他们在监狱里也可以没心没肺的玩耍。对于小黄人来说,在监狱也只不过是换了一个地方度假罢了。 同样没有缘由的,小黄人稀里糊涂地就开始越狱了,一场专属小黄人越狱风云就此上演。 越狱的结果嘛,大家可以自行观看,总体和小黄人蠢萌的设定保持一致。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

